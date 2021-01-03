Виртуальная искусственность: онлайн-проекты музеев в праздники

Узнать историю новогодних маскарадов в России, прогуляться по Триеннале в виртуальной реальности, нарисовать эльфов в стиле Уорхола… Московские музеи, закрытые на карантин до 15 января, не прекращают деятельность в онлайне. И на зимние каникулы они подготовили немало интересного как для детей, так и для взрослых ценителей искусства. «Известия» изучили анонсированные программы и сделали свой выбор.

Музейный онлайн-фестиваль «Луч»

Фото: luchfest.ru

С 3 по 6 января ряд ведущих московских музеев — в том числе ГМИИ, Московский музей современного искусства (ММОМА), Московский планетарий, Политехнический музей, Царицыно — представляют свои онлайн-занятия в рамках фестиваля «Луч». Все трансляции — бесплатные, но требуют предварительной регистрации на сайте.

Советуем обратить внимание на мастер-класс ММОМА «Снежный город из бумаги по мотивам работ современных художников» (дети под руководством сотрудника музея научатся делать бумажную инсталляцию в стиле архитектора Александра Бродского), лекцию и викторину Планетария «Что такое Новый год?», рассказывающую о значении этого события в контексте астрономии. Особо выделим занятие хранителя и руководителя детских программ Музея AZ Александры Волковой «Волшебное прикосновение». Под руководством одного из лучших музейных педагогов ребята научатся создавать пейзаж в «газетной» технике и попробуют повторить работу Анатолия Зверева «Сосны».

Новый год с «Мусейоном»

Фото: ГМИИ им. Пушкина

ГМИИ имени Пушкина подготовил обширную детскую программу на все каникулы. Юных зрителей ждут на виртуальных экскурсиях по основному зданию (6–9 лет) и выставке «Реклама как искусство» (10–13 лет). Но наиболее интересен цикл тематических лекций и онлайн-занятий «Новый год с «Мусейоном». Как появился календарь? Как библейскую историю изображали художники разных стран и эпох? Как давно люди начали украшать елку игрушками и прятать под нее подарки? Что дарили детям в XVII веке? Ответы на эти вопросы зрителям 6–9 лет дадут сотрудники музея.

Расписание программ доступно здесь, некоторые занятия требуют наличия дополнительных материалов для выполнения творческих заданий.

Новогодний маскарад

Фото: Музей Москвы

К Новому году Музей Москвы подготовил небольшую онлайн-подборку советских карнавальных масок. Все они были созданы на Спорткомбинате Воронежского областного совета «Динамо» и датируются 1960–1970 годами. Экспонатов немного — всего 10, зато каждый можно рассмотреть в деталях. И это будет любопытно не только детям, но и их родителям, которые, возможно, помнят такие маски по собственному детству. А развернутая текстовая справка позволит узнать краткую историю карнавальных масок, начиная с Древнего Рима. Доступ ко всем материалам — бесплатный.

2-я Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей»

Фото: 2nd-triennial-360.garagemca.org/ru

Еще одна онлайн-выставка, но ориентированная уже на взрослых посетителей — 2-я Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей». Особенность проекта — в том, что здесь не просто фотографии работ и текстовое описание, а полноценное VR-путешествие: можно с помощью мышки оглядываться, передвигаться по экспозиции, подходить ближе к экспонатам, о каждом из которых доступна более подробная информация. Уже после снятия ограничительных мер выставка будет доступна и вживую — сроки ее работы продлены до 28 февраля 2021 года. Хороший повод сравнить онлайн- и офлайн-впечатления.

Эльфы Уорхола

Фото: Музей русского импрессионизма

Онлайн-экскурсии и мастер-классы на каждый день запланировал и Музей русского импрессионизма. Самых маленьких ждут «Прятки с картинами» (4 января), детей младшего и среднего школьного возраста — путешествие по выставке «В поисках вдохновения» Сергея Виноградова (5 января), но, пожалуй, самые интригующие события намечены на 7 и 8 января: это два zoom-занятия «Эльфы Уорхола», рассчитанные, соответственно, на четырехлетних и семилетних детей.

«Отправимся в гости к известным художникам, о которых говорят, что они изменили искусство, и посмотрим, часто ли они создавали новогодние картины. Мы познакомимся с работами Клода Моне, Казимира Малевича, Сальвадора Дали и Энди Уорхола, выясним, как они изменили историю искусства и насколько по-разному можно изображать приближающийся светлый, радостный праздник и зиму. После нашего путешествия представим, как могли бы выглядеть елки дома у этих художников, и попробуем их создать» — сообщает описание на сайте.

Онлайн-квесты по Царицыно

Фото: Музей-заповедник «Царицыно»

Интересные онлайн-мероприятия для детей предлагает и музей-заповедник «Царицыно». Вполне логично был сделан акцент на квестовую форму, связанную с изучением обширной исторической территории. Две программы — «Царский лед, или Зачем вьюга снег спрятала» (до 10 января) и «Тайна новогоднего ларца» (до 10 января) — соединяют просветительские задачи с игровыми приемами. И если трансляции пройдут действительно не только в замкнутом пространстве, а на природе и внутри дворцов, царицынские программы окажутся в некотором роде уникальными, ведь остальные музеи предлагают более камерный подход. Одно жалко: если бы все это происходило вживую, впечатления были бы, конечно, куда более яркими. Что ж, подождем и будем надеяться на послепраздничное возвращение в реальный мир!