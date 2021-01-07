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Семеро с ложкой: кто поддержит народные промыслы в меняющемся мире

Конкуренция с китайскими подделками может погубить старинные ремесла
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Семеро с ложкой: кто поддержит народные промыслы в меняющемся мире
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2020-12-29 12:01:50
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Прошедший год оказался сложным для большинства отраслей экономики. Не стали исключением и народные промыслы. Как в разных регионах страны решают проблемы мастеров и где уже сейчас они могут получить поддержку — в материале «Известий».

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Берут деталями

2021 год в Удмуртии объявлен годом села, в связи с чем Министерство культуры республики совместно с благотворительным Фондом Елены и Геннадия Тимченко уже начало поддерживать грантами тех, кто своими стараниями оживляет деревенские будни: возрождает древние ремесла, создает культурные центры, вызывает интерес к народным традициям и привлекает туристов.

Один из главных этнических брендов Удмуртии — шольинская роспись. Традиционно такую посуду разрисовывают только кистями из хвоста осенней белки, используя исключительно акриловые краски. За один рабочий день народные умельцы могут расписать до шестидесяти ложек.

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Проект «Шольинская роспись»

Посуда с шольинской росписью

Фото: vk.com/Проект «Шольинская роспись»

— У шольинской росписи есть несколько отличительных элементов: травинки, а главное — это яблоко или рябинка. В других районах возможны ягоды типа смородины, крыжовника, клубники и земляники. А нашу посуду отличают именно яблоки и рябина, — пояснила Елена Глухова, представитель проекта «Шольинская роспись», получившего региональный грант.

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Приходится подстраиваться

Сегодня государство поддерживает народные промыслы и ремесла с помощью различных субсидий, рассказала «Известиям» генеральный директор Центра народных промыслов и ремесел «Вятка» Надежда Копосова.

— Однако, к сожалению, объем производства сейчас не растет, потому что это не товар первой необходимости. Особенно сложно было в 2020 году: первый квартал мы отработали лучше по сравнению с 2019 годом, а с конца марта сильно просели из-за прекратившегося турпотока.

В России работают около 300 промыслов. Казалось бы, много, но за последние 30 лет страна лишилась более 200 уникальных народных производств.

— Коронавирус усугубил ситуацию — сбыт отсутствует, из-за сокращения турпотока остановлена выставочная и экскурсионная деятельность, производство частично приостановлено. При этом около 35% промыслов по различным причинам не смогли в полном объеме воспользоваться господдержкой, предоставляемой организациям из пострадавших отраслей, — отметил председатель правления ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин.

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выставка

Музей Жостовской фабрики декоративной росписи

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Несмотря на уникальность и ценность промыслов как исторического наследия страны, им приходится работать на тех же основаниях, что и обычному бизнесу: ориентироваться на спрос, пытаться опередить конкурентов. Нередко это отрицательно сказывается и на качестве продукции, и на перспективах сохранения накопленного опыта поколений. Впрочем, отдельные тренды остаются неизменными уже многие десятилетия.

Однозначно на первом месте по продажам остаются матрешки. В Кирове нашим брендом является дымковская игрушка, она также всегда пользуется спросом. Неплохо продается керамика, потому что это не только красиво, но и функционально, — рассказывает Надежда Копосова. — В то же время на нет сходит шкатулочный промысел — он не очень хорошо продается, хоть шкатулки всё еще есть на полках, и остались люди, которые умеют это делать. Документы и деньги сейчас хранят иначе. Тем не менее мы сохраняем все виды народного искусства, которые были у нас в Вятке, сохраняем коллективы, но факт остается фактом: мы должны следить за веяниями моды и спросом.

Неравная конкуренция

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Денег, выделяемых на поддержку народных мастеров, к сожалению, недостаточно: они покрывают расходы на электричество и аренду, но не на рекламу и создание узнаваемых новых продуктов, отметила в разговоре с «Известиями» художник декоративно-прикладного искусства, учредитель ассоциации «Ремесленная палата народно-художественных промыслов и ремесел Крыма» Екатерина Викторова. По ее словам, сейчас, когда ремесленник сам отвечает за сбыт, ему хватает времени только на создание небольшой партии товаров. Кроме того, огромной проблемой в этом является конкуренция с Китаем.

— Мы только производим что-то новое, и если эта продукция выходит на рынок, то следующий год для фабрики будет потерян, потому что китайцы уже успевают это подделать и привезти обратно в Россию. Авторских прав на народные промыслы нет ни у кого, то есть нет технического описания в законодательстве. Это приводит к тому, что Китай или какие-то другие страны берут аналог и делают копию, но доказать это юридически невозможно.

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Украшение шкатулки в стиле городецкой росписи

Фото: ТАСС/Михаил Солунин
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И это касается не только авторской продукции, но и самых рядовых сувениров, отмечает Викторова.

Очень сложно найти такого рода изделия, произведенные в России. Да, они производятся по аналогам традиционных русских сувениров, но они производятся не у нас, потому что для фабрик это нерентабельно и они не могут производить в таких объемах. Я мониторила сувенирную продукцию в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, и почти везде в местах большого скопления людей преобладает китайская продукция.

Возможные пути решения

Между тем в июне Минпромторг представил первую редакцию законопроекта о народных художественных промыслах (НХП). Документ, в частности, направлен на охрану интеллектуальной собственности и уникальных традиций НХП, так как в действующем законодательстве пока нет подобных положений. Кроме того, законопроект также предполагает создание экономической модели, которая позволит предприятиям НХП выплачивать достойную зарплату мастерам и обеспечивать продажи изделий. В декабре он был направлен в Правительство России.

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производство

Алексеевская швейная фабрика, где сохранились и развиваются традиции ручного узорного ткачества

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Одновременно идет работа над проектом Стратегии развития народных художественных промыслов до 2030 года. Об этом в октябре сообщила заместитель главы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко.

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По ее словам, в России сфера народных художественных промыслов сегодня охватывает около 300 организаций из 64 регионов. За 2019 год ими произведено продукции на 7,86 млрд руб. (рост по сравнению с 2018 годом составил 26,8%). К настоящему времени в 45 регионах также были приняты специальные законы о поддержке народных промыслов. Кроме того, на региональном уровне применяются разные меры поддержки отрасли — финансовая и имущественная помощь, налоговые льготы, содействие в продвижении продукции.

Поддержка грантом

Получить поддержку возможно не только у региональных властей, но и выиграв президентский грант. Как сообщили «Известиям» в Фонде президентских грантов, в 2020 году фонд поддержал 95 проектов, тематически связанных с народным искусством. Общая сумма поддержки составила более 130 млн рублей. За весь же период работы фонда, с 2017 по 2020 год, был поддержан 321 такой проект на общую сумму почти 432 млн рублей.

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Мастер по изготовлению медных изделий Рефат Куртвелиев во дворе своего дома в крымском селе Почтовое

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Например, в Тюменской области помогли деньгами проекту «Дорога в ремесло»: школьники путешествуют по селам и деревням региона, посещая мастерские народных умельцев. Мастера рассказывают подросткам о секретах своего ремесла и учат работать с разными материалами — берестой, стеклом, пряжей. В Свердловской области инициаторы проекта «Баской крой» создали коллекцию уральского горнозаводского костюма на основе исторической одежды, хранящейся в краеведческих музеях Свердловской области и у местных жителей.

В селе Черный Отрог Оренбургской области добровольцы проекта «Оренбургский пуховый фасад» украсили фасады двух домов пуховниц — женщин, большую часть жизни посвятивших народному промыслу, — орнаментами, напоминающими узоры пухового платка. Также организаторы открыли центр-мастерскую народных ремесел и провели для всех жителей села и гостей мастер-классы по созданию ажурных архитектурных форм из дерева.

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