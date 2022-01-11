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Ключ для старта: как страны меняют правила въезда для туристов из России

Когда откроется Европа и можно ли уже сейчас ехать в Израиль
Фото: РИА Новости/Евгений Переверзев
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Ключ для старта: как страны меняют правила въезда для туристов из России
2022-01-10 19:46:23">
2022-01-10 19:46:23
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Ни одна из стран не ужесточила правила въезда для российских путешественников, хотя с появлением штамма «Омикрон» пандемия снова набрала силу, сообщили «Известиям» эксперты туристической отрасли. Наоборот, заметна тенденция к ослаблению ограничений — россиянам, привитым «Спутником V», стало проще попасть в Израиль, а Европа может открыться уже весной, допускают специалисты. Вместе с тем с 1 февраля срок действия сертификатов о вакцинации для прибывающих в ЕС сократится до девяти или семи месяцев.

Въезд через карантин

С 9 января привитые «Спутником V» российские туристы могут посещать Израиль при соблюдении некоторых условий, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Помимо сертификата о прививке, причем только «Спутником», требуется тест ПЦР, сделанный за 72 часа до поездки. В аэропорту после прилета нужно сдать еще один тест ПЦР, он платный. Кроме того, необходимо пройти серологический тест: если он показывает наличие антител, то турист отправляется на укороченный 24-часовой карантин. Если нет, то на полный карантин длиной в 14 дней, — пояснил эксперт.

Ключ для старта
иерусалим туристы
Фото: Global Look Press/Stephan Schulz

Новость об открытии Израиля хорошая, но в нынешнем виде это полумера, уверен гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

— Израиль открылся очень условно. Привитым россиянам в аэропорту по прилете нужно сдавать тест на антитела. И по его результатам можно попасть в карантин, фактически испортив себе отдых. Поэтому мы пока не рекомендуем путешественникам летать в эту страну, — сказал он.

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Сейчас Израиль имеет смысл посещать ради учебы, лечения или работы, согласился с ним Дмитрий Горин.

— Проблема в том, что между Россией и Израилем официально не восстановлено авиасообщение, оперштаб такого решения не принимал. Поэтому туроператоры не могут организовывать поездки в эту страну. Все ждут открытия регулярного, а лучше — чартерного сообщения. Тем не менее самостоятельным туристом в Израиль отправиться можно, — добавил он.

Тенденция на смягчение

Между тем новости об ужесточении правил въезда и пребывания российских туристов в некоторых странах не соответствуют действительности, отметил Дмитрий Горин.

Так, объявление о том, что Кипр с 10 января будет заселять в отели только привитых гостей, касается лишь местных жителей. Россиянам для въезда по-прежнему необходим лишь ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. Были и сообщения о том, что для въезда на Кубу с 5 января иностранцам обязательно понадобится сертификат о вакцинации. Но и это правило не касается российских туристов, им достаточно ПЦР-теста, пояснил эксперт.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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— Мы видим, что пока ни одна страна не ужесточает нормы въезда для россиян. Наоборот, границы открываются, и мы ждем дальнейших смягчений. Думаю, что Израиль облегчит правила въезда уже в конце зимы, максимум весной. И примерно тогда же для российских туристов может полноценно открыться Европа, — предположил Алексан Мкртчян.

С ним согласился Дмитрий Горин. Он напомнил: в Европейской комиссии по туризму (ETC) ранее сообщили, что надеются на полноценное открытие границ ЕС для россиян весной 2022 года. Пока всё упирается в одобрение российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

— 74% поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка. Россия — лишь один из примеров. Именно поэтому мы поддерживаем инициативу освободить от дополнительных требований путешественников из всех стран, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами, — подчеркивал исполнительный директор ETC Эдуардо Сантандер.

А вот новости о том, что срок действия сертификатов вакцинации в Европе будет сокращен до девяти месяцев, а в случае Греции и Кипра — до семи, это правда, подтвердил Дмитрий Горин.

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— О правиле «девяти месяцев» объявила Еврокомиссия, оно должно вступить в силу 1 февраля. И это затронет в том числе российских туристов, которые планируют поездки в открытые страны Европы. Некоторым придется делать третью, бустерную прививку, — отметил вице-президент РСТ.

Когда на Бали?

Менее позитивный прогноз по странам Юго-Восточной Азии: так, в 2022 году российским туристам, скорее всего, по-прежнему будут недоступны поездки в Китай. В этой стране россияне массово посещали остров Хайнань, а также пограничные с РФ города, напомнил Алексан Мкртчян. Лояльности не стоит ждать и от таких стран, как Индонезия и Камбоджа.

— Азия без российских туристов потеряла миллионы долларов. В первую очередь это такие страны, как Китай, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Южная Корея. Только недавно для россиян открылся Вьетнам и тайский Пхукет. Но сейчас туда летает примерно в 10–15 раз меньше туристов, чем до пандемии. Думаю, что до конца марта условия по въезду этими двумя странами будут смягчены, — отметил эксперт.

Ключ для старта
бали туристы отдых
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Что касается открытия для россиян острова Бали в Индонезии, то пока об этом даже нет разговоров, добавил Алексан Мкртчян.

— В ситуации фактической недоступности Юго-Восточной Азии очень выиграли Мальдивы и Сейшелы, турпоток туда вырос в четыре раза. На Сейшелы сейчас ежедневно летает прямой рейс, такого не было никогда, — добавил он.

Самостоятельным российским туристам, которые хотят слетать на Пхукет, следует внимательно выбирать рейсы, предостерег Дмитрий Горин. Так, некоторые из них предполагают пересадку в Алма-Ате — а полеты в этот город из России пока не восстановлены. Не стоит покупать авиабилет, не убедившись в том, что авиасообщение полностью открыто, заключил он.

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