Ампир южной полосы: как в Волгограде развивают туризм

На текущей неделе в Волгограде открыли круизный сезон в России — речная навигация 2022 года началась именно здесь. 19 апреля также стартовал фестиваль детского туризма. Город, который у всех ассоциируется со страшной Сталинградской битвой, стараются показать туристам с самых лучших сторон. Получается ли это у волгоградцев и ради чего стоит приехать в этот город — в материале «Известий».

Дети решают

— Волгоград во многом советский город, — говорит экскурсовод, а на самом деле журналист и краевед Дмитрий Герасимов.

На фестивале детского туризма в Волгограде это ощущение не покидает сильнее, чем где бы то ни было. Ростуризм открыл его на площадке одного из таких исключительно советских зданий — Дворца пионеров, который называется теперь детско-юношеский центр. В архитектуре здания жители сразу нескольких городов могут узнать свой такой же Дворец пионеров: белое здание с террасами и балконами и алюминиевой каравеллой на фасаде. Как будто здание перенесли из одного города в другой, поменяв лишь размеры и расположение.

Такая схожесть городов проявляется во многом. Дмитрий Герасимов рассказывает, что часто водит по Волгограду туристов из Самары и Саратова и, переходя из перестроенного после войны Сталинграда в остатки довоенного и дореволюционного Царицына, говорит: «А сейчас я покажу вам ваш город». И показывает — город купеческий, волжский.

Но советского в городе, конечно, больше. Вот и фестиваль напоминает о пионерах: в моде снова галстуки, только теперь разных цветов. Что получится из детского туризма — еще непонятно. Но пока Волгоград признали его столицей.

Ампир южной полосы Фото: АНО «Национальные приоритеты»

— Идея фестиваля в том, чтобы с участием самих детей сформировать новые интересные туристические предложения и маршруты , — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова. — Дети сами смотрят и формулируют, что им нравится, а что не нравится. По итогам проекта сформируем стандарт детского и семейного отдыха, который дальше будем мультиплицировать на территории всей страны.

Примерно та же идея и у программы развития туризма «Больше, чем путешествие», участники которой фестиваль посетили. Они прибыли из других регионов, чтобы, во-первых, посмотреть на город и область, а во-вторых, поделиться своими идеями о его развитии.

Романтика на любителя

На следующий день Догузова открывала круизный сезон — речная навигация 2022 года началась именно в Волгограде. 21 апреля в первое путешествие отправился теплоход «Александр Невский», а к середине мая запустят все круизные маршруты.

— В Приволжском округе туристические проекты семи регионов — Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской областей и Пермского края — входят в инициативу «Волжское путешествие», — сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Получился единый национальный речной туристический маршрут.

По его словам, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будут создавать причалы, речные вокзалы, обновят речной флот. Круизы откроют и на других реках — на Енисее, в частности.

Хотя в Ростуризме прогнозируют рост числа туристов, которые поедут в круиз ( на теплоходах ожидают порядка 700 тыс. человек, число бронирований весной выросло уже в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ), проблем пока много: с инфраструктурой, да и теплоходы откровенно старые. Хотя их и ремонтируют, наводят блеск, средний класс на том же «Александре Невском» — на любителя, причем именно «советской романтики». Можно сидеть и любоваться Волгой на открытой палубе и раскинувшимися по ее берегам городами, но в ветреную погоду это то еще удовольствие, даже в теплом Волгограде.

Ампир южной полосы Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Теплоходы в России — суда зачастую не просто из прошлого века, а из его середины. «Александр Невский» спущен на воду в ГДР еще в 1957 году, и как бы тщательно за ним ни ухаживали, это чувствуется.

Новых теплоходов пока крайне мало — всего один. В 2019 году на воду спустили «Мустай Карим». Глава Ростуризма сообщает, что до конца 2023 года построят «Петр Великий» и два судна «Золотое кольцо». Зарина Догузова признается, что в этом году впервые проведет майские праздники в круизе по Волге, но на каком теплоходе — не уточняет.

Пусть они поспорят!

Чем хорош круиз по Волге? Можно доплыть из Москвы до Астрахани, а по пути увидеть крутые берега Нижнего Новгорода, Казанский кремль, ракету «Союз» в Самаре и, конечно, Родину-мать в Волгограде.

История Сталинградской битвы, мемориал на Мамаевом кургане — места обязательные к посещению для всех. Монумент «Родина-мать зовет» стоит рядом с высотой 102, за которую шли ожесточенные бои.

— Вот с той стороны холма стояли немцы, а здесь, — экскурсовод Вадим Чеботарев показывает на лестницу к Родине-матери, — наши. Еще во время боев кто-то назвал его Мамаевым курганом, но настоящим курганом он стал уже после войны, при возведении мемориала — здесь похоронено больше 34 тыс. человек.

Для него, как и для многих местных, история этой битвы святая. Вадим Александрович рассказывает про бомбардировки Сталинграда, когда в один день погибло несколько десятков тысяч человек.

— Эти бомбардировки сейчас оспариваются, — говорит кто-то из слушателей. Чеботарев еле сдерживается, чтобы не взорваться.

— Да-да, пусть они поспорят с 2 тыс. самолетовылетами! — прерывает он. — В Сталинграде горела Волга!

Ампир южной полосы Фото: АНО «Национальные приоритеты»

На пути к Родине-матери автор мемориала Евгений Вучетич разместил еще несколько монументов. Вот две стены: на одной — защитники, на другой — освободители Сталинграда. И надписи: «Откуда бы фашист не выглянул — непременно увижу, а если увижу — убью». Это Василий Зайцев, легендарный снайпер. «Врывайся в дом вдвоем — ты и граната» — это про тактику советских солдат. Чеботарев рассказывает: в одном доме один этаж могли занимать советские бойцы, второй — немцы. Поэтому в бою сначала бросали гранату, затем врывались с автоматной очередью сами.

«Каждый дом — это крепость». «Существуют ли уважительные причины ухода с огневой позиции? Из всех оправдательных причин только одна будет приниматься во внимание — смерть!»

Такой грандиозный монумент, как «Родина-мать зовет», требует постоянного обслуживания. Скульптура сделана из 5500 т бетона и 2400 т металлических конструкций. Внутри видно, как она создавалась: кажется, что по стенам — доски, но на самом деле это следы опалубки, которую убрали после затвердения раствора.

Теперь внутри памятника система лестниц, которая ведет к люку на голове Родины-матери и другим частям тела. Сотрудникам нужно проверять установленные в монументе камеры и световые сигналы, которые горят в темное время суток на кончике меча для самолетов. На электрощитах так и написано: «сигнальное освещение меча».

Туристов внутрь не пускают — это место для работников, и, говорят, не самое комфортное: зимой очень холодно, а летом очень жарко.

Кстати, если вдруг организатор вашей поездки по какой-то причине решит показать вам только Мамаев курган, но не повезет к легендарным местам сражений — дому Павлова и мельнице Гергардта, протестуйте и требуйте визита туда. Дом Павлова — первый восстановленный в Сталинграде, а мельница — единственная, которую решили сохранить в том виде, в котором она осталась после войны. Разрушенное снарядами, испещренное пулями здание потрясает — и может объяснить очень многое про ту войну своими молчаливыми окнами-бойницами.

Ампир южной полосы Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Чем еще интересен Волгоград

Прогулка по городу проходит через три эпохи в архитектуре: дореволюционную, сталинскую и индустриальную. Охватить взглядом кварталы Волгограда можно с каланчи. Это здание было построено в XIX веке, но не только как объект, использовавшийся пожарной командой. В здании под башней располагалась первая городская библиотека и первый же городской ломбард.

— Не все жители Царицына понимали, что это за заведение такое — ломбард, — говорит Дмитрий Герасимов. — Газеты тех времен описывают случай: один местный житель попытался продать в ломбарде за пять рублей свою жену, но ничего у него не вышло.

Через центр города тянется главная улица Волгограда — широкий проспект Ленина. С одной стороны проспекта — Волгоградский политех, а с другой стороны — Волгоградский педуниверситет. Между ними на аллее — место знакомств и свиданий.

— Классическая история волгоградца: мама из пединститута, папа из политеха, — говорит Герасимов.

На проспекте Ленина можно встретить еще одну местную достопримечательность, которую показывают гостям города, — метротрам. По сути, это обычное метро по образу и подобию московского, но на платформу за пассажирами приезжает трамвай с одним или двумя вагончиками. Проезд оплачивают кондуктору.

Трамвай поместили в тоннели метро потому, что при его проектировании в 1970-х в городе еще не было миллиона жителей и подземку не разрешали. Но очень хотелось! Выход нашли — привезли метростроевцев, те проложили им несколько подземных станций, в которые провели провода под потолком для трамвайных пантографов. Кстати, урбанисты очень хвалят Волгоград за этот вид транспорта — по выделенным линиям он очень быстро добирается до другого конца вытянутого вдоль Волги города.

Ампир южной полосы Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Волга здесь приближена по виду к той реке, что была во времена Емельяна Пугачева (именно Царицын стал первым городом, который предводитель восставших крестьян не смог взять). Так как всем очень хотелось быть поближе к реке, город рос исключительно вдоль нее. Вытянулся Волгоград в итоге более чем на 80 км, а проспект Ленина — почти на 40. Его в народе, к слову, все знают как Первая Продольная.

Продольные — это главные магистрали города. Нулевую Продольную запустили к чемпионату мира по футболу, отрезав набережную непосредственно от берега Волги. Один известный блогер, приезжавший в город, резко раскритиковал это решение, но местные в ответ прозвали его «злодеем», потому что надо жить в городе, чтобы понимать, насколько важны в таком узком городе новые широкие трассы.

А город — с чем его только не сравнивают.

— К нам приезжали американцы и сказали, что Волгоград чем-то очень похож на Лос-Анджелес, — рассказывает Дмитрий Герасимов. — Потом мы поехали за Волгу, там они выпили местного вина и сказали, что Волгоград и на Париж тоже похож.

Нередко в Волгоград приезжают учиться студенты из других стран да так и остаются.

— «Зачем?» — спрашиваю я одного индийца, — говорит Герасимов. — А тот проводит рукой по улицам и говорит: «А ты посмотри вокруг, что ты видишь?» — «Ничего...» — «Вот именно!» Город большой по протяженности, как крупнейшие города мира, а населения — чуть больше миллиона человек. Нет суеты, нет толкотни.

За пределами центра дорога становится менее интересной, но стоит доехать и до окраин. Например, на юге можно съездить в Сарепту — раньше там жили немцы-гернгутеры. Их пригласила в Российскую империю Екатерина II, а те согласились: уж такова миссионерская доля, тащиться бог знает куда и насаждать христианскую веру . Гернгутеры везде доверялись случаю: кто поедет в холодную Россию, где среди лесов живут медведи? Бросили жребий. Приехали — а тут степи и калмыки — и не сказать, что добродушно настроенные. Женились тоже по жребию: собирали имена в две урны и вытягивали пару на веки вечные. Сначала брак благословлялся, и только потом назывались имена. Союз, скрепленный Богом, разрывать нельзя. Правда, прожили так гернгутеры около 60 лет — потом, видимо, стало невмоготу, и брак по жребию отменили.

Ампир южной полосы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Гурьянов

Кроме шуток, место действительно интересное, и пусть не обманывает первое впечатление брошенности: отреставрировать всё поселение пока не удается из-за нехватки финансирования. Зато есть кирха, в которой играет орган, есть библиотека с немецкими изданиями, есть музей горчицы — здесь вывели особый сорт, который оказался очень живучим и до сих пор успешно возделывают. Здесь же научились делать арбузный мед нардек, а по сути, конечно, варенье, и арбузный кофе. На вкус, говорят, как цикорий, но попробовать не довелось — разбирают очень быстро.

— А еще в Волгоградской области есть Урюпинск, — говорит Герасимов, обводит всех взглядом и подчеркивает: — Да, он существует. И это очень приятный развивающийся город.

Природа на любой вкус

В свое время гернгутеры были в ужасе от отсутствия деревьев, но вообще-то Волгоградская область — это соединение сразу нескольких природных зон. На правом берегу — луговая степь; на левом берегу — степь; есть пустыня — в Палласовском районе региона, а еще есть Волго-Ахтубинская пойма с самыми южными дубравами в России . Это оазис Волгограда. Герасимов шутит, что когда закрыли границы из-за коронавируса и установилась жара — он впервые понял, что город-то миллионный: весь этот миллион поехал отдыхать в пойму.

В пойме активно стараются развивать экотуризм. Сегодня гостям предлагают, например, глэмпинг «Хайд», что означает «спрятаться». Прятаться предлагают в комфортных палатках за 5 тыс. рублей за ночь, а дополнительно катают на байдарках за 2000 рублей. Но можно поставить свою палатку попроще за 500 рублей и пользоваться электричеством. На байдарке можно поплавать на ерике — выглядит он как глубокая, но небольшая река, которая соединяет водоемы. Таких ериков в пойме очень много.

В Волгоградскую область можно ехать за жарким солнцем — лето начинается с мая и заканчивается в конце сентября. Но и весна для волгоградцев — это когда +15–20 градусов. В Волгоградской области до 300 солнечных дней в году, климат сухой и 40-градусная жара воспринимается порой легче, чем 30-градусная в Москве.

Ампир южной полосы Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Зато зимой столбик термометра нередко падает ниже –30. Здесь постоянно ветер, который летом освежает, а зимой сдувает.

Приезжать лучше всего во второй половине августа — в это время уже постепенно спадает жара, но есть вообще всё: и персики с абрикосами, и местные арбузы, которые, конечно, самые правильные из всех арбузов, и грецкие орехи, и виноград.

— Здесь можно и на лошадях покататься, и искупаться, и на велосипедах поездить, — говорит нам экскурсовод. — Места у нас прекрасные.

— А змеи у вас есть? — спрашивают у Герасимова.

— Каких-то страшных — нет: ужи, гадюки. Зато есть скорпионы — в Палласовском районе.

— Ого! Что же делать, если встретишь скорпиона?

Герасимов пожимает плечами.

— Улыбнуться?

Пирожные для взрослых

В регионе активно развивается виноделие — самое северное в России — и ресторанный бизнес. Определенную известность в России уже получили винодельни «Гусевъ» и «Покровская». Как показала практика, они смогли в зоне рискованного виноделия получить удачные напитки. Кстати, выведен и местный сорт винограда — мариновский.

Рестораны же стараются выделиться местной кухней, созданной на основе выращенных в этих местах продуктов. Ресторан Atelier позиционирует себя как кухню «нулевого километра». Шеф-повар Михаил Щетинин старается использовать только то, что выросло поблизости. Подают блюда из восстановленного меню ресторана «Люкс» и театра «Конкордия» в авторском переосмыслении: например, заливное оливье, филе судака со стружкой миндаля и фермерским шпинатом.

Ампир южной полосы Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Не отстает и ресторан Massimo. Там подают картофельный чизкейк, в котором картофель даже и не распознаешь, если не в курсе. А еще, например, «пирожное для взрослых», как пошутили за столом: облачко из сала с бородинским хлебом и горчицей «Сарепта». Выглядит это как торт «Прага» с тонкими коржами и прослойками крема, но по факту — хорошая закуска из сала и хлеба.

Стрит-фуд в Волгограде тоже не отстает. Шаурму тут, конечно, найти легко, но местные предпочитают блины и котлеты. Правда, есть это на бегу практически невозможно, что, вероятно, очень хорошо волгоградцев характеризует.