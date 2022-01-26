Подморозило: туристический интерес россиян прирос Сибирью
Судя по данным национальных систем бронирования отелей, туристы стали чаще ездить в Нижегородскую, Свердловскую и Ростовскую области. Лидером же неожиданно стал Красноярский край. Подробности — в материале «Известий».
Выгодный парадокс
Продолжающаяся пандемия коронавируса заметно изменила предпочтения россиян и позволила выйти в лидеры внутреннего туризма городам, которые раньше не пользовались особой популярностью. Обобщенные национальной системой бронирования Bronevik.com данные показывают, что туристы стали чаще ездить в Нижегородскую, Свердловскую и Ростовскую области. Также выросла посещаемость Крыма и Татарстана. Самое любопытное, что среди туристических лидеров в прошлом году оказались и совсем неожиданные регионы, такие как Красноярский край.
— Общие показатели 2021 года стали близки к цифрам допандемийных лет, а в отдельных регионах они даже выросли на фоне повышенного интереса к внутреннему туризму, — рассказали в Национальной системе бронирования.
Самым востребованным направлением остается столица России: количество туристических и деловых поездок в Москву за три года выросло в четыре раза. Для сравнения, по данным Radisson Hotel Group, в 2021 году в Москве заполняемость гостиничного фонда выросла более чем на 20%, а цены — более чем на 30% по сравнению с 2020 годом. Тем не менее по сравнению с 2019 годом загрузка в 2021 ниже примерно на 10%. Это связано с нехваткой международного туристического потока и крупных конгрессных мероприятий.
Туристы фотографируются у Царь-пушки
Следующим местом по популярности остается побережье Краснодарского края. В 2021 году сюда приехало в пять раз больше туристов, чем в 2020-м, и почти в восемь раз больше, чем в 2018-м. Кубань становится все более востребована не только любителями пляжного отдыха, но и ценителями гастрономического туризма.
Бронза рейтинга досталась Санкт-Петербургу. Интерес к культурной столице растет: в 2021 году в нее поехало почти в три раза больше туристов, чем в 2019-м. Город укрепляет свои позиции и становится лидером по проведению событийных мероприятий. Туристы предпочитают проводить здесь большее количество ночей, нежели в 2019 году, увеличилась и сумма среднего чека.
Данные Bronevik.com подтверждаются и единой системой управления системами бронирования Travelline. Их топ-3 в 2021 году — это также Москва (19,5% по отношению к общему числу бронирований), Краснодарский край (12,5%) и Санкт-Петербург (11,9%).
— По Санкт-Петербургу ситуация схожа с Москвой: заполняемость и цены выше, чем в 2020 году. При этом по сравнению с 2019 годом мы наблюдаем разрыв в загрузке порядка 20 п.п., — говорит старший региональный директор по оптимизации доходов, отвечающий за коммерческую деятельность Radisson Hotel Group в Восточной Европе, России, Турции и Польше Виолетта Ромэро дэ Торрэс. — Причины в основном те же, что и в Москве: недостаток международных туристов и отсутствие масштабных мероприятий в связи с действующими ограничениями, что сказалось на работе крупных конгрессных отелей.
Популярна у туристов и Московская область (4-е место в обоих рейтингах), чему помогают транспортная доступность, близость к столице и разнообразие культурных и исторических памятников. Коломна, Дмитров, Сергиев Посад и другие известные города региона стали решением для семейных выходных, каникул и деловых поездок. Буквально за год количество бронирований в Московском регионе выросло втрое.
Усадьба Абрамцево занимает особое место в истории русской культуры. Здесь бывали Репин, Васнецов, Врубель и другие титаны отечественной живописи; подолгу гостили Гоголь, Тютчев, Тургенев... Сегодня здесь уникальный музей-заповедник, который, к сожалению, не столь популярен у туристов, как заслуживает того. «Известия» съездили в Абрамцево и убедились в этом своими глазами
Прекрасное далеко
На пятом месте оказалась Свердловская область. Екатеринбург стремительно развивается как один из деловых и промышленных центров России, поэтому его транспортная и гостиничная инфраструктура улучшаются с каждым днем. Именно это, по данным нескольких платформ, делает Свердловскую область привлекательной для делового туризма. С 2018 года количество бронирований здесь выросло на 65%.
— Мы видим серьезный рост количества бронирований по сравнению с 2020 годом (от 30 до 70% в зависимости от региона), — отмечают в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. — Тем не менее, по нашим данным, пока не всем еще удалось выйти на цифры доковидного 2019 года, хотя, конечно же, есть те, которым удалось не только догнать, но и обогнать их. Многие туристы выбирают путешествия на личном транспорте и совершают поездки в рамках своего региона и в соседних — по этой причине мы видим высокий спрос на отели в городах-миллионниках, например Екатеринбурге и Казани.
Надо заметить, что новые маршруты по Великому Волжскому пути стали в какой-то мере аналогом Золотого кольца. Входящая в большинство из них Казань привлекает туристов и своим колоритом, и транспортной доступностью, и высоким уровнем сервиса. Комплексные меры по развитию туризма в республике привели к колоссальным результатам. По данным национальной системы бронирования Bronevik, в период с 2018 по 2021 год количество бронирований здесь выросло примерно в пять раз.
Далее в рейтинге следует Крым. Здесь открываются новые отели, рестораны, места для развлечений, совершенствуется сервис. По последним данным, с 2019 года количество бронирований в отелях полуострова увеличилось почти втрое.
— В рейтинге совмещены как признанные центры туристского спроса — Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область и Крым, — так и регионы, позиционируемые и как туристские центры, и как центры деловой активности — Татарстан, Москва, — поясняет партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова. — Свердловская область могла выйти в лидеры благодаря развитому рынку гостиниц Екатеринбурга. Плюс сама область может выступать в качестве рекреационного центра для областной столицы, как Московская область «работает» на Москву. Свердловская область развивает и туристские маршруты — здесь проходит граница Европы и Азии, здесь же места, связанные с расстрелом царской семьи, но такого рода туризм не является массовым.
Интересный уголок
Аналитиков отрасли приятно удивило, что среди лидеров по туризму в прошлом году совсем неожиданно оказался Красноярский край. Сибирь остается одним из самых интересных, хотя и не всегда доступных мест для внутреннего туризма. С 2018 года количество желающих познакомиться с неповторимой природой Сибири выросло вдвое. Этому способствует программа туристического кешбэка, по которой за поездки по стране можно вернуть до 20% от стоимости.
Природный пейзаж в Онгудайском районе Республики Алтай
Красноярский край — очень обширная территория, где выделяются ГЛК «Бобровый лог», Красноярские столбы, плато Путорана. По территории края протекает Енисей, который планируют сделать центром круизного туризма в Сибири. Несмотря на это, количество гостиниц в Красноярском крае — пока одно из самых низких в РФ.
Замыкая круг
Девятое место досталось Ростовской области. Возможно, что интерес к ней также возрос на волне роста внутреннего туризма, предполагают в Cushman & Wakefield. Рост цен и нехватка мест размещения в Краснодарском крае заставили многих обратить внимание на Азовское море. За счет этого мог вырасти спрос на гостиницы Ростовской области. Таким образом, число желающих посетить регион выросло в полтора раза по сравнению с допандемийным периодом.
Заключительная строчка списка — у Нижнего Новгорода. Генеральный директор УК «ГОСТ Отель Менеджмент» Наталья Обыденнова признает, что 2021 год привлек в столицу Поволжья непривычно большое количество туристов. Главная заслуга тут у грандиозного празднования 800-летия Нижнего, сопровождавшегося насыщенной программой развлекательных мероприятий. Сыграла свою роль и транспортная доступность — всего 4 часа на скоростном поезде от Москвы. Число туристов в области выросло на 49% по сравнению с допандемийными временами.
Нет худа без добра
Из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границ люди стали уделять больше внимания российским туристическим направлениям, подчеркивает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
— Можно отметить, что многие начали посещать регионы с хорошей инфраструктурой и богатой историей, — говорит Сигал. — Конечно же, данные регионы будут востребованы и в этом году, но нужно помогать российскому туристическом бизнесу, то есть развивать его и делать доступнее.
Все, что касается сферы туризма и отрасли гостеприимства на протяжении 2020–2021 годов, нужно рассматривать прежде всего через призму пандемии и ее последствий, соглашается управляющий партнер коммуникационного агентства SVOBODA Марк Шерман. Эксперт выделяет следующие основные составляющие изменившегося туристического рынка.
- Значительно вырос спрос на отдых внутри страны. Если в 2020 году из-за пандемии и карантинных мер посещаемость морских курортов в стране резко упала, но в прошлом году ситуация была совершенно другой. Рекордный рост посещаемости, цены на проживание резко выросли, причем в некоторых случаях в разы. Одновременно увеличился спрос на отдых выходного дня: туристы стали чаще посещать отдельные регионы страны, в которых поток был относительно небольшим. Это касается городов Золотого кольца, регионов относительно легкой доступности для столичных жителей (Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Владимир), таких регионов как Карелия, Алтай, Байкал.
- Рост туристического потока внутри страны был стимулирован программами кэшбека. Россияне очень активно пользовались возможностью в условиях закрытия границ посетить разные регионы страны, при этом получив 20% в качестве возврата своих затрат на отдых. Программа привела к тому, что спрос на отдых на морских курортах РФ в 2021 году вырос в 4–5 раз к показателям 2019 года.
— Все эти причины в целом и привели к тому, что стоимость отдыха в отелях выросла, причем это в большей степени коснулось регионов, куда внезапно поехали туристы, — говорит Марк Шерман. — В Москве и Санкт-Петербурге, где обычно большой объем иностранных туристов, так резко цены не росли. Сказывалось и то, что многие важные мероприятия за эти два года переносились или отменялись, потому гостиничный бизнес не стремился сильно повышать стоимость номеров.
Все это, по его словам, и объясняет статистику бронирования отелей в прошлом году: причины — в резком росте внутреннего туризма в России.
— В 2022 году мы ожидаем продолжения позитивной тенденции, которая наметилась в развитии внутреннего туризма. К примеру, первые дни после старта программы туристического кэшбека, организованной Ростуризмом, показывают более высокие темпы продаж по сравнению с прошлым годом, — говорит Виолетта Ромэро дэ Торрэс. — Также мы рассчитываем, что ряд крупных мероприятий во втором и третьем кварталах 2022 года, такие как Лига чемпионов УЕФА и чемпионат мира по волейболу, позволят привлечь не только локальных, но и иностранных туристов, а действующие ограничения будут постепенно сниматься, что позволит активнее развивать внутренний индивидуальный туризм, привлекать организованные туристические потоки из других стран, а также проводить крупные конгрессные мероприятия.