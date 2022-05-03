Магадан на колесиках: чем привлекают туриста колымские дороги

Своей суровостью во всех смыслах слова Магаданская область обязана не только географии и климату, но и образам, созданным устным народным творчеством, литературой и кинематографом. Вот и герой Миронова из «Бриллиантовой руки» не дал колымчанину должным образом пригласить новых друзей в свой край, оборвав его на полуслове. А ведь дальневосточник наверняка рассказал бы о потрясающем виде на Охотское море с побережья бухты Нагаева, позвал на подледную рыбалку или на охоту в нетронутую человеком тайгу. В рамках проекта «Медиаразведка» сервиса «Туту.ру» корреспондент «Известий» исправил эту кинематографическую несправедливость.

Молодой, но богатый

Самолет из столицы доставил экспедицию журналистов в аэропорт имени Владимира Высоцкого за восемь часов. До центра Магадана от воздушных ворот добираться около 50 км, чуть больше получаса. Пробки в этих краях — явление едва ли возможное даже в центре города на самой оживленной улице в час пик. А откуда им взяться, если на площади почти в полмиллиона квадратных километров (больше Швеции, но чуть меньше Испании) проживает немногим более 140 тыс. человек. Для сравнения, в столичном районе Кузьминки зарегистрировано на 5 тыс. больше жителей. Пустынность дорог сразу обращает на себя внимание горожанина — только трасса, тайга и сопки на горизонте.

Магадан на колесиках Фото: Иван Петров

У въезда в столицу области движение чуть более оживленное. Рядом со стелой «Магадан. Основан в 1929» путешественника встречает скульптурная композиция «Олени» — мама, папа и детеныш из металлических прутьев. Как рассказал экскурсовод, изначально скульптур было две — олениха и детеныш, но магаданцы упросили градоначальников сделать семью животных полной. Автор работы, местный художник Юрий Руденко, пошел навстречу общественному мнению.

Магадан на колесиках Фото: Георгий Шпикалов

С датой основания, указанной на стеле, тоже не все так просто, как кажется на первый взгляд. Магадан — совсем еще молодой город: этот статус он получил лишь в 1939 году. Но активная урбанизация административного областного центра стартовала со второй половины 1920-х. Особое внимание к региону началось после экспедиции выдающегося советского геолога Сергея Обручева в 1926 году, обнаружившего здесь условия для залегания золота. Другой его коллега, Юрий Билибин, детально изучил Колыму и открыл Северо-Восточный золотоносный регион. Уже в 1929 году в удобной для кораблей бухте Нагаева появились первые жилые дома и административные сооружения. Стоит заметить, что споры о дате основания не утихают в Магадане по сей день: по многочисленным просьбам трудящихся год рождения все-таки отмечают как 1929-й.

Магадан на колесиках Фото: Иван Петров

— Во всяком случае так мы быстрее будем отмечать 100-летие, — пошутил заместитель мэра города Юрий Казетов, лично встречавший гостей.

Стоит отметить еще одну особенность местных: тут любой мужчина — боевая единица, и не важно, статусный ты чиновник или вахтовик. Люди часто здесь сталкиваются с трудностями: застревают или глохнут в труднодоступной местности машины, рыбаки дрейфуют на отколовшейся льдине в море, оказываются отрезанными от света и связи в мороз... Такие форс-мажоры в экстремальных погодных условиях сделали молниеносную взаимовыручку и смекалку отличительной чертой характера колымчан.

Магадан на колесиках Фото: Георгий Шпикалов

— Если заглох на дороге, мимо никто у нас не проедет. Мы даже удивляемся, почему на материке не так, — посетовал Юрий Казетов.

«Время» работает на них

Главная магистраль города — прямой, как струна, проспект Ленина, где сосредоточены главные деловые и административные объекты города, торговые площадки, автовокзал. Но местом досуга горожан по праву считается Приморская улица — тут и любимый горожанами маяк, и ресторанчики. Но всероссийскую популярность этому уголку на краю света принес Морской сквер. На берегу бухты Нагаева заняла свое место скульптурная композиция «Время», в центре которой мамонт, собранный из металлоконструкций все тем же художником Юрием Руденко. Столь яркий артобъект, ассоциирующийся с мультипликационным персонажем, в сочетании с удачным выбором места приобрел широкую популярность далеко за пределами области. Именно эта композиция стала победителем конкурса «Туту Арт», за нее на портале проекта проголосовали почти 13 тыс. посетителей. Как в случае с «Оленями» художник использовал для своего мамонта металлическую арматуру.

Магадан на колесиках Фото: Георгий Шпикалов

Хоботным в Магаданской области особый почет с тех самых пор, как в 1977 году бульдозерист распадка Киргилях нашел мамонтенка. Вечная мерзлота сохранила останки детеныша почти в идеальном состоянии. Ему быстро дали имя — Дима. Трогательная поза малыша, растиражированная в иллюстрациях к газетным статьям и научным пособиям, вдохновила художников и сценаристов на создание мультфильмов «Мама для мамонтенка» и «Про мамонтенка».

Гран-при для самых стойких

Зона вечной мерзлоты, сохранившая российской науке мамонтенка Диму, долгое время была значительным препятствием для освоения этой земли. Богатства Колымы стали своеобразным призом за нечеловеческие испытания, выпавшие на долю исследователей, первых покорителей этой земли и строителей. Долгое время сюда невозможно было попасть иначе как морем. До сих пор местные, упоминая в беседе остальную Россию, говорят: «Там, на материке». Те запасы, которые хранят в себе эта труднодоступная земля и акватория, воистину несметны. Только за прошлый год здесь было добыто 52,1 т золота и 678 т серебра, а вообще область хранит 20% от общемировых запасов.

Магадан на колесиках Фото: Иван Петров

Да что золото? Здесь есть клады и поинтереснее: прогнозные запасы шельфа оцениваются в пределах 1,4 млрд т нефти, запасы угля для открытого способа добычи — 700 млн т, а еще вольфрам, молибден, медь, газоконденсат и другие элементы таблицы Менделеева.

Подробно о магаданской сокровищнице можно узнать в «Золотой комнате» — так называют выставочный зал магаданского филиала Фонда геологической информации. Помимо различного вида и формы самородков, россыпного золота, собранного в Центральной Колыме и на Дальнем Востоке, здесь собрана коллекция редких камней.

Магадан на колесиках Фото: Иван Петров

— Все как на гербе и показано: море рядом, под ногами золото, а живем как олени, — пересказывает известный магаданский анекдот о городской символике местный житель в беседе с корреспондентом «Известий».

По дороге видим многочисленные здания-призраки. В них давно никто, кроме ветра, не живет, а когда-то жизнь бурлила. Впрочем, туризм по заброшкам в последние годы набирает обороты. Сегодня перед регионом стоит проблема оттока населения, молодежь спешит на материк. Значительная часть жителей — вахтовики, которые здесь тоже не навсегда. Кстати, из-за «временного» населения Колыма — один из самый высокообразованных регионов: почти 80% с высшим образованием, говорит наш гид.

Магадан на колесиках Фото: Георгий Шпикалов

Все эти достижения народного хозяйства вряд ли были бы возможны без труда тысяч людей, оставивших свое здоровье, а часто и жизнь на приисках и рудниках «Дальстроя». Честно и подробно о жизни заключенных колымских лагерей, составлявших основу рабочей силы здешних промышленных предприятий, рассказывает экспозиция Магаданского краеведческого музея. Именно здесь, на прииске Мальдяк, в 1939 году трудился гениальный советский конструктор Сергей Королев. В лагере он едва не погиб, заболев цингой. Экскурсовод напомнила о том, как колымская земля уберегла его от гибели — по стечению обстоятельств во время этапирования в Москву он не успел на отбывающий пароход «Индигирка», который затонул у берегов Японии 12 декабря 1939 года.

Пляж сурового моря

Места заключенных уже давно заняли наемные работники. Вот только кадровый голод ощущается, несмотря на солидные зарплаты. Патриоты края, местные добывающие компании и власти, как могут, привлекают сюда специалистов.

Магадан на колесиках Фото: Георгий Шпикалов

— Зарплаты хорошие, за 100 тыс. и более, но не едет народ, на простые позиции найти людей не можем. А кто-то еще жалуется на безработицу, — говорит наш водитель по дороге в Кавинскую долину. Этот участок вдоль Охотского моря — одна большая галерея северных красот: ледники, отмели, горные хребты. И все это в лучах яркого солнца. Солнечный Магадан — это вовсе не ироничный эпитет героя Высоцкого из кинофильма «Место встречи изменить нельзя», а реальная констатация немногих, прямо скажем, климатических достоинств области. По словам нашего гида, здесь насчитывается до 260 ясных дней. И пусть солнце не прогревает Охотское море до комфортной температуры для купания, побережье — любимое место отдыха магаданцев.

Магадан на колесиках Фото: Георгий Шпикалов

— Семьями выезжаем сюда на пикник, ловим рыбу, — рассказывает наш водитель. Ему приятно, что гости с материка как завороженные смотрят в сторону горизонта.

— Нравится? Ну так оставайтесь, что же вы? Работа есть, жилье есть… Вот всем нравится, а оставаться не хотят, — с легкой обидой обращается водитель к пассажирам своего «уазика».

За баней и рыбалкой

В сознании дальневосточника отдых неразрывно связан с дикой природой. Кавинская долина — одно из таких уединенных мест, где местный турбизнес создал необходимую инфраструктуру. Клиентов однозначно ждут полная перезагрузка и тотальная тишина. Ее не нарушает даже шелест листвы. Вокруг пояс кедрового стланика и низкорослые спутники тундры: лишайники, кустарники, мхи. Послушать можно разве что волчий вой. Да, это место для подготовленного любителя дикой природы — встречаются еще медведи, лисы, дикие северные олени, лоси, росомахи, соболи, горностаи. В горной части этого природного заказника обитают снежный баран и черношапочный сурок. Река Кава богата кетой, горбушей, чавычей.

Магадан на колесиках Фото: Георгий Шпикалов

Ловля рыбы на Колыме — это, по сути, культ. Группе журналистов повезло попасть на один из главных праздников региона — фестиваль «Клевая Колыма». Он проходит дважды в год: зимой соревнуются в ловле корюшки с навагой, а летом тянут из моря красную рыбу на скорость. Казалось, в этот зимний день на лед в бухту Нечаева высыпали все 140 тыс. населения области за минусом дежурных и младенцев. Довольная коллега-журналистка вытащила из проруби пестрого малька цвета хаки с оранжевыми плавниками. А инструктор только посмеивается.

Магадан на колесиках Фото: Георгий Шпикалов

— У нас говорят: если мужик бильдюгу поймал — значит, жена изменяет, — смеется опытный рыболов. Он не уточнил, действует ли поверья, если рыбак — девушка, но осадочек остался. Рыбка была бережно снята с крючка и отпущена.

Магадан на колесиках Фото: Иван Петров

Настоящие профессионалы состязаются в номинациях «Лучший рыболов корюшки» (наибольший вес улова), «Навага тоже рыба» (наибольший вес улова), «Лучшая рыбачка». Также есть Гран-при на крупнейшую корюшку и навагу.

Колымское застолье

Все эти виды рыбы можно найти на прилавках в местных магазинах и на рынке, а еще в ресторанах и кафе. В местечке «Маяк» можно попробовать пиццу с магаданским анчоусом, пиццу с трубачом и грибами, пиццу с гребешком и даже такой удивительный вариант сочетания, как мясо краба и манго. Вкус незабываемый.

Магадан на колесиках Фото: Иван Петров

В баре Аляска, где на каждой салфетке под приборы красуется призыв Make Alaska russian again, подадут гордость Колымы — вареного магаданского краба и устриц, а еще познакомят со всевозможными вариантами копчения местных пород рыбы.

Магадан на колесиках Фото: Иван Петров

Что же касается представительского сегмента и высокой кухни, то сложно найти конкурента ресторану «Перевал» на территории горнолыжного комплекса «Снегорка». Авторский подход к приготовлению морепродуктов и десертов, как и обслуживание, здесь выше всяческих похвал. «Известия» поинтересовались у шефа «Перевала» Александра Егорова, как он попал на Север и как ему удается держать марку в условиях оторванности от материка.

— Я из Челябинска, пришел на кухню в 17 лет. Работу искал по объявлению. Так и писал: «Ищу работу помощником повара», так как никакого профильного образования не имел. Но отклик пришел уже на следующий день. Предлагали пойти работать в ночной бар или… в пятизвездочную гостиницу. Конечно, я выбрал второй вариант — и не прогадал.

Магадан на колесиках Фото: Иван Петров

В «Перевале» Александр с момента основания (2017 год), но шефом стал лишь полтора года назад. Говорит, что гости «обязаны» попробовать всё без исключения в его меню. И все-таки кулинар назвал два блюда, к которым особенно неравнодушен:

— Это севиче из гребешка, огурца и хрена. Еще, безусловно, краб и трубач в различных вариациях — за четыре года существования ресторана мы единственные в мире, кто может готовить трубача 12 разными способами.

Гостям из Москвы достался трубач в ракушке.

Магадан на колесиках Фото: Иван Петров

— Мы и сами от него все без ума, ну а гости — само собой.

Это блюдо лишь недавно поставили на поток, раньше его готовили исключительно для ВИП-гостей, коих, кстати, здесь немало.

Морские гады в Магадане — предмет особой гордости. До недавнего времени край был основным поставщиком трубача в Японию, Южную Корею и другие страны Юго-Восточной Азии. Некоторые деликатесы продаются в вакуумных упаковках и могут стать отличным гостинцем с Дальнего Востока.

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Чтобы путешествие в Магаданскую область не стало разочарованием, стоит учитывать ряд особенностей местной географии и климата. Необходимо иметь в межсезонье теплую непродуваемую одежду, качественную водонепроницаемую обувь. Среднегодовая температура здесь не поднимается выше –2,8 градуса, а средняя температура в июле — +12 градусов.

Магадан на колесиках Фото: Иван Петров

Путешествие на автомобиле требует определенной подготовки, желательно привлечь квалифицированного водителя, знакомого с местностью, особенно если речь идет о поездке в тайгу. Мобильная связь работает не на всей территории области, поэтому в случае передвижения колонной группам желательно иметь радиостанции.