Своими силами: необычные частные музеи в регионах России

Эти новогодние праздники пройдут в необычном формате: в Москве, в том числе, временно закрыты будут музеи и выставочные пространства. Однако во многих регионах по-прежнему ждут гостей. И помимо крупных государственных и небольших краеведческих музеев там есть и те, которые были основаны энтузиастами — из любви к своему городу и делу. «Известия» собрали несколько интересных частных музеев, которые можно будет посетить уже на этих каникулах. Или позднее, если вы не планируете путешествовать сейчас.

Дом творчества на Волге

В маленьком Тутаеве, расположенном всего в часе езды от Ярославля, можно посетить необычный частный дом творчества «Романово», объединивший в себе небольшую галерею и пространство для гостей, желающих провести несколько дней в спокойной обстановке .

В спасенном от разрушения купеческом особняке его несколько лет назад основала художница, галерист и путешественница Лилия Славинская.

По официальной версии, дом на левом берегу она увидела случайно, когда приехала в Тутаев чтобы передать деньги за проданные картины художнику Эдуарду Выржиковскому. Восстановив особняк, она решила собрать в нем всё лучшее от умирающей культуры советских домов творчества и превратила особняк в место для художников и всех тех, кому хочется ненадолго сбежать от суеты.

Фото: artdom-romanovo.ru Фасад главного дома, двор и флигель дома творчества «Романово»

Теперь это комплекс домов — к главному дому, бережно отреставрированному деревянному особняку, добавились флигель и деревянная крестьянская изба на берегу Волги . Там при желании можно остановиться. А если визит в Тутаев будет коротким — посмотреть на интерьеры старого особняка, в котором есть гостиная с роялем и собраны работы останавливавшихся там художников.

Сам Тутаев (в прошлом — Романов-Борисоглебск) — небольшой город, расположившийся по обеим сторонам Волги. Он входит в состав Золотого кольца и славится прежде всего своими храмами . Добраться до него из Ярославля можно примерно за час.

Кстати, там же можно посетить «Домъ на Новинской» (ул. Ленина, 52) — первый музей в городе, созданный еще в 1919 году и посвященный истории банковского дела, медиамузей духовной истории (улица Ленина, д. 23/10) и Музей искусства колокольного литья, расположенный рядом с действующим там колокольным заводом «Италмас».

Музейный кластер под Ярославлем

Кстати, в той же Ярославской области есть целое село, которое почти полностью состоит из одних музеев. В Вятском их 12 на чуть больше чем 800 жителей . Все они созданы при поддержке мецената, предпринимателя Олега Жарова и по инициативе самих жителей. «Известия» уже писали подробно про его историю.

Возрождение некогда зажиточного села, расположенного в 30 км от Ярославля, началось в конце 2000-х годов, когда Олег Жаров решил на собственные средства восстановить один из местных каменных особняков. К 2012 году в Вятском был уже целый историко-культурный комплекс, который отметили Госпремией. Сейчас село входит в список самых красивых деревень России, а его жители уже несколько лет работают над тем, чтобы вывести музеи на самоокупаемость .

Своими силами1 Музей кухонной машинерии в Вятском Фото: вятское-село.рф

Первым, что характерно, стал «Музей русской предприимчивости», созданный на базе местного краеведческого музея. За ним последовали музей печатного дела и музей кухонной машинерии, собственный Политехнический музей и музей «Русская банька по-черному», воссозданные купеческие нумера и исторический отель. Одной из последних в Вятском появилась редкая коллекция отреставрированных инструментов, которые еще до революции записывали и воспроизводили звук. Этот музей назвали «Звуки времени».

На эти новогодние праздники в Вятском туристов тоже ждут — и предлагают задержаться хотя бы на пару дней.

Переславльский конь в пальто

В Переславле — одном из самых популярных у столичных туристов городов — с 2017 года действует музей крестьянского дизайна «Конь в пальто».

«Мы уверены, что крестьянство не было глухим и замкнутым сословием, а, напротив, впитало и сохранило в себе многовековые русские культурные традиции, при этом оставаясь верным своим представлениям и вкусу», — говорят его создатели.

Чтобы показать, что крестьянский дизайн находится вне времени, представлен он здесь в тесном переплетении с современностью, а в экспозициях использованы мультимедийные технологии .

Фото: horsencoat.com Музей крестьянского дизайна «Конь в пальто»

Интересная особенность — музей расположен в здании каменных палат XVII века. Только построены они были в веке XXI . Здание было выстроено с нуля по проекту создателей, молодой пары из Москвы, Глеба Городянкина и Ольги Яговой. Участок в Переславле они приобрели еще в начале 2000-х годов. Долго строили здание. Первые экскурсии водили сами — для того они каждые выходные приезжали из Москвы в Переславль. Сейчас в музее есть свой штат сотрудников, он открыт и в будни.

На этих праздниках музей будет открыт со 2 января. Правда, попасть туда можно только с экскурсией — она длится около получаса . В музее говорят, что начинаться экскурсии будут регулярно, хотя зависит это в том числе и от количества посетителей. Так что нужно быть готовыми при необходимости немного подождать.

Советский автопром в городе невест

Увидеть все чудеса советского автопрома можно в городе Иванове. Музей создан на базе действовавшего здесь в советские годы Авторемзавода (он существует и сейчас, но владеет им частная компания, которая и стала инициатором создания музея). В 1940-е годы местные механики ремонтировали технику под нужды фронта, а теперь специалисты занялись восстановлением старых машин .

Своими силами2 Музей советского автопрома в Иваново Фото: museum37.ru

В музее (ул. Парижской коммуны, 16) можно увидеть технику, произведенную в СССР с 1943 по 1990 год. В том числе, знаменитые «Чайки», «ЗИЛ», а также ГАЗ-67 и ГАЗ-21. Все автомобили были тщательно отреставрированы.

Кстати, только этим летом в Иванове открыли после реконструкции конструктивистское здание железнодорожного вокзала — так что, если отправитесь в город, не забудьте его посетить. Есть в Иванове и другой памятник конструктивизма — Дом коллектива, спроектированный в начале 1930-х. Кроме того, зайти стоит и в музей знаменитого ивановского ситца.

Традиционные лодки Белозерского края

Тем, кто на праздники решит поехать на север, например в сторону Вологды, стоит заехать в старинный Белозерск. Если верить «Повести временных лет», в древности здесь находилась столица чудского племени весь — современных вепсов. Официально история города отсчитывается с X столетия .

Сегодня в этом небольшом городе на берегу Белого озера можно найти несколько старинных церквей, а еще музей «Традиционные лодки Белозерского края» (Торговая площадь, 20), созданный стараниями одного человека — местного краеведа и мастера резьбы по дереву Михаила Столярова, который десятилетиями собирал предания, легенды и уходящие секреты мастерства от жителей окрестных деревень. Часть этих населенных пунктов была затоплена в середине прошлого столетия при строительстве Волго-Балтийского канала.

Фото: vk.com/lodkabz Создатель музея «Традиционные лодки Белозерского края» Михаил Столяров

Сам музей расположен в старинном купеческом амбаре, кстати, там же расположена и его мастерская .

В музее можно увидеть настоящую «душегубку», лодку-долбленку и гвоздь экспозиции — трехметровую лодку-«белозерку» для транспортировки рыбы. А еще — узнать об истории рыболовецкого промысла и жизни старинных рыбаков, познакомиться с хитростями изготовления снастей и послушать про разные способы строительства лодок, которые использовались в старину. Но чтобы туда попасть, с создателем нужно будет заранее созвониться.

Калужская берегиня

Узнать про тайны народных кукол — не столько игрушек, сколько оберегов, сопровождавших каждую крестьянскую семью, — можно в Калужской области. Там, в селе Козлово, стоит усадьба «Берегиня».

Около трех тысяч экспонатов собрала владелица дома, Римма Тарасова. Профессиональная кукольница, она несколько десятилетий ездила по деревням, собирая не только самих кукол, но и связанные с ними традиции и легенды, а также секреты их создания .

Своими силами3 Создательница музея кукол «Берегиня» Римма Тарасова Фото: visit-kaluga.ru

В итоге у каждой куклы в доме есть свой собственный паспорт — в нем указано, откуда она прибыла, как была изготовлена и какое значение имела раньше для деревенских жителей. Обо всем этом хозяйка готова рассказать гостям .

Усадьба открыта для посещения на праздниках, но записываться нужно заранее. И лучше с этим поспешить: к концу декабря, как рассказала хозяйка, несколько дней в середине и в конце каникул уже были полностью расписаны. Из Калуги добраться до усадьбы можно за полчаса, из Москвы — за полтора-два часа.

Фабрика игрушек

Ну и самый новогодний пункт программы — музей «Фабрика игрушек» в Рязани (улица Мюнстерская, дом 3).

Здесь можно будет увидеть весь процесс создания елочных украшений — от замысла до выпуска готовой продукции.

В музее действуют собственная стеклодувная мастерская и мастерская по росписи игрушек, где заодно расскажут об их истории . Посмотреть игрушки разных эпох можно будет в выставочном зале. Кроме того, здесь оборудована семейная фотозона и проводятся детские квесты и мастер-классы.

Фото: instagram.com/fabrika.igryshek Игрушка музея «Фабрика игрушек»

На новогодних праздниках музей будет открыт, в нем обещают специальную новогоднюю программу. Но и билеты обойдутся недешево — 750 рублей на одного человека.

Это, кстати, далеко не единственный частный музей в Рязани. Заодно можно посетить один из самых молодых музеев в городе — «Галерею пряников» (ул. Свободы, 4), авторский музей лоскутного шитья «Шили-были», открытый коллективом мастериц (Первомайский проспект, 40), и Музей истории рязанского леденца (ул. Соборная, 14, к.2).