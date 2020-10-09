Смахнули пыль: как преобразовывают российские библиотеки

До конца 2020 года в России появится 172 модельных библиотеки — на 28% больше, чем в 2019-м. Читателям предоставят новые возможности для образования, общения и развития. В учреждениях можно будет устраивать скайп-встречи, проводить спектакли, пользоваться интернетом и VR-шлемами или посещать мероприятия. Каждая библиотека сама решает, что ей нужно, на основе региональных особенностей и читательских предпочтений. Примеры обновления традиционных и устаревших читален — в материале «Известий».

Возрождение библиотек

Запросы современных людей изменились: сегодня вокруг книг выстраиваются новые услуги. Рабочая скайп-встреча в коворкинге, собственный спектакль, полет на Луну в VR-шлеме — новые и совершенно бесплатные бонусы обновленных библиотек.

Модельные библиотеки открываются в рамках нацпроекта «Культура». В 2019 году таких учреждений было 134, а в 2020-м добавилось еще 172.

— Наш проект создан для того, чтобы показать, что библиотека меняется вместе со временем, она становится еще современнее и востребованнее. Мы добились того, что региональные власти тоже стали обращать внимание на библиотеки, выделять средства на создание модельных библиотек по собственной инициативе. Изначально мы планировали по 110 учреждений в год, но за счет перераспределения средств удалось провести дополнительные отборы и переоборудовать больше библиотек: 306 за два года вместо 220. Мы живем в удивительное время — время, когда библиотеки становятся частью перемен в культуре, они возрождаются, читателей становится все больше. Это напрямую влияет на интеллектуальный потенциал страны, на развитие науки, предпринимательства и других сфер, — уверена заместитель министра культуры России, администратор национального проекта «Культура» Ольга Ярилова.

— Сегодня модельные библиотеки осваивают новый современный стандарт работы по основе успешного мирового и российского опыта. Специалисты сходятся на том, что библиотека должна стать проводником человека в информационном потоке, неким гарантом качества получаемой информации, а еще общественной площадкой, местом встреч, дискуссий и самореализации. Комфортное современное пространство, новые компьютеры и оргтехника, цифровые лаборатории, интерактивные столы, высокоскоростной интернет, мировые книжные бестселлеры - все это теперь доступно в любой части нашей страны. В библиотеках учтены потребности всех категорий пользователей: детей и их родителей, студентов, работающей молодежи, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья, отметила Лидия Федякина, заместитель директора департамента науки и образования Минкультуры России.

Смахнули пыль Фото: Татьяна Орлова

Чтобы принять участие в проекте, региональным учреждениям нужно подать заявку. Сотрудники библиотек учитывают региональные особенности и пожелания населения. Клубы и курсы тоже создаются по запросам местных жителей, поэтому недостатка в аудитории нет — встречи очень востребованы.

По словам генерального директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды, меняются не только пространства учреждений, но и сознание библиотекарей.

— В модельных библиотеках они могут проявить себя, реализовать творческий проект, найти новые возможности. Библиотекари понимают, что именно они создают условия для развития и самообразования людей. А ведь через несколько лет те дети и подростки, которые раньше ходили в модельную библиотеку, будут напрямую влиять на будущее страны. Они начнут работать в разных сферах — культуре, науке, предпринимательстве и т.д. — возможно, именно потому, что в свое время заинтересовались этим в библиотеке и получили возможности для самореализации, — отметил глава РГБ.

Смахнули пыль Фото: Татьяна Орлова

Оценить преимущества модельных библиотек можно и в городах-миллионниках, и в селах. За полтора года нацпроект охватил более 55 субъектов России.

— Модельная библиотека — абсолютно открытая площадка. Здесь вы можете найти нужную книгу по теме или заказать ее для себя в печатном или электронном виде, организовать дискуссионный клуб, выставку, поработать на компьютере, прийти на лекцию, смоделировать в 3D нужный макет. Вы можете выступить как организатор или слушатель, найти единомышленников. Библиотека нового поколения — это площадка для людей. Если вы открыты к новому, ищите ответы на вопросы, хотите развиваться — это ваше место. На пути к любым вершинам библиотека нового поколения будет вашим союзником, вашим местом силы, — сказала директор Департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки Анастасия Дятловская.

Программирование для школьников в Иркутске

В регионах, где работают модельные библиотеки, действует свой проектный офис — как правило, ведущая библиотека с опытными сотрудниками. Они помогают специалистам других учреждений на всех этапах модернизации.

В Иркутской области это Библиотека имени И.И. Сибирского-Молчанова. Она стала первой площадкой в регионе, на которой реализуется проект с «Яндекс.Лицеем». Ученики 8–9 классов получат возможность бесплатно пройти курсы по программированию.

Смахнули пыль Фото: Татьяна Орлова

Инициатором выступила сама библиотека — она отправила заявку и получила одобрение. У нее есть всё необходимое для проекта: лицензия на образовательную деятельность, помещение, оборудование и доступ к интернету. Предложение поддержал учредитель — областное министерство культуры и архивов. Ведомство согласовало введение в государственное задание образовательной услуги для дополнительного образования детей и взрослых.

— Получить возможность пройти такую подготовку от ведущей отечественной IT компании — реальный шанс на успешный старт в будущее! Мы уверены, что «Яндекс.Лицей» в «Молчановке» первый, но не последний такой проект в регионе. Мы сотрудничаем с министерством образования Иркутской области, которые и подтвердили «Яндексу», что все проекты «Молчановки» успешные и нам можно доверять. Конечно, потребность в таком проекте больше того, что можем предложить мы. И проект будет развиваться в школах и лицеях области. Но я считаю очень важным, что начало положит именно библиотека, — уверена директор Библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.

Смахнули пыль Фото: Наталья Поспелова

За два года обучения 34 человека получат навыки junior-программистов, научатся создавать игры, AR- и VR-приложения, освоят 3D-программирование и моделирование, смогут индивидуально и в проектных группах разрабатывать проекты в IT-сфере. Очные занятия будут вести два преподавателя программирования на языке Python, сертифицированных «Яндексом», — библиотека взяла их в штат.

Отбор и тестирование уже прошли более 100 школьников, собеседования с ними начались 21 сентября. В итоге сформируются две группы по 17 человек. Для удобства школьников занятия будут происходить в первой и второй половине дня.

Искусство в Благовещенске

В начале сентября в Амурской области открылась обновленная Муниципальная библиотека искусств. В современном культурном пространстве горожан встречают Фрида Кало, Юрий Никулин и Сальвадор Дали. В учреждении поддерживают разные виды искусства — литературу, живопись, графику, фотографию, компьютерную графику, дизайн и другое. Креативные тренды тоже не останутся без внимания.

— Что касается современного искусства, мы активно поддерживаем креативных горожан, создающих оригинальные образцы своего нетрадиционного и зачастую действительно провокационного творчества. Мы не делим искусство на уместное и неуместное, — рассказала специалист по связям с общественностью МБУК «МИБС» Благовещенска Галина Астафьева.

Смахнули пыль Фото: Наталья Поспелова

Библиотека работает в формате творческой лаборатории: режиссер может поставить спектакль, художник — провести выставку, поэт — прочитать стихи. Модельная библиотека готова продвигать инсталляции, реди-мейд, фотореализм, перформанс, акционизм, хеппенинги и другие современные форматы.

Ограничений по возрасту и иным параметрам нет — только свобода творчества. Главная цель модельной библиотеки — стать источником вдохновения для любителей искусства.

Помощь людям с ментальными нарушениями в Югорске

Во всех модельных библиотеках созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. После модернизации в учреждениях появляются кнопка вызова персонала, пандусы, противоскользящая плитка, тактильная навигация, световые маяки для слабовидящих пользователей и пр.

Смахнули пыль Фото: Татьяна Орлова

На базе одной из модельных библиотек Югры — Центральной городской библиотеки им. А.И. Харизовой в Югорске — реализуется проект «Солнечный круг». Он помогает людям с расстройствами аутического спектра и другими ментальными нарушениями получить доступ к библиотечным услугам. Библиотекари прошли профильное обучение, лично знают пользователей с РАС и особенности их поведения, применяют в работе игровые методы и сказкотерапию. Кроме того, на сайте учреждения есть специальный раздел, в котором можно найти нормативно-правовые акты, методическую литературу, программы по работе с людьми с РАС.

Книжный фонд учреждения тоже подобран внимательно — здесь хранится собственная коллекция специальной литературы для незрячих и слабовидящих читателей. Это плоскопечатные книги с укрупненным шрифтом, со шрифтом Брайля, аудиокниги, грампластинки и рельефно-графические пособия. У людей с ослабленным слухом есть доступ к коллекции электронных изданий серии «Комфортное чтение» — это проза русских и зарубежных авторов, книги по медицине и искусству.

Смахнули пыль Фото: Татьяна Орлова

У библиотеки много планов. После модернизации энтузиазм сотрудников не гаснет.

— Уже поставлены новые цели: в 2021 году у нас откроется лаборатория 3D-моделирования, позволяющая детям и подросткам города развивать творческие способности, конструировать и моделировать; начнет работу школа копирайтинга и рерайтинга, благодаря которой подростки и молодежь города научатся писать тексты для медиапространства, а также обрабатывать исходные текстовые материалы для их дальнейшего использования. Будет разработано мобильное приложение «Первая. Модельная. Своя», позволяющее горожанам оперативно получать информацию о статусе читателя, читательского формуляра, продлить книги, познакомиться с новинками литературы и событиями в библиотеках города, — рассказала директор библиотеки Наталья Мотовилова.