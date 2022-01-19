Карта «Мира»: спрос на туры с кешбэком вырастет на 30%

В России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. Он продлится до 12 апреля. В 2022 году запланированы две подобные распродажи — зимне-весенняя и осенняя. На компенсации туристам выделено 5 млрд руб. Вот только на осенний этап денег уже не хватит, уверены в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Необходимо еще от 2,5 до 5 млрд руб., отметили эксперты отрасли. Спрос на поездки по России в этом году вырастет минимум на 30% по сравнению с 2021 годом, и даже новый виток пандемии этому не помешает , считают туроператоры.

На всех не хватит

В ночь на 18 января в России стартовал новый этап продаж туров с кешбэком , который продлится до 12 апреля. Отправиться в поездку можно с 18 января по 30 апреля включительно, в круиз — с начала навигации до конца мая, сообщает пресс-служба Ростуризма. В новом этапе туристического кешбэка участвуют 662 туроператора, 69 туристических агрегаторов, 3329 средств размещения. Туристы могут воспользоваться более 2 млн предложений.

В рамках программы путешественнику на карту вернется 20% от стоимости тура или проживания, максимум — 20 тыс. рублей. Оплатить поездку необходимо картой платежной системы «Мир». Отдохнуть можно в любом регионе России, но в гостинице необходимо провести не менее двух ночей.

В 2022 году будут действовать две программы кешбэка — зимне-весенняя и осенняя (стартует в октябре, точные даты пока не определены), сообщили «Известиям» в пресс-службе Ростуризма. В высокий летний сезон стимулировать путешествия не будут.

На реализацию обеих программ в 2022 году заложено 5 млрд рублей в рамках Национального проекта по развитию туризма. В прошлом году программой кешбэка воспользовались почти 1,7 млн россиян. Суммарно на туры и проживание в отелях они потратили более чем 34 млрд рублей, в виде кешбэка им вернулось 6,7 млрд рублей, напомнили в Ростуризме.

Таким образом, в 2022 году на программу кешбэка выделено на 1,7 млрд меньше, чем годом ранее ушло на компенсации туристам. Наиболее вероятно, что к осеннему этапу деньги уже закончатся, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. При этом он выразил уверенность, что в 2022 году правительство дофинансирует программу, как это случилось в 2021 году.

— Думаю, что после весеннего этапа программу придется дофинансировать. Выделенных на весь год 5 млрд недостаточно, понадобится еще не менее 50% от уже выделенных средств (то есть 2,5 млрд рублей. — «Известия»), а возможно, что и 5 млрд, — сказал он «Известиям».

Программа кешбэка — востребованная и самая эффективная мера поддержки из тех, что сейчас реализуются в туризме, подчеркнул он. Деньги возвращаются потребителю без посредников, 20% кешбэка — это довольно много.

— Выигрывают не только туристы, но и регионы: их популярность выросла от 5% до 45%. Важен и эффект диверсификации: если на старте программы кешбэка 70% путешественников выбирали Черноморское побережье, то сейчас его доля упала до 35%. Теперь активно ездят в Калининградскую область, на Байкал, Сахалин и множество других регионов , — заметил Барзыкин.

Эксперт напомнил, что в общей сложности на реализацию программы кешбэка правительство России заложило 15 млрд руб. В 2020–2021 годах из них использовали 7,9 млрд (1,2 млрд в 2020 году и 6,7 млрд в 2021-м).

В горы иди, верни Ледяные яхты на озере Байкал Фото: Global Look Press/Russian Look/Alexandr Knyazev

«Известия» направили запрос в Ростуризм с вопросом о возможности дофинансирования программы в 2022 году.

Их миллионы

Динамика спроса на туры с кешбэком высокая: если в 2020 году программой воспользовались 300 тыс. туристов, то в 2021 году — уже 1,7 млн. В этом году спрос вырастет еще как минимум на 30% , полагает вице-президент РСТ. Аналогичное мнение выразил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

— Каждый год число путешественников только растет. Многие туристы специально ждали программы кешбэка в этом году, чтобы купить горнолыжные и экскурсионные туры. Кроме того, программа охватывает 23 февраля и 8 марта. Поэтому спрос вполне может вырасти на 30% по сравнению с 2021 годом, — считает эксперт.

При этом очередное осложнение эпидемиологической обстановки не снизит спрос на путешествия в 2022 году, считает Юрий Барзыкин.

— Пандемия сейчас уже радикально не влияет на сокращение потоков. В прошлом году всплески заболеваемости тоже были. Более того, некоторые популярные регионы ввели для туристов QR-коды — Краснодарский край, например. И при этом 35% кешбэка ушло на выплаты за поездки именно туда , — отметил он.

Спрос на программу кешбэка в 2022 году вырастет на 30% и более еще и потому, что россияне открывают для себя новые территории — например, Камчатку, Дагестан, Кольский полуостров, Чукотку, плато Путорана, Якутию, отметил директор туроператора RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

Фото: Global Look Press/Serguei Fomine Чиркейское водохранилище в Дагестане

— Массовый интерес к отдаленным регионам вроде Чукотки и Якутии, возможно, и не возникнет из-за сложной транспортной доступности. Кроме того, в Якутии пока еще нет хороших классифицированных мест размещения, за отдых в которых можно было бы получить кешбэк. Но мы видим, что спрос растет, для многих мечта — побывать в таких местах, — сказал он «Известиям».