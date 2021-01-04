 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Роспотребнадзор призвал не недооценивать угрозу новой «Болезни Х» из Конго
Мир
Эксперты признали 2020 год одним из самых безопасных для гражданской авиации
Мир
Помпео заявил о самой жесткой политике к РФ у администрации Трампа
Мир
Шесть человек погибли при нападении террористов на автобус в Сирии
Мир
На юге Йемена у базы саудовских войск прогремел взрыв
Мир
Глава дипломатии ЕС назвал убийства в Нигере варварскими действиями
Мир
Оппозиция Британии потребовала ввести национальный карантин в течение 24 часов
/

Своими силами: необычные частные музеи в регионах России

Которые можно будет посетить на эти праздники или позднее
Фото: вятское-село.рф
Главный слайд
Начало статьи
Своими силами: необычные частные музеи в регионах России
2020-12-22 10:14:25">
2020-12-22 10:14:25
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эти новогодние праздники пройдут в необычном формате: в Москве, в том числе, временно закрыты будут музеи и выставочные пространства. Однако во многих регионах по-прежнему ждут гостей. И помимо крупных государственных и небольших краеведческих музеев там есть и те, которые были основаны энтузиастами — из любви к своему городу и делу. «Известия» собрали несколько интересных частных музеев, которые можно будет посетить уже на этих каникулах. Или позднее, если вы не планируете путешествовать сейчас.

Виртуальная искусственность: онлайн-проекты музеев в праздники
Что посмотреть детям и взрослым в зимние каникулы, не выходя из дома

Дом творчества на Волге

В маленьком Тутаеве, расположенном всего в часе езды от Ярославля, можно посетить необычный частный дом творчества «Романово», объединивший в себе небольшую галерею и пространство для гостей, желающих провести несколько дней в спокойной обстановке.

В спасенном от разрушения купеческом особняке его несколько лет назад основала художница, галерист и путешественница Лилия Славинская.

По официальной версии, дом на левом берегу она увидела случайно, когда приехала в Тутаев чтобы передать деньги за проданные картины художнику Эдуарду Выржиковскому. Восстановив особняк, она решила собрать в нем всё лучшее от умирающей культуры советских домов творчества и превратила особняк в место для художников и всех тех, кому хочется ненадолго сбежать от суеты.

123

Фото: artdom-romanovo.ru
Фасад главного дома, двор и флигель дома творчества «Романово»

Теперь это комплекс домов — к главному дому, бережно отреставрированному деревянному особняку, добавились флигель и деревянная крестьянская изба на берегу Волги. Там при желании можно остановиться. А если визит в Тутаев будет коротким — посмотреть на интерьеры старого особняка, в котором есть гостиная с роялем и собраны работы останавливавшихся там художников.

Входи в комнату: в Петербурге открылся музей Иосифа Бродского
Проблемы с недвижимостью вокруг мемориальной квартиры решены не до конца

Сам Тутаев (в прошлом — Романов-Борисоглебск) — небольшой город, расположившийся по обеим сторонам Волги. Он входит в состав Золотого кольца и славится прежде всего своими храмами. Добраться до него из Ярославля можно примерно за час.

Кстати, там же можно посетить «Домъ на Новинской» (ул. Ленина, 52) — первый музей в городе, созданный еще в 1919 году и посвященный истории банковского дела, медиамузей духовной истории (улица Ленина, д. 23/10) и Музей искусства колокольного литья, расположенный рядом с действующим там колокольным заводом «Италмас».

Музейный кластер под Ярославлем

Кстати, в той же Ярославской области есть целое село, которое почти полностью состоит из одних музеев. В Вятском их 12 на чуть больше чем 800 жителей. Все они созданы при поддержке мецената, предпринимателя Олега Жарова и по инициативе самих жителей. «Известия» уже писали подробно про его историю.

Возрождение некогда зажиточного села, расположенного в 30 км от Ярославля, началось в конце 2000-х годов, когда Олег Жаров решил на собственные средства восстановить один из местных каменных особняков. К 2012 году в Вятском был уже целый историко-культурный комплекс, который отметили Госпремией. Сейчас село входит в список самых красивых деревень России, а его жители уже несколько лет работают над тем, чтобы вывести музеи на самоокупаемость.

Своими силами1
музей кухонной машинерии

Музей кухонной машинерии в Вятском

Фото: вятское-село.рф
Культурная эволюция: как искусство выживало во время пандемии
Выставки, спектакли, массовые шоу и другие события перешли в онлайн

Первым, что характерно, стал «Музей русской предприимчивости», созданный на базе местного краеведческого музея. За ним последовали музей печатного дела и музей кухонной машинерии, собственный Политехнический музей и музей «Русская банька по-черному», воссозданные купеческие нумера и исторический отель. Одной из последних в Вятском появилась редкая коллекция отреставрированных инструментов, которые еще до революции записывали и воспроизводили звук. Этот музей назвали «Звуки времени».

На эти новогодние праздники в Вятском туристов тоже ждут — и предлагают задержаться хотя бы на пару дней.

Переславльский конь в пальто

В Переславле — одном из самых популярных у столичных туристов городов — с 2017 года действует музей крестьянского дизайна «Конь в пальто».

«Мы уверены, что крестьянство не было глухим и замкнутым сословием, а, напротив, впитало и сохранило в себе многовековые русские культурные традиции, при этом оставаясь верным своим представлениям и вкусу», — говорят его создатели.

Чтобы показать, что крестьянский дизайн находится вне времени, представлен он здесь в тесном переплетении с современностью, а в экспозициях использованы мультимедийные технологии.

123

Фото: horsencoat.com
Музей крестьянского дизайна «Конь в пальто»
Семейный мольберт: в Новом Иерусалиме открылась выставка Брейгелей
Суммарная стоимость работ измеряется в десятках миллионов долларов

Интересная особенность — музей расположен в здании каменных палат XVII века. Только построены они были в веке XXI. Здание было выстроено с нуля по проекту создателей, молодой пары из Москвы, Глеба Городянкина и Ольги Яговой. Участок в Переславле они приобрели еще в начале 2000-х годов. Долго строили здание. Первые экскурсии водили сами — для того они каждые выходные приезжали из Москвы в Переславль. Сейчас в музее есть свой штат сотрудников, он открыт и в будни.

На этих праздниках музей будет открыт со 2 января. Правда, попасть туда можно только с экскурсией — она длится около получаса. В музее говорят, что начинаться экскурсии будут регулярно, хотя зависит это в том числе и от количества посетителей. Так что нужно быть готовыми при необходимости немного подождать.

Советский автопром в городе невест

Увидеть все чудеса советского автопрома можно в городе Иванове. Музей создан на базе действовавшего здесь в советские годы Авторемзавода (он существует и сейчас, но владеет им частная компания, которая и стала инициатором создания музея). В 1940-е годы местные механики ремонтировали технику под нужды фронта, а теперь специалисты занялись восстановлением старых машин.

Своими силами2
Иваново

Музей советского автопрома в Иваново

Фото: museum37.ru

В музее (ул. Парижской коммуны, 16) можно увидеть технику, произведенную в СССР с 1943 по 1990 год. В том числе, знаменитые «Чайки», «ЗИЛ», а также ГАЗ-67 и ГАЗ-21. Все автомобили были тщательно отреставрированы.

Здоровое искусство: как галереи сохраняют культурную жизнь Москвы
Их закрытие в случае ужесточения карантина отбросит арт-сферу на 30 лет назад, предупреждают эксперты

Кстати, только этим летом в Иванове открыли после реконструкции конструктивистское здание железнодорожного вокзала — так что, если отправитесь в город, не забудьте его посетить. Есть в Иванове и другой памятник конструктивизма — Дом коллектива, спроектированный в начале 1930-х. Кроме того, зайти стоит и в музей знаменитого ивановского ситца.

Традиционные лодки Белозерского края

Тем, кто на праздники решит поехать на север, например в сторону Вологды, стоит заехать в старинный Белозерск. Если верить «Повести временных лет», в древности здесь находилась столица чудского племени весь — современных вепсов. Официально история города отсчитывается с X столетия.

Сегодня в этом небольшом городе на берегу Белого озера можно найти несколько старинных церквей, а еще музей «Традиционные лодки Белозерского края» (Торговая площадь, 20), созданный стараниями одного человека — местного краеведа и мастера резьбы по дереву Михаила Столярова, который десятилетиями собирал предания, легенды и уходящие секреты мастерства от жителей окрестных деревень. Часть этих населенных пунктов была затоплена в середине прошлого столетия при строительстве Волго-Балтийского канала.

123

Фото: vk.com/lodkabz
Создатель музея «Традиционные лодки Белозерского края» Михаил Столяров

Сам музей расположен в старинном купеческом амбаре, кстати, там же расположена и его мастерская.

Северное звучание: за полярным кругом станет больше культурных площадок
Виртуальные концертные залы и кукольный театр заработают сразу после карантина

В музее можно увидеть настоящую «душегубку», лодку-долбленку и гвоздь экспозиции — трехметровую лодку-«белозерку» для транспортировки рыбы. А еще — узнать об истории рыболовецкого промысла и жизни старинных рыбаков, познакомиться с хитростями изготовления снастей и послушать про разные способы строительства лодок, которые использовались в старину. Но чтобы туда попасть, с создателем нужно будет заранее созвониться.

Калужская берегиня

Узнать про тайны народных кукол — не столько игрушек, сколько оберегов, сопровождавших каждую крестьянскую семью, — можно в Калужской области. Там, в селе Козлово, стоит усадьба «Берегиня».

Около трех тысяч экспонатов собрала владелица дома, Римма Тарасова. Профессиональная кукольница, она несколько десятилетий ездила по деревням, собирая не только самих кукол, но и связанные с ними традиции и легенды, а также секреты их создания.

Своими силами3
куклы

Создательница музея кукол «Берегиня» Римма Тарасова

Фото: visit-kaluga.ru

В итоге у каждой куклы в доме есть свой собственный паспорт — в нем указано, откуда она прибыла, как была изготовлена и какое значение имела раньше для деревенских жителей. Обо всем этом хозяйка готова рассказать гостям.

Смахнули пыль: как преобразовывают российские библиотеки
Программирование, VR, современное искусство и тысячи новых книг

Усадьба открыта для посещения на праздниках, но записываться нужно заранее. И лучше с этим поспешить: к концу декабря, как рассказала хозяйка, несколько дней в середине и в конце каникул уже были полностью расписаны. Из Калуги добраться до усадьбы можно за полчаса, из Москвы — за полтора-два часа.

Фабрика игрушек

Ну и самый новогодний пункт программы — музей «Фабрика игрушек» в Рязани (улица Мюнстерская, дом 3).

Здесь можно будет увидеть весь процесс создания елочных украшений — от замысла до выпуска готовой продукции.

В музее действуют собственная стеклодувная мастерская и мастерская по росписи игрушек, где заодно расскажут об их истории. Посмотреть игрушки разных эпох можно будет в выставочном зале. Кроме того, здесь оборудована семейная фотозона и проводятся детские квесты и мастер-классы.

123

Фото: instagram.com/fabrika.igryshek
Игрушка музея «Фабрика игрушек»

На новогодних праздниках музей будет открыт, в нем обещают специальную новогоднюю программу. Но и билеты обойдутся недешево — 750 рублей на одного человека.

Это, кстати, далеко не единственный частный музей в Рязани. Заодно можно посетить один из самых молодых музеев в городе — «Галерею пряников» (ул. Свободы, 4), авторский музей лоскутного шитья «Шили-были», открытый коллективом мастериц (Первомайский проспект, 40), и Музей истории рязанского леденца (ул. Соборная, 14, к.2).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020