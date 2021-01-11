Комар из Ноябрьска признан одним из самых необычных памятников России

11 января завершается голосование за самый необычный памятник России. В финал вышли 10 композиций–победителей в промежуточных раундах. Голосование идет через соцсеть «ВКонтакте».

В тройке сильнейших оказался комар-нефтесос из Ноябрьска. Он уступает лидеру 4 тыс. голосов, пишет ресурc Muksun.fm. У скульптуры пока только 19 527 голосов.

На первом месте — памятник тувинской письменности в музее-заповеднике «Белдир-Кежии» в Республике Тыва. За него проголосовали 24 344 пользователя. Следом идет скульптура «Свидание» в Курске, которую выбрали порядка 22,5 тыс. человек.

Памятник в виде комара символизирует дух нефтяного города. Его особенность — термопод, благодаря которому любой желающий может выпить горячего чаю.

В ноябре 2020 года в России выбрали самые красивые деревни. В их числе оказалась деревня Изборск в Псковской области.