Подморозило: туристический интерес россиян прирос Сибирью

Судя по данным национальных систем бронирования отелей, туристы стали чаще ездить в Нижегородскую, Свердловскую и Ростовскую области. Лидером же неожиданно стал Красноярский край. Подробности — в материале «Известий».

Выгодный парадокс

Продолжающаяся пандемия коронавируса заметно изменила предпочтения россиян и позволила выйти в лидеры внутреннего туризма городам, которые раньше не пользовались особой популярностью. Обобщенные национальной системой бронирования Bronevik.com данные показывают, что туристы стали чаще ездить в Нижегородскую, Свердловскую и Ростовскую области. Также выросла посещаемость Крыма и Татарстана. Самое любопытное, что среди туристических лидеров в прошлом году оказались и совсем неожиданные регионы, такие как Красноярский край.

— Общие показатели 2021 года стали близки к цифрам допандемийных лет, а в отдельных регионах они даже выросли на фоне повышенного интереса к внутреннему туризму, — рассказали в Национальной системе бронирования.

Самым востребованным направлением остается столица России: количество туристических и деловых поездок в Москву за три года выросло в четыре раза. Для сравнения, по данным Radisson Hotel Group, в 2021 году в Москве заполняемость гостиничного фонда выросла более чем на 20%, а цены — более чем на 30% по сравнению с 2020 годом. Тем не менее по сравнению с 2019 годом загрузка в 2021 ниже примерно на 10%. Это связано с нехваткой международного туристического потока и крупных конгрессных мероприятий.

Подморозило Туристы фотографируются у Царь-пушки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Биятов

Следующим местом по популярности остается побережье Краснодарского края. В 2021 году сюда приехало в пять раз больше туристов, чем в 2020-м, и почти в восемь раз больше, чем в 2018-м. Кубань становится все более востребована не только любителями пляжного отдыха, но и ценителями гастрономического туризма.

Бронза рейтинга досталась Санкт-Петербургу. Интерес к культурной столице растет: в 2021 году в нее поехало почти в три раза больше туристов, чем в 2019-м. Город укрепляет свои позиции и становится лидером по проведению событийных мероприятий. Туристы предпочитают проводить здесь большее количество ночей, нежели в 2019 году, увеличилась и сумма среднего чека.

Данные Bronevik.com подтверждаются и единой системой управления системами бронирования Travelline. Их топ-3 в 2021 году — это также Москва (19,5% по отношению к общему числу бронирований), Краснодарский край (12,5%) и Санкт-Петербург (11,9%).

— По Санкт-Петербургу ситуация схожа с Москвой: заполняемость и цены выше, чем в 2020 году. При этом по сравнению с 2019 годом мы наблюдаем разрыв в загрузке порядка 20 п.п., — говорит старший региональный директор по оптимизации доходов, отвечающий за коммерческую деятельность Radisson Hotel Group в Восточной Европе, России, Турции и Польше Виолетта Ромэро дэ Торрэс. — Причины в основном те же, что и в Москве: недостаток международных туристов и отсутствие масштабных мероприятий в связи с действующими ограничениями, что сказалось на работе крупных конгрессных отелей.

Популярна у туристов и Московская область (4-е место в обоих рейтингах), чему помогают транспортная доступность, близость к столице и разнообразие культурных и исторических памятников. Коломна, Дмитров, Сергиев Посад и другие известные города региона стали решением для семейных выходных, каникул и деловых поездок. Буквально за год количество бронирований в Московском регионе выросло втрое.

KZ302095 Усадьба Абрамцево занимает особое место в истории русской культуры. Здесь бывали Репин, Васнецов, Врубель и другие титаны отечественной живописи; подолгу гостили Гоголь, Тютчев, Тургенев... Сегодня здесь уникальный музей-заповедник, который, к сожалению, не столь популярен у туристов, как заслуживает того. «Известия» съездили в Абрамцево и убедились в этом своими глазами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ301227 Абрамцево расположено на берегу реки Вори, в 60 км к северо-востоку от Москвы, в Сергиево-Посадском районе Московской области Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ300085 Купивший Абрамцево в 1843 году писатель-славянофил Сергей Аксаков был горячим поклонником и другом Гоголя. Автор «Мертвых душ» неоднократно бывал здесь, теперь же ему посвящен отдельный зал музея Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ300247 В музее хранятся уникальные экспонаты, посвященные истории дворянского рода Аксаковых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ300409 В Абрамцево сразу проникаешься необыкновенной атмосферой старинного барского дома Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ300400 Если спуститься вниз с мансарды по винтовой лестнице, увидим печку — лежанку с мордой льва. Ее автор — Михаил Врубель. На ней любили греться все дети Мамонтовых — а их было пятеро: Сергей, Андрей, Всеволод, Вера, Александра. Если сложить первые буквы их имен, получится «Савва» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ300475 В 1870 году усадьбу купил знаменитый промышленник и меценат Савва Мамонтов. Комната Елизаветы Григорьевны, супруги Саввы Ивановича, обставлена мебелью, сделанной абрамцевскими мастерами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ300522 На стенах семейные фотографии, картины и ключ от церкви в усадьбе Мамонтовых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ301433 У Мамонтовых была маленькая домовая церковь, но в 1881 году решили строить большую по древнерусскому образцу. Над проектом работал сначала Поленов, потом — Васнецов. Через год церковь была освящена в честь Спаса Нерукотворного Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ301577 Храмовую икону Спас Нерукотворный написал Репин. Богоматерь с младенцем — Виктор Васнецов. Такую же он потом напишет для Владимирского собора в Киеве. Благовещение на Царских Вратах написал В. Поленов. KZ300685 Знакомый стол, не правда ли? Именно за ним сидела Вера Мамонтова, когда Валентин Серов писал с нее свою знаменитую «Девочку с персиками» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ300697 Оригинал картины Серова хранится в Третьяковской галерее, а в Абрамцево можно увидеть копию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ300608 В красной гостиной есть портрет Веры Мамонтовой с зеленой веткой, созданной Виктором Васнецовым. Он ее написал в свадебном платье как подарок жениху — Александру Самарину. Платье невесты так же бережно хранится в гостиной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ300576 По традиции, гости расписывались на скатерти в красной гостиной, а потом поверх надписей женщины вышивали цветными нитками. Здесь есть автографы Репина, Васнецова, Врубеля или надпись «Федя» - это Шаляпин. Он начинал петь в частной опере Саввы Мамонтова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ300445 В поместье сохранилось немало уникальной исторической мебели работы известных мастеров-краснодеревщиков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ301331 Интерьеры в неорусском стиле вдохновляли гостей Абрамцево на создание шедевров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ300911 В музее собрана большая коллекция предметов народного быта XIX столетия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ301910 Кроме постоянной экспозиции, в Абрамцево регулярно проходят интересные художественные выставки. Сейчас, к примеру, выставлены работы отечественных художников и скульпторов ХХ века Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ302029 Экспозиции можно посетить в недавно восстановленном корпусе «Русские художники ХХ в.», в котором впервые за 80 лет был проведен капитальный ремонт: воссозданы исторические фасады, заменены коммуникации и прочее. Площадь экспозиции увеличилась в четыре раза — с 91 до 395 квадратных метров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ302420 Абрамцево прекрасно в любую погоду. В этом уголке Сергиево-Посадского района как по волшебству сохранилась красота среднерусской природы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ301485 Бывшая моделью для Серова и Васнецова дочь Мамонтова Вера умерла в возрасте 32 лет от пневмонии. Она похоронена в Абрамцево около церкви Спаса Нерукотворного Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KZ302571 В Абрамцево снималось несколько известных кинофильмов, в том числе признанный классикой «Солярис» Андрея Тарковского Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков 1574440069_7 В 1995 году указом президента РФ музей-заповедник «Абрамцево» получил статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Прекрасное далеко

На пятом месте оказалась Свердловская область. Екатеринбург стремительно развивается как один из деловых и промышленных центров России, поэтому его транспортная и гостиничная инфраструктура улучшаются с каждым днем. Именно это, по данным нескольких платформ, делает Свердловскую область привлекательной для делового туризма. С 2018 года количество бронирований здесь выросло на 65%.

— Мы видим серьезный рост количества бронирований по сравнению с 2020 годом (от 30 до 70% в зависимости от региона), — отмечают в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. — Тем не менее, по нашим данным, пока не всем еще удалось выйти на цифры доковидного 2019 года, хотя, конечно же, есть те, которым удалось не только догнать, но и обогнать их. Многие туристы выбирают путешествия на личном транспорте и совершают поездки в рамках своего региона и в соседних — по этой причине мы видим высокий спрос на отели в городах-миллионниках, например Екатеринбурге и Казани.

Надо заметить, что новые маршруты по Великому Волжскому пути стали в какой-то мере аналогом Золотого кольца. Входящая в большинство из них Казань привлекает туристов и своим колоритом, и транспортной доступностью, и высоким уровнем сервиса. Комплексные меры по развитию туризма в республике привели к колоссальным результатам. По данным национальной системы бронирования Bronevik, в период с 2018 по 2021 год количество бронирований здесь выросло примерно в пять раз.

Подморозило Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Далее в рейтинге следует Крым. Здесь открываются новые отели, рестораны, места для развлечений, совершенствуется сервис. По последним данным, с 2019 года количество бронирований в отелях полуострова увеличилось почти втрое.

— В рейтинге совмещены как признанные центры туристского спроса — Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область и Крым, — так и регионы, позиционируемые и как туристские центры, и как центры деловой активности — Татарстан, Москва, — поясняет партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова. — Свердловская область могла выйти в лидеры благодаря развитому рынку гостиниц Екатеринбурга. Плюс сама область может выступать в качестве рекреационного центра для областной столицы, как Московская область «работает» на Москву. Свердловская область развивает и туристские маршруты — здесь проходит граница Европы и Азии, здесь же места, связанные с расстрелом царской семьи, но такого рода туризм не является массовым.

Интересный уголок

Аналитиков отрасли приятно удивило, что среди лидеров по туризму в прошлом году совсем неожиданно оказался Красноярский край. Сибирь остается одним из самых интересных, хотя и не всегда доступных мест для внутреннего туризма. С 2018 года количество желающих познакомиться с неповторимой природой Сибири выросло вдвое. Этому способствует программа туристического кешбэка, по которой за поездки по стране можно вернуть до 20% от стоимости.

Подморозило Природный пейзаж в Онгудайском районе Республики Алтай Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Красноярский край — очень обширная территория, где выделяются ГЛК «Бобровый лог», Красноярские столбы, плато Путорана. По территории края протекает Енисей, который планируют сделать центром круизного туризма в Сибири. Несмотря на это, количество гостиниц в Красноярском крае — пока одно из самых низких в РФ.

Замыкая круг

Девятое место досталось Ростовской области. Возможно, что интерес к ней также возрос на волне роста внутреннего туризма, предполагают в Cushman & Wakefield. Рост цен и нехватка мест размещения в Краснодарском крае заставили многих обратить внимание на Азовское море. За счет этого мог вырасти спрос на гостиницы Ростовской области. Таким образом, число желающих посетить регион выросло в полтора раза по сравнению с допандемийным периодом.

Заключительная строчка списка — у Нижнего Новгорода. Генеральный директор УК «ГОСТ Отель Менеджмент» Наталья Обыденнова признает, что 2021 год привлек в столицу Поволжья непривычно большое количество туристов. Главная заслуга тут у грандиозного празднования 800-летия Нижнего, сопровождавшегося насыщенной программой развлекательных мероприятий. Сыграла свою роль и транспортная доступность — всего 4 часа на скоростном поезде от Москвы. Число туристов в области выросло на 49% по сравнению с допандемийными временами.

Нет худа без добра

Из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границ люди стали уделять больше внимания российским туристическим направлениям, подчеркивает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

— Можно отметить, что многие начали посещать регионы с хорошей инфраструктурой и богатой историей, — говорит Сигал. — Конечно же, данные регионы будут востребованы и в этом году, но нужно помогать российскому туристическом бизнесу, то есть развивать его и делать доступнее.

Подморозило Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Все, что касается сферы туризма и отрасли гостеприимства на протяжении 2020–2021 годов, нужно рассматривать прежде всего через призму пандемии и ее последствий, соглашается управляющий партнер коммуникационного агентства SVOBODA Марк Шерман. Эксперт выделяет следующие основные составляющие изменившегося туристического рынка.

Значительно вырос спрос на отдых внутри страны. Если в 2020 году из-за пандемии и карантинных мер посещаемость морских курортов в стране резко упала, но в прошлом году ситуация была совершенно другой. Рекордный рост посещаемости, цены на проживание резко выросли, причем в некоторых случаях в разы. Одновременно увеличился спрос на отдых выходного дня: туристы стали чаще посещать отдельные регионы страны, в которых поток был относительно небольшим. Это касается городов Золотого кольца, регионов относительно легкой доступности для столичных жителей (Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Владимир), таких регионов как Карелия, Алтай, Байкал.

Рост туристического потока внутри страны был стимулирован программами кэшбека. Россияне очень активно пользовались возможностью в условиях закрытия границ посетить разные регионы страны, при этом получив 20% в качестве возврата своих затрат на отдых. Программа привела к тому, что спрос на отдых на морских курортах РФ в 2021 году вырос в 4–5 раз к показателям 2019 года.

— Все эти причины в целом и привели к тому, что стоимость отдыха в отелях выросла, причем это в большей степени коснулось регионов, куда внезапно поехали туристы, — говорит Марк Шерман. — В Москве и Санкт-Петербурге, где обычно большой объем иностранных туристов, так резко цены не росли. Сказывалось и то, что многие важные мероприятия за эти два года переносились или отменялись, потому гостиничный бизнес не стремился сильно повышать стоимость номеров.

Все это, по его словам, и объясняет статистику бронирования отелей в прошлом году: причины — в резком росте внутреннего туризма в России.