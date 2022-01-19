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Выделенных на программу туристического кешбэка средств не хватит на год
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Выделенных на программу туристического кешбэка средств не хватит на год

РСТ: выделенных на программу туристического кешбэка средств не хватит на год
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Выделенные на программу туристического кешбэка 5 млрд рублей закончатся уже весной, на осенний этап программы средств не хватит, уверен вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Причиной этому может стать высокая динамика спроса на туры с кешбэком. В 2020 году программой воспользовались 300 тыс. туристов, в 2021 году — уже 1,7 млн, а в 2022 году спрос вырастет еще как минимум на 30%, полагает вице-президент РСТ.

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При этом в 2022 году средств на программу кешбэка выделено на 1,7 млрд меньше, чем годом ранее ушло на компенсации туристам (6,7 млрд — «Известия»).

Ранее в Ростуризме сообщили, что программа кешбэка в этом году пройдет в два этапа: первый стартовал 18 января и закончится 12 апреля, а старт второго этапа запланирован в октябре.

«Думаю, что после весеннего этапа программу придется дофинансировать. Для этого понадобится не менее 50% от уже выделенных средств (то есть, 2,5 млрд рублей — «Известия»), а возможно, что и 100% — еще 5 млрд», — заметил Юрий Барзыкин.

По мнению эксперта, программа кешбэка — самое эффективная мера поддержки, из всех, которые сейчас реализуются в сфере туризма. Деньги возвращаются потребителю без посредников, 20% кешбэка — это довольно много. Помимо туристов, выигрывают и регионы — поток туристов по разным направлениям вырос от 5 до 45%, отметил вице-президент РСТ.

«Важен и эффект диверсификации: если на старте программы кешбэка 70% путешественников выбирали Черноморское побережье, то сейчас эта доля упала до 35%. Теперь активно ездят в Калининградскую область, на Байкал, Сахалин и множество других регионов», — рассказал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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