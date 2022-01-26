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Магаданскую скульптуру «Время» признали самым необычным народным арт-объектом в РФ

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Магаданская скульптура из железа в виде мамонта «Время» признана самым необычным народным арт-объектом в стране. Во всероссийском конкурсе «Туту Арт», организованным сервисом поездок и путешествий «Туту.ру», скульптура заняла первое место.

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Конкурс объединил 85 необычных народных арт-объектов страны. В течение трех месяцев авторские достопримечательности из всех субъектов России соревновались в отборочных раундах, а затем сразились в финальной битве.

В результате гигантский мамонт с небольшим отрывом стал победителем, набрав 31,34% голосов.

«Шкура» мамонта покрыта шестеренками, винтиками и подшипниками и напоминает элементы часового механизма. Идея такого образа пришла скульптору Юрию Руденко, когда на заброшенном прииске он увидел кости мамонта вперемешку с металлическими предметами труда.

Второе место в конкурсе с 30,49% голосов заняли копии мировых башен из Вологодской области. Тройку лидеров замкнули «пластиковые шедевры» из Пензенской области, набрав 8,18% голосов.

Победителю будет вручен памятный знак от организаторов конкурса. Кроме того, все участники войдут в онлайн-энциклопедию необычных народных арт-объектов России. Каждый желающий сможет посмотреть фотогалерею 85 уникальных объектов, прочитать историю их создания и необычные факты о них, а также узнать, где эти объекты расположены и как авторам пришла идея их создания.

Проект «Туту Арт» продолжает традицию ежегодных всероссийских конкурсов сервиса организации путешествий «Туту.ру» В 2018 и 2019 годах сервис провел конкурс, в котором россияне выбрали населенный пункт с самым веселым названием, а в прошлом году составил энциклопедию 100 самых необычных памятников России с их 3D-моделями.

В январе 2021 года памятник Терминатору, который установлен в городе Глазов в Удмуртии, вошел в пятерку самых необычных в России. По результатам голосования, которое проводил сервис «Туту.ру», эта композиция заняла пятое место. Победителем стал памятник тувинской письменности из музея-заповедника «Белдир-Кежии».

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