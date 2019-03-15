Хрустальные планы: как создается культурный кластер в Севастополе

Культурно-образовательный кластер в Севастополе займет 27 га и станет главным художественным центром юга России. Проект планировки комплекса рассмотрят в апреле. А подготовительные работы на месте уже начались: на мысе Хрустальный сносятся производственные цеха и создается строительная площадка для будущего музея обороны Севастополя, первого в городе Театра оперы и балета и других объектов. «Известия» проинспектировали ход работ и выяснили, какие проблемы возникают на пути к созданию кластера.

Гений места

В послании Федеральному собранию Владимир Путин говорил о создании в регионах России культурно-образовательных центров. Это направление было обозначено президентом как один из приоритетов национального проекта «Культура». Кластеры появятся в четырех городах: Калининград будет формировать базу для культразвития западных регионов, Кемерово — Урала и Сибири, Владивосток — Дальнего Востока, а Севастополь — юга страны.

Место для севастопольского культурно-образовательного кластера нашли в самом центре города, на мысе Хрустальный, где находится памятник Солдату и Матросу. Этот участок — лакомый кусок для коммерсантов. Многие хотели бы построить здесь отель или многоэтажку. Пару лет назад произошла шумная история: правительство города постановило снести дом, возведенный здесь без должного оформления документов. В итоге бетонный монолит был разрушен. Сейчас на Хрустальном тоже идут работы по сносу.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников разъяснил «Известиям», кому принадлежали строения на мысе.

­— Там находились производственные объекты Министерства обороны, цеха, — рассказал он. — Год назад ведомство передало землю городу. А часть территории мы вернули в результате судебных тяжб. Банальные проекты по строительству жилья, рекреации, гостиниц прямо у береговой линии, безусловно, изуродовали это красивое место.

В итоге, по словам губернатора, под создание кластера сформировали достаточно большой участок — 27 га. Сейчас эта территория обнесена забором, за которым лишь горы бетона и арматуры. А также — беспрерывно работающий экскаватор, что наводит на мысль о скором приезде и другой строительной техники.

В течение пяти лет на Хрустальном появятся музейный комплекс, Театр оперы и балета, концертный зал, Высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическое училище и общежития для преподавателей и студентов, жилье для работников кластера, а также Музей обороны Севастополя 1941–1942 годов.

Проект планировки территории с высотными характеристиками объектов и, возможно, их внешним видом, будут рассматривать уже в апреле. Но утвердить концепцию развития кластера сразу не смогут. Во-первых, оценку должны дать кураторы проекта — Третьяковка, Эрмитаж и Московская государственная хореографическая академия. Ведь здесь будут открыты филиалы этих культурных институций. И во-вторых, надо услышать мнение самих севастопольцев: проект будет вынесен на публичное обсуждение.

Патриотизм и балет

Первым из возводимых объектов станет Музей обороны Севастополя 1941–1942 годов. Концепцию пространства поручили разработать специалистам Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

­— Севастополь — особенный город для военной истории России. Существующий музей рассказывает больше об освобождении Севастополя. А музея, посвященного именно обороне города, нет. Уверен, как только он будет открыт на мысе Хрустальном, тут же станет очень популярным это место у горожан и туристов, — отметил в разговоре с «Известиями» директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко. — Мы собираемся представить в будущий музей более 5 тыс. экспонатов из нашей коллекции.

Свою концепцию, включающую финансовые расчеты, Николай Мусиенко уже передал в Министерство культуры. Одной из задач будущего заведения станет патриотическое воспитание подрастающего поколения. Пока же диалог в этой области с образовательными учреждениями не выстраивается. По словам Николая Мусиенко, систематической педагогической работы в плане развития патриотизма не ведется. Опрошенные «Известиями» местные жители подтвердили, что проблема существует. Возможно, появление нового крупного центра изменит ситуацию.

Следом за музеем в кластере появится Театр оперы и балета, которого никогда не было в Севастополе. Неудивительно, что в городе этого очень ждут. Но среди местной культурной элиты существует некоторая настороженность. Яблоко раздора — жилье для артистов.

­­— Мы затаили дыхание, когда заговорили о строительстве кластера, надеялись, что и нашим артистам найдется там место. Ведь многие сотрудники театра годами мечтают об улучшении жилищных условий. Но, видимо, это не для нас. Зато пришлые люди, которые ничего не вложили в создание культурной жизни города, получат квартиры в доме с видом на море, — поделился наболевшим главный режиссер Драматического театра имени Луначарского Григорий Лифанов.

Сейчас театр не имеет служебного жилья, располагает лишь четырьмя комнатами в рабочем общежитии. И не имеет возможностей для приглашения нужного специалиста. Предполагается, что создаваемый кластер отчасти поможет разрешить эту ситуацию. Но пока ясности нет.

Впрочем, губернатор Дмитрий Овсянников заверил «Известия», что в результате строительства объектов культурно-образовательного кластера новые возможности получат и существующие коллективы города, например, симфонический оркестр. У него наконец, может появиться собственная площадка. В настоящий момент полноценной базы у коллектива нет.