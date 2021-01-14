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Памятник Терминатору в Глазове вошел в топ-5 самых необычных в России

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Памятник Терминатору, который установлен в городе Глазов в Удмуртии, вошел в пятерку самых необычных в России. По результатам голосования, которое проводил сервис поездок и путешествий «Туту.ру», эта композиция заняла пятое место.

А победителем стал памятник тувинской письменности из музея-заповедника «Белдир-Кежии». Второе место досталось курской скульптуре «Свидание», а третье памятнику «Комар хранитель Сибири» из Ноябрьска в ЯНАО. Далее следует композиция «Йошкин кот» из Йошкар-Олы.

Как уточняет ИА «Сусанин», скульптура «Терминатор» появилась в Глазове в 2014 году. Высота арт-объекта — 2,5 м, а масса — 1, 5 т. Его собрали из шестеренок, карданов, старых редукторов и рессор.

Удмуртию в конкурсе представляла еще одна скульптура, «Ножницы», но она в финал не вышла.

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