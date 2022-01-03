С гор в бассейн: чем могут удивить туриста Шерегеш и зимний Кузбасс

Шерегеш — курорт в Кемеровской области, на юге Сибири — давно стал местом силы для любителей зимнего отдыха по ту и эту сторону Урала. Сезон здесь начинается еще в конце осени, и до самой весны отели не жалуются на отсутствие гостей, а гости — на нехватку снега. Корреспондент «Известий» побывал в Шерегеше, чтобы оценить достоинства местного снега и узнать, чем еще можно заняться зимой в Кузбассе — регионе, который всерьез взялся за развитие туризма.

Снежное сокровище Сибири

Шерегеш по праву считается самым снежным горнолыжным курортом страны — сезон здесь начинается в середине ноября, когда другие направления только начинают разминаться перед праздниками, и длится около 280 дней.

За одну ночь в сибирских горах может выпасть несколько метров снега, а благодаря уникальным климатическим условиям он не смерзается, оставаясь легким и пушистым . Так что неудивительно, что ценители настоящего пухляка давно облюбовали сибирский курорт: в высокий сезон местные отели и подъемники не страдают от отсутствия загрузки, а посетители — от отсутствия снега .

К слову, пик сезона здесь приходится на январь, февраль и март — и если в январе погода может быть ветреной, то ближе к весне есть все шансы застать не только снег, но и яркое солнце.

С гор в бассейн_8 Фото: агентство по туризму Кузбасса

Тем более что ближе к концу сезона веселье здесь эффектно продолжает знаменитый Grelka Fest со ставшим уже традиционным спуском в купальниках . Он проводится ежегодно в марте, в выходные в течение сразу двух недель.

Справка «Известий» Общая протяженность трасс в Шерегеше: 35 тыс. м Максимальная высота: 1270 м Протяженность самой длинной трассы: около 3 тыс. м Количество отелей и точек размещения: около 70

Неудивительно, что со всеми этими вводными Шерегеш уже стал самым крупным горнолыжным курортом Сибири и одним из самых посещаемых в России, но на этом не остановился . Теперь он может смело претендовать на звание одного из самых бурно развивающихся.

С гор в бассейн_9 Фото: агентство по туризму Кузбасса

Так, помимо уже освоенного туристами сектора А, сейчас здесь активно расширяется сектор Е — возможностей для размещения пока немного, зато он выгодно отличается продуманной инфраструктурой, выполненной в едином стиле .

Строительство первого большого гостиничного комплекса уже идет, но пока о размещении стоит позаботиться заранее.

В планах правительства области также строительство собственного аэропорта, который будет расположен в нескольких километрах от курорта, что в перспективе делает Шерегеш еще и одним из самых доступных зимних направлений.

С гор в бассейн_10 Фото: агентство по туризму Кузбасса

Пока же добраться сюда можно из Кемерово, Новокузнецка и даже Новосибирска — в каждый из этих аэропортов регулярно летают российские авиакомпании. Из Москвы до Новокузнецка лететь около четырех с половиной часов. Дорога из Новокузнецка до самого курорта займет около трех часов. В сезон до ближайшего города, Чугунаша, из Новокузнецка курсирует специальная электричка.

С этого года из столицы также летают чартеры — их организовала туристическая компания TUI при поддержке Ростуризма и правительства Кузбасса .

Вне трасс

Тем, кто не намерен тратить на катание весь день, в Шерегеше тоже будет чем заняться. Отдельного внимания — даже искушенной столичной публики — заслуживают местные бары, в которых сибирский характер удивительным образом сочетается с альпийской культурой apres- ski (рекомендуем обратить особое внимание на веселые The Rooks и Grelka и куда более спокойный и атмосферный «Горный патруль») .

Кроме того, на курорте есть собственный спа-комплекс, а л юбители активного отдыха смогут прокатиться по заснеженной тундре на снегоходах или на собачьей упряжке .

C гор в бассейн_1 Фото: агентство по туризму Кузбасса

Самые активные могут попробовать дог-треккинг. От упряжки он отличается прежде всего тем, что в роли саней выступаете, собственно, вы сами . Дог-треккинг — развлечение всесезонное. Путешествовать по живописным местным горам в сопровождении дружелюбных — и очень активных — хаски можно в том числе и в теплое время года, когда поток туристов здесь спадает, а вместе с ним и цены на размещение в отелях.

Впрочем, Шерегеш может считаться чем-то большим, чем просто раскрученный курорт, уже по праву своего происхождения. Местность, в которой он находится, называется Горной Шорией («Известия» подробно рассказывали о ней ранее).

С гор в бассейн_3 Фото: агентство по туризму Кузбасса

Когда-то ее населяли шорцы — древний народ кузнецов, несколько тысяч представителей которого живут в этих местах и по сей день. Посетить их отдаленные деревни и познакомиться с культурой можно в рамках специальных этнотуров, а попробовать необычную кухню можно в самом поселке Шерегеш, в ресторане «Шория».

Добираться сюда столичному туристу проще всего из Новокузнецка. Рейсы из столицы, как правило, прилетают в Кузбасс рано утром и улетают тоже на рассвете, поэтому для собственного удобства после катания можно заложить сутки на знакомство с городом. А если запастись парой дней, после катания проехать дальше, в столицу региона, Кемерово.

С гор в бассейн_4 Фото: агентство по туризму Кузбасса

Знакомится с достопримечательностями региона можно самостоятельно или в рамках национального брендового маршрута, разработанного местным Агентством по туризму.

Новокузнецк и наследие авангардистов

Смысловой, архитектурный, да и промышленный центр Новокузнецка — это, безусловно, металлургический комбинат, действующий здесь с начала 1930-х .

Вокруг величественного серого здания, которое возвышается над Заводским районом, за прошедшие десятилетия сложилась почти сакральная мифология, которая, несомненно, стоит того, чтобы ее узнать. Чтобы прочувствовать всю торжественность момента, после знакомства с масштабным фасадом здания стоит проехать по тоннелю, ведущему к проходным. Кстати, если окажетесь в тоннеле, не забудьте обратить внимание на памятную доску на его стене, справа от проходных — там до сих пор можно найти место захоронения одного из его строителей, который пожелал навсегда остаться вместе со своим заводом.

С гор в бассейн_2 Фото: агентство по туризму Кузбасса

Если прогуляться по прилегающим районам, можно увидеть авангардистскую застройку с пятиэтажными домами для рабочих , кухни в которых обязательно должны были выходить на восток, чтобы лучи солнца утром приветствовали пролетариат, а жилые комнаты — на запад, чтобы после работы трудящийся мог насладиться видом на закат.

IMG_6324 Фото: агентство по туризму Кузбасса IMG_6334 Фото: агентство по туризму Кузбасса IMG_6315 Фото: агентство по туризму Кузбасса IMG_6284 Фото: агентство по туризму Кузбасса IMG_6317 Фото: агентство по туризму Кузбасса

Ну а если вам захочется немного отдохнуть от тяжелой промышленности, стоит отправиться в современный музей ретроавтомобилей «Ретропарк» (кстати, крупнейший в Сибири музей техники), посетить музей Достоевского с интерактивной экскурсией (великий писатель и гроза всех школьников провел здесь в общей сложности 22 дня, но память о нем живет и бережно хранится). Или наведаться на территорию заложенной в начале XIX века и недавно отреставрированной Кузнецкой крепости, на площадке которой летом проводится международный фестиваль «КуZня джаzZ».

К динозаврам, лосям и маламутам

Любителям древностей и археологии лучше сразу отправляться в Кемерово .

Во-первых, Кузбасс известен на весь мир не только углем, но и динозаврами — именно в Кемеровской области, в деревне Шестаково, находится одно из крупнейших в мире «кладбищ динозавров». Увидеть находки археологов во всей красе можно в Отделе природы Кузбасского краеведческого музея. Который, кстати, впечатлит вас не только динозаврами, но и современной экспозицией в недавно отремонтированном здании.

IMG_6453 Фото: агентство по туризму Кузбасса IMG_6407 Фото: агентство по туризму Кузбасса IMG_6497 Фото: агентство по туризму Кузбасса IMG_6470 Фото: агентство по туризму Кузбасса IMG_6418 Фото: агентство по туризму Кузбасса

А примерно в часе езды от Кемерово находится самый большой за Уралом музей-заповедник «Томская писаница», названный так в честь протекающей здесь реки Томь. У ее берегов можно на расстоянии вытянутой руки увидеть древние петроглифы — уникальные наскальные изображения, история которых насчитывает от 3 тыс. до 7 тыс. лет . Древние обитатели этих мест оставили нам на память изображения солнечных знаков, загадочных антропоморфных существ и в изобилии — рисунки населяющих эту местность лосей.

Справка «Известий» У входа на территорию, большая часть которой приходится на высокий сосновый бор, посетителям заботливо предложат пледы и санки в зимнее время года и зонтики или детские коляски напрокат — в теплую погоду.

А на самой территории площадью около 156 га можно найти самые разные варианты проведения досуга: от мастер-класса, посвященного наскальной живописи, небольшого зоопарка и обитающих по соседству дружелюбных маламутов до стрельбы из лука или сеанса в молодильном чане. Огромный котел установлен под открытым воздухом, в опасной близости от домика Бабы Яги. За такое омоложение придется доплатить — сеанс обойдется примерно в 2 тыс. рублей.

С гор в бассейн_11 Фото: агентство по туризму Кузбасса

При желании остаться в парке можно и на ночь — в одной из специально оборудованных обогреваемых юрт. Стоимость размещения в такой начинается от 2,5 тыс. рублей за сутки.

Угольный разрез, история освоения Кузбасса и «Забой»

Напомним, что второе — и с 2019 года официальное — название региона появилось еще до революции и расшифровывается как Кузнецкий угольный бассейн. Забыть о том, что вы находитесь на земле шахтеров, в Кузбассе сложно. Лучше даже не пытаться, а наоборот — взять от этого максимум .

С гор в бассейн_5 Фото: агентство по туризму Кузбасса

В Кемерово можно посетить монумент «Память шахтерам Кузбасса» работы Эрнста Неизвестного, наведаться в музей-заповедник «Красная горка», посвященный истории освоения Кузнецкого угольного бассейна, вместе с экскурсоводом посетить шахту и попробовать позвонить по самому настоящему взрывозащищенному телефону.

Отдельное внимание в музее стоит обратить на историю колонии иностранных рабочих и специалистов, приехавших со всего мира для помощи в освоении Кузбасс а. АИК «Кузбасс» — именно так называлась колония — существовала здесь в 20-е годы прошлого столетия. Наследие тех времен можно увидеть до сих пор: например, легендарные дома-колбасы для рабочих, построенные по проекту голландского архитектора Йоханнеса Бернардуса ван Лохема.

С гор в бассейн_6 Фото: агентство по туризму Кузбасса

Справка «Известий» Поклонники промышленного туризма, а также те, кто никогда не задумывался над такой возможностью, но хотел бы попробовать настоящей местной экзотики, могут приобрести тур на угольный разрез. Самостоятельно попасть туда нельзя, а вот в составе группы, если повезет с датой, — можно. Стоимость такого тура составит около 1,5 тыс. рублей.

За эти деньги вы сможете попробовать себя в роли работника угольной промышленности — например, пройти автоматизированное медицинское обследование, которое все шахтеры проходят перед выходом на смену.

С гор в бассейн_7 Фото: агентство по туризму Кузбасса

И если компьютер сочтет, что вы достаточно готовы, после краткого инструктажа по безопасности вы получите каску и яркую сигнальную жилетку. В этом виде пазик отвезет вас прямо к разрезу, по которому снуют гигантские «БелАЗы», груженые породой и углем.

IMG_6909 Фото: агентство по туризму Кузбасса IMG_6938 Фото: агентство по туризму Кузбасса IMG_6935 Фото: агентство по туризму Кузбасса IMG_6945 Фото: агентство по туризму Кузбасса



Кстати, подъем на один из них (для того чтобы вскарабкаться на машину высотой в четыре человеческих роста, потребуется отдельный инструктаж) наверняка станет гвоздем программы.