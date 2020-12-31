Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Конь Юлий и большие скачки»

Режиссеры: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов. Озвучивали: Сергей Маковецкий, Сергей Бурунов, Олег Куликович, Валерий Соловьев и др.

Говорящий конь Юлий влюбился. Он просит копыта​ королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида. Но сватать лошадь королевских кровей может только царская особа.​ Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ. Тогда он похищает князя и насильно везет его к султану, на сватовство…

«Охота на Санту»

Режиссеры: Эшом Нелмс, Йен Нелмс. В ролях: Мэл Гибсон, Уолтон Гоггинс, Марианн Жан-Батист, Чэнс Херстфилд, Сюзанна Сатчи, Роберт Бокстэл, Майкл Дайсон и др.

Культурная неделя Фото: MEGOGO Distribution

Обиженный на Санту мальчик нанимает киллера, чтобы отомстить за плохой подарок. Но он не подозревает, что Санта не так прост и за долгие годы службы приобрел много необычных навыков.

«Последний богатырь: Корень зла»

Режиссер: Дмитрий Дьяченко. В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Тимофей Трибунцев, Александр Семчев, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина и др.

Во второй части зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей.

«Фестиваль Рифкина»

Режиссер: Вуди Аллен. В ролях: Уоллес Шоун, Джина Гершон, Луи Гаррель, Елена Анайя, Серхи Лопес, Ричард Кайнд, Натали Поса, Стив Гуттенберг, Тэмми Бланчард и др.

Берег солнечной Испании, романтическое настроение и престижный мировой кинофестиваль, сияющий кинозвездами, — именно за этим тысячи людей ежегодно отправляются в Сан-Себастьян. Вот только для одной супружеской пары магия кино оказывается реальной. Их затягивает в водоворот соблазнов и приключений, где жанры стремительно сменяют друг друга, словно эмоции влюбленных.

«Дэвид Боуи. Человек со звезды»

Режиссёр: Гэбриел Рэндж. В ролях: Джонни Флинн, Марк Мэрон, Джена Мэлоун.

Культурная неделя Фото: Russian World Vision

1971 год. Яркая музыка, яркая мода… Дэвид Боуи уже выпустил свой знаменитый хит Space Oddity, но следующий его альбом оказывается непонятым широкой публикой. Находясь в творческом поиске, Боуи прилетает в США. Именно путешествие через Штаты вдохновляет его на создание образа Зигги Стардаста, пришельца, который прилетел на Землю с космически популярной группой «Пауки с Марса». Это было настолько безумно, что сработало и сделало из Дэвида Боуи настоящую мировую звезду.

Онлайн-фильмы

«Мумий Тролль. Морская»

Культурная неделя Фото: ТАСС/Антон Денисов

На видеосервисе more.tv 4 января состоится эксклюзивная премьера первого фильма — «Мумий Тролль. Морская» — из многосерийного документального проекта Сергея Минаева о России 1990-х. Фильм выходит в линейке more originals. Он посвящен выпуску революционного музыкального альбома, перевернувшего все представление о рок-музыке. Зрителя ждут уникальные видеоматериалы, интервью, записи концертов и сюрпризы из личных архивов Ильи Лагутенко и Леонида Бурлакова.

«Жизнь человека. Последнее интервью»

А 5 января на видеосервисе more.tv выходит документальный фильм «Жизнь человека. Последнее интервью» — о знаменитом хирурге-онкологе Андрее Павленко, за которым следили тысячи жителей нашей страны. Фильм выйдет в первую годовщину смерти Андрея, 5 января 2021 года. Он является финальной точкой документальной части проекта «Жизнь человека», который в течение трех лет создавался командой спецпроектов «Таких дел».

Концерты

«Новогодняя программа в стиле барокко-джаз»

В исполнении камерного оркестра Musica Viva прозвучит «Венецианская сюита в блюзовых тонах» — сочинение известного джазового пианиста и композитора Михаила Иванова, объединяющее барокко и джазовые импровизации.

Культурная неделя Фото: пресс-служба Московского концертного зала «Зарядье»

4 января, 18.00, концертный зал «Зарядье»

«Рождество с Иоганном Штраусом»

Музыканты Московского государственного симфонического оркестра под управлением дирижёра Азима Каримова исполнят лучшие произведения Иоганна Штрауса. Солистка — Дарья Зыкова (сопрано).

Культурная неделя Фото: РИА Новости/Владимир Песня

7 января, 19.00, 21.30, Московская консерватория

Театры

«Щелкунчик»

Показ балета «Щелкунчик» (хореограф Василий Вайнонен) в новогодние каникулы — одна из добрых традиций МАМТа. За 15 лет, в течение которых эта сказка идет на сцене театра, сюжет ее был разучен зрителями наизусть. И тем не менее каждый год спектакль продолжает собирать аншлаги. У взрослых балет пробуждает воспоминания о детстве, малышам помогает поверить в волшебство и научиться сопереживать.

Культурная неделя Фото: Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко/stanmus.ru/Карина Житкова

2, января, 14.00, 19:00, 4 января, 14.00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

«№ 13D»

Режиссер Владимир Машков восстановил многолетний хит с новым актерским составом. В свежей версии комедии положений заняты Игорь Верник, Паулина Андреева, Сергей Угрюмов, Кристина Бабушкина, Станислав Дужников, Ирина Пегова, Андрей Бурковский. Сюжет лихо закручен, а мизансцены сменяются с такой скоростью, что артисты то спотыкаются, то заговариваются, отчего сами нередко с трудом сдерживаются от смеха.

Культурная неделя Фото: МХТ им. А.П. Чехова/mxat.ru/Екатерина Цветкова

2-3 января, 19.00, МХТ им. А.П. Чехова

«Синяя синяя птица»

Режиссер Олег Глушков, известный широкой публике как хореограф фильма Валерия Тодоровского «Стиляги», представляет мюзикл для семейного просмотра. Вдохновившись пьесой Мориса Метерлинка, творческая группа спектакля прочла знаменитую историю Тильтиля и Митиль как сюжет про девочку Матильду и ее брата Тиля. Новый мюзикл — не только зрелищное шоу со множеством трюков и спецэффектов, но и философское рассуждение о вечных ценностях.

Культурная неделя Фото: Театр Наций/theatreofnations.ru/Ира Полярная

3 января, 18.00, 4-6 января, 13.00, 18.00, 7 января, 13.00, Театр Наций

«Матросская тишина»

Спектакль по пьесе Александра Галича «Матросская тишина» вернулся на театральную сцену. Роль Абрама Шварца спустя 29 лет вновь играет народный артист России Владимир Машков.

Культурная неделя Фото: Театр Олега Табакова/tabakov.ru/

6 января 19.00, Театр Олега Табакова, сцена на Сухаревской

«5 чудес Деда Мороза»

Первое интерактивное шоу для детей от 3 до 10 лет с индивидуальным контентом и эффектом присутствия. Это не трансляция спектакля, а инновационный формат с 3D-графикой на уровне лучших фильмов-блокбастеров. Но в отличие от обычного фильма в этом шоу ребенок видит себя на экране, преодолевает испытания вместе с героями шоу, побеждая в мини-играх, влияет на ход событий и выбирает сюжетный поворот. Шоу создается для каждого зрителя индивидуально по ходу просмотра.

Культурная неделя Фото: youtube.com/Продюсерский центр «Седьмая Радуга»

2-7 января, 12.00, 15.00, 18.00

«Тартюф»

Режиссер Филипп Григорьян отправил героев классической мольеровской комедии в Россию времен Николая II. В его интерпретации Тартюф — это Григорий Распутин. Эксперименты режиссера коснулись и сценического пространства. Зрительный зал поделен пополам, в центре — сцена, и актеры играют будто бы на площади.

Культурная неделя Фото: Электротеатр «Станиславский»/electrotheatre.ru/Олимпия Орлова

9 января, 19.00, Электротеатр «Станиславский»

Музеи

Виртуальные прогулки по экспозициям финских музеев

Visit Finland предлагают серию онлайн-экскурсий по финским музеям. В этом сезоне можно будет виртуально погулять по старинному замку Турку и посетить морской центр «Велламо» в Котке. Экскурсии доступны в группе «Финляндия: Visit Finland» в ОК и сообществе Visit Finland во ВКонтакте.

Курс «Импрессионизм. Ракурсы»

Культурная неделя Фото: youtube.com/ГМИИ им. А.С. Пушкина

Пушкинский музей представляет бесплатный онлайн-курс по импрессионизму, который составили искусствоведы музея — сотрудники отдела искусства Европы и Америки XIX–XX веков. Лекции будут посвящены Эдуарду Мане, Эдгару Дега, Полю Сезанну, американским и итальянским художникам, а также коллекционерам предметов искусства. На сайте музея уже доступны четыре лекции.