Путешествие ко времени: в ЕС надеются встретить туристов из РФ весной

В Европейской комиссии по туризму (ЕТС) «Известиям» заявили, что надеются на полноценное открытие границ ЕС для россиян весной 2022 года. При этом в организации отметили, что многое будет зависеть от решения ВОЗ по российскому «Спутнику V» . Еврокомиссия (ЕК) тем временем еще в конце прошлого года предлагала начать пускать путешественников из всех стран с 10 января, если они привиты одобренной ВОЗ вакциной или переболели. Как рассказали «Известиям» в Евросовете, они настоятельно рекомендовали утвердить эти правила, однако детали до сих пор согласуются странами. Не исключено, что новый штамм «Омикрон» изменит планы ЕС по возобновлению туризма. Что нужно знать, прежде чем планировать путешествие в Европу, — в материале «Известий» .

Планы на это лето

В 2022 году Евросоюз надеется возобновить прием туристического потока в привычном объеме . Как рассказали «Известиям» в Европейской туристической комиссии (European Travel Commission, ETC), отрасль готова к встрече с путешественниками отовсюду.

— С учетом высоких показателей вакцинации в ЕС (по данным на конец декабря, 83,7% взрослого населения стран ЕС привиты. — «Известия»), распространения европейских зеленых паспортов (аналог российских сертификатов о вакцинации. — «Известия») и строгих правил, введенных системой здравоохранения, безопасные путешествия стали возможными, — заявил «Известиям» исполнительный директор ETC Эдуардо Сантандер .

Еще 25 ноября Еврокомиссия представила список новых рекомендаций по поездкам. В соответствии с ним с 10 января 2022 года государства — члены ЕС должны открыться для туристов из всех стран, если они прошли вакцинацию одобренными не только в ЕС, но и ВОЗ препаратами . Кроме того, въезд предлагается разрешить и тем, кто выздоровел от коронавируса в течение 180 дней до даты поездки. Этой группе туристов, как и привитым одобренным только ВОЗ препаратом при пересечении границы потребуется ПЦР-тест.

Как заявили «Известиям» в ЕК, данные правила могут распространиться и на россиян. Однако пока страны ЕС согласовывают детали .

— Принимая во внимание рост масштабов вакцинации во всем мире, мы также предлагали отменить с 1 марта систему списков стран по уровню эпидемиологической опасности, — заявили «Известиям» в пресс-службе Еврокомиссии.

В пресс-службе Евросовета «Известиям», в свою очередь, сообщили, что еще на заседании 16 декабря призвали принять обновленные правила поездок как можно скорее. Однако обсуждения всё еще продолжаются.

Исполнительный директор ETC Эдуардо Сантандер заявил «Известиям», что они поддерживают упомянутые обновления в сфере путешествий . Однако, по его словам, эти планы, скорее всего, может поменять новый стремительно распространяющийся штамм коронавируса.

— Несмотря на положительную динамику, риск ограничений на поездки сохраняется из-за «Омикрона». Хотя в настоящее время в ЕС наблюдается самый высокий уровень вакцинации в мире. В свое время решения правительств стран ЕС прошлым летом показали, что при улучшении эпидемиологической ситуации ограничения на поездки сразу же снимаются, так как туристы могут путешествовать безопасно, — подчеркнул Эдуардо Сантандер.

Путешествие ко времени_2 Фото: Global Look Press/Tkacik Tomas

Он также выразил надежду, что к весне 2022 года российским туристам все-таки разрешат беспрепятственно посещать Европу . Однако во многом всё упирается в одобрение российской вакцины «Спутник V» ВОЗ.

— 74% поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка. Россия — лишь один из примеров. Именно поэтому мы поддерживаем инициативу освободить от дополнительных требований путешественников из всех стран, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами , — подчеркнул представитель ЕТС.

Правила международного движения

Что касается одобрения «Спутника V» ВОЗ, по некоторым сообщениям, это действительно может произойти даже до начала летнего сезона 2022 года . Директор по регулированию и преквалификации организации Роджерио Гаспар заявил в конце декабря, что ВОЗ сможет провести инспекцию на месте производства российской вакцины в феврале 2022 года, если будет подана необходимая часть документов. Ранее руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге вовсе говорил, что «Спутник V» может получить одобрение в I квартале 2022 года. В начале января замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы о признании «Спутника V» ВОЗ, но расценивает их как успокаивающие РФ : «Я вижу что-то обнадеживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определенный политес по отношению к России — что вот-вот в I квартале, в первом полугодии».

Если это все-таки произойдет, при планировании путешествий в ЕС россиянам придется учитывать множество нюансов . ЕК утвердила стандартный срок действия сертификатов о вакцинации — девять месяцев (270 дней). Это правило вступает в силу с 1 февраля . Таким образом, если сертификат о вакцинации был выдан 15 мая 2021 года, на территории ЕС он будет действителен только до 15 февраля 2022-го.

В случае если прививка была поставлена еще раньше, придется пройти ревакцинацию. Желательно озаботиться этим как минимум за пять недель до даты отправления. Закладывать нужно 21 день на фазу между первой и второй прививками и еще как минимум 14 дней на формирование иммунитета. Важно уточнять требования конкретной страны ЕС. Так, например, Эстония требует ждать еще 21 день после прохождения всех этапов вакцинации. Франция пускает, если путешественник был привит одобренными в ЕС вакцинами не менее чем 14 дней назад. Дания с 24 декабря вовсе требует от иностранцев при въезде предоставлять отрицательный ПЦР-тест независимо от статуса вакцинации.

На эти правила россиянам стоит обращать внимание, даже если ВОЗ не одобрит «Спутник V» до летнего сезона. Вакцинированных отечественным препаратом граждан РФ ведь пускает Греция, Хорватия, Венгрия, Словения, Кипр, Болгария и Эстония . Соответственно, теперь в эти страны с сертификатом можно попасть, если с момента завершения вакцинации не прошло более 270 дней.

Напомним, ранее возможность путешествовать по Европе для россиян открылась благодаря решениям Австрии и Италии. Вена разрешила привитым «Спутником V» при наличии достаточного количества антител сделать дополнительную прививку одной дозой мРНК-вакцины (то есть Pfizer или Moderna) и получить европейский COVID-сертификат. В Италии ковидный паспорт также стали выдавать после бустерной дозы мРНК-вакцины тем, кто прошел полный курс вакцинации «Спутником V» (или китайской Sinovac) от 28 дней до 180 дней назад.

Однако на запрос «Известий» о том, будет ли пускать ЕС россиян, которые после «Спутника V» поставили бустерную дозу одобренным в объединении препаратом, в Еврокомиссии не предоставили комментарий.

Что касается группы переболевших туристов, в ЕК пояснили «Известиям», что в качестве доказательств о перенесенном заболевании необходимо предъявить старый положительный результат ПЦР-теста. При этом документ, свидетельствующий о наличии антител, не засчитывается , подчеркнули в ЕК. Как рассказала «Известиям» российская студентка по обмену во Франции, в свое время для получения европейского ковидного паспорта она предоставила документ о перенесенном заболевании с «Госуслуг».