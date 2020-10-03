Северное звучание: за полярным кругом станет больше культурных площадок

Библиотеки с VR-системами, виртуальные концертные залы и масштабный выставочный комплекс — всё это появилось в Мурманской области в рамках нацпроекта «Культура». Результаты работы представили замминистра культуры Ольга Ярилова и руководители региональных учреждений. «Известия» решили увидеть заполярные достижения своими глазами и убедились, что обеспечить досуг и художественное развитие местным жителям теперь действительно будет проще, вот только из-за пандемии пока непонятно, насколько всё это будет востребованным.

Нацпроект «Культура» рассчитан на пять лет: с 2019 по 2024 год. И даже несмотря на совсем непростой год, регионам всё равно приходится реализовывать запланированное и профинансированное федеральным бюджетом. На днях текущие результаты работы представила Мурманская область.

— В 2020 году средства на реализацию нацпроекта из федерального бюджета получили 78 регионов. Мурманск — один из самых активных участников реализации нацпроекта «Культура» , — отметила Ольга Ярилова в беседе с «Известиями». — В 2019-м было сделано уже многое: открылся первый кукольный театр, два виртуальных концертных зала, три модельные библиотеки. В четыре школы искусств и в колледж искусств закуплены новые музыкальные инструменты. Открылись два новых кинозала в городе Полярный и в поселке Ревда. Две некоммерческих организации стали получателями субсидии из федерального бюджета на реализацию своих проектов.

Теперь министерство делает акцент на создании виртуальных концертных залов. Три из них (в городах Полярном, Ковдоре и Мончегорске) уже переоборудованы и ждут официального открытия после снятия карантина.

Библиотеки вместо интернета

Одно из ноу-хау проекта — модельные детские библиотеки, открывшиеся в Мурманске, Мончегорске и Апатитах. Руководство новых учреждений уверено: благодаря высокотехнологичному оснащению (на него и указывает слово «модельные») хранилище книг превратится в культурный центр образования и досуга и станет удачливым соперником коммерческим развивающим учреждениям для детей. А главное — удовлетворит их возросшую потребность в живой коммуникации.

Северное звучание: за полярным кругом станет больше культурных площадок_1 Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

— Сегодня ребята много сидят в интернете из-за нехватки родительского времени и внимания. Дети хотят общения. А в библиотеке им всегда рады. Если библиотекарь понимает и любит ребят, а у нас каждый сотрудник проходит обучение педагогике и психологии, они к нему тянутся, — пояснила «Известиям» директор Центральной детской библиотеки Мурманска Веслава Балева. — Улучшенные библиотеки — прямые конкуренты детских развивающих учреждений, к тому же абсолютно бесплатные. Но мы не только даем возможность ребятам читать и пользоваться обучающим оборудованием. Они могут общаться, делиться тем, о чем не расскажут дома. Первые результаты работы показывают: дети предпочитают беседовать с роботом Федей, а не пользоваться нашей компьютерной системой.

Северное звучание: за полярным кругом станет больше культурных площадок_2 Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

Расположившийся на входе робот не только терпеливо отвечает на бесконечный вопрос «Откуда ты взялся?», но и ориентирует детей в литературном пространстве. Такой проводник пригодился бы в любой из трех новых библиотек. Суммарно их фонд пополнился более чем на 7 тыс. изданий. На полках можно увидеть и «Юную модницу» Турецки, и «Триумфальную арку» Ремарка.

Северное звучание: за полярным кругом станет больше культурных площадок_3 Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

Условия для изучения коллекций созданы вполне комфортные. Помещения зонированы по возрастному и профессиональному признакам. Дети читают на удобных разноцветных диванчиках и пуфиках, в общих залах и индивидуальных кабинках. Обмениваются впечатлениями в уютных уголках с чайной зоной. А в перерывах посещают музеи — в библиотеке Мурманска установлена интерактивная обучающая панель и система VR для виртуальных экскурсий. Летают в космос, воображают себя ученым или режиссером — в библиотеке Мончегорска функционируют мини-планетарий, лаборатория естествознания с микроскопом и видеостудия с хромакеем. Обретают цифровую грамотность — в библиотеке Апатитов проводятся компьютерные занятия, в том числе и для взрослых.

Зал в Европу

Другое инновационное для Мурманской области достижение нацпроекта — виртуальные концертные залы. Один из них, появившийся в городском Центре культуры Мончегорска, впервые позволит горожанам путешествовать с музыкой по всему миру. С помощью опроса меломанов на официальном сайте учреждения сформируется перечень программ, включающий документальные и художественные фильмы о музыкальной классике. Записи и прямые трансляции выступлений ведущих коллективов и солистов (передача изображения и звука непосредственно с места событий) уже доступны из Мурманской филармонии, а в будущем через нее будет осуществляться выход на столичные концертные площадки. Сцена, по мнению руководства города, объединит пеструю зрительскую аудиторию Мончегорска. И компенсирует ей просевшую на сегодняшний момент индустрию киноразвлечений.

Северное звучание: за полярным кругом станет больше культурных площадок_4 Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

— Виртуальный зал на 550 мест станет для города новым событием. Мы хотим привлечь в него подростков, знающих, что такое 3D, а также постоянных гостей Центра культуры, уважающих и понимающих классическую музыку. Особые ожидания связаны с демонстрацией фильмов: кинотеатр города сейчас не работает, и мы надеемся, что зал закроет этот пробел, — поделилась начальник отдела культуры молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями Мончегорска Елена Максимова.

Северное звучание: за полярным кругом станет больше культурных площадок_7 Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

Для жителей города виртуальная сцена откроется вечером симфонической музыки Георгия Свиридова, приуроченным к 100-летию композитора. На закрытом показе «Известия» оценили возможности зала: полиформатный двухлазерный проектор, достойная акустика и масштабный экран. Правда, без технических казусов не обошлось: трансляция иногда прерывалась.

Пока без зрителей и кадров

Продолжают свое развитие культурные организации, участвовавшие в нацпроекте в 2019 году, но не успевшие полноценно реализовать открывшиеся им перспективы. Мурманский областной театр кукол, снабженный новым помещением площадью 3,5 тыс. кв. м и зоной для постановок на открытом воздухе, планирует вырасти в масштабный комплекс с учебным и выставочным пространством. Этим руководство хочет возобновить начавшийся до пандемии зрительский и кадровый интерес.

Северное звучание: за полярным кругом станет больше культурных площадок_6 Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

— Говорить о большом росте посещаемости пока рано — признался «Известиям» директор театра Евгений Суханов, — театр работал здесь всего два с половиной месяца. Хотя факт, что мы получили новое здание, обеспечил внимание зрителей. В Мурманске новые театры вводятся в строй не так часто, наш — первый после большого перерыва. Не сомневаюсь, что с началом сезона посещаемость продолжит расти, ведь наши возможности увеличились. Современное звуковое и световое оборудование сцен позволяет ставить такие монументальные премьеры, как «Эшелон» и «Кошкин дом», ими мы откроемся. А расположение цехов в одном помещении способствует оперативной работе. Нам удалось привлечь новых актеров. В планах — учредить мастер-классы и театральную студию.

Последняя начнет подготовительную работу в следующем году и должна компенсировать нехватку кадров — главную, по мнению руководства, проблему театральных трупп региона: к 15 артистам коллектива (одна девушка в декрете) добавятся еще семеро. Для будущих мурманских кукольников студия заменит отсутствующий в городе театральный колледж, а выращенных в ней актеров направят на обучение в театральные вузы страны.