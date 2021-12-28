Не дальние дали: бизнес раскритиковал распределение субсидий в туротрасли

Бизнес и эксперты раскритиковали новый принцип распределения субсидий на развитие туризма в регионах: по их мнению, он может привести к ограничению конкуренции в отрасли . Общественно-экспертный совет по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» направил в Ростуризм соответствующее заключение на проект постановления правительства о субсидиях. Также письма с просьбой вмешаться в вопрос в кабмин и ФАС направила «Опора России» (копии документов есть у «Известий»). Среди рисков бизнес указал, например, на то, что в конкурсах смогут принимать участие государственные и муниципальные предприятия, а деньги будут выделяться только 17 регионам из 85. В Ростуризме заверили, что внимательно ознакомились с замечаниями и учтут те из них, что не противоречат законодательству.

Под сомнением

В августе 2021 года Ростуризм разработал два проекта постановления правительства РФ о распределении субсидий в туристической отрасли . В частности, о распределении федеральных средств на грантовую поддержку развития внутреннего и въездного туризма, а также на создание кемпингов и автокемпингов. Проекты предполагают, что теперь распределением субсидий будут заниматься региональные власти, хотя в 2020 году был проведен похожий конкурс на федеральном уровне, рассказал вице-президент «Опоры России», член общественно-экспертного совета по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» Алексей Кожевников.

Однако тогда среди предпринимателей осталось немало вопросов о прозрачности процедуры распределения средств, отметил он. Бизнесу осталось непонятно, на основании чего выставлялись баллы участникам, как оценивались проекты, напомнил гендиректор крупной туроператорской компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Новые документы вызывают еще больше вопросов, сказал Алексей Кожевников. Например, в них не указано, что региональными властями должны быть разработаны правила участия предпринимателей в конкурсе, не определен порядок отбора и оценки заявок, а также как будут формироваться конкурсные комиссии по распределению средств на развитие инфраструктуры в субъектах , пояснил он.

Не дальние дали Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Кроме того, проекты постановлений предусматривают оказание грантовой поддержки государственным и муниципальным компаниям . Участие в конкурсе таких предприятий создает неравные конкурентные условия, сказано в заключениях общественно-экспертного совета по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» , направленных в Ростуризм (есть у «Известий»). Также авторы отзывов указали на недостаточность обоснования участия в конкурсах лишь 17 субъектов . Проекты постановления требуют доработки, сказано в заключениях.

Вопрос конкуренции

Аналогичные письма с просьбой вмешаться в вопрос «Опора России» направила в Федеральную антимонопольную службу и кабмин . ФАС попросили «дать оценку указанным проектам постановлений на предмет соответствия антимонопольному законодательству». С копией документов ознакомились «Известия».

— Такие правила могут привести к ограничению конкуренции: предпринимателям будет сложно стать участниками отбора. И дело не только в том, что необходимо поддерживать бизнес и пострадавшую от пандемии туротрасль. Речь о том, чтобы на рынке работали законы реальной и справедливой конкуренции и предприниматели видели справедливое распределение грантов, — уверен Алексей Кожевников.

«Известия» направили запрос в ФАС с просьбой прокомментировать эти опасения.

В Ростуризме сообщили, что ведомство получило и внимательно ознакомилось с замечаниями и предложениями от общественно-экспертного совета по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Те из них, что не противоречат действующим нормативным правовым актам, были учтены , сказали в ведомстве «Известиям».

Не дальние дали Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Насчет участия в конкурсах государственных и муниципальных предприятий в Ростуризме отметили, что формулировка круга получателей субсидий в проектах постановлений полностью соответствует ст. 78 и 78.1 Бюджетного кодекса РФ . Ограничение круга возможных получателей гранта будет противоречить этим положениям. Механизм конкурсного отбора конкретных предпринимателей будет разработан на уровне субъектов , добавили в Ростуризме. Принять участие в конкурсном отборе сможет любой регион, подчеркнули в ведомстве. 17 субъектов будут отбираться из общего списка по результатам рейтингования, ежегодно будет проводиться новый отбор, добавили там.

Сейчас проекты постановлений согласованы Минфином России, получили заключения Минюста России и Счетной палаты и внесены в правительство Российской Федерации, заключили в агентстве.

В пресс-службе кабмина «Известиям» сказали, что вопрос прорабатывает Ростуризм совместно с заинтересованными органами власти и представителями отрасли. По итогам правительство утвердит правила предоставления указанных субсидий.

Благие намерения

Обсуждаемые документы разработаны в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» и нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» , напомнил Алексей Кожевников. По ним на развитие туристической инфраструктуры и создание кемпингов и автокемпингов планируется выделять от 1 млрд до 2 млрд рублей ежегодно до 2025-го , отметил он.

— Однако в проектах постановления не обозначены четко сроки выдачи субсидий, максимальные размеры грантов. Пока конкурсная процедура выглядит субъективной, непрозрачной, есть предпосылки для ущемления прав предпринимателей на участие в конкурсе, риск отсутствия добросовестной конкуренции , — считает руководитель Союза организаторов детского активного туризма, член «Опоры России» Марина Ненарокова.

Не дальние дали Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Субсидии планируется выделять на покупку туристического оборудования, создание и оборудование модульных некапитальных средств размещения, электронных путеводителей, разработку новых туристских маршрутов, формирование и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями и так далее. Это следует из документа, опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В первую очередь речь идет, видимо, о поддержке малых и средних предпринимателей , отметил основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Под некапитальными средствами размещения имеются в виду различные модульные конструкции, кемпинги, глэмпинги, пояснил он.

Раньше в России было три основных вида внутреннего туризма: походный с палатками, экскурсионный (на автобусах) и пляжный на море, отметил Станислав Ивашкевич. Теперь же активно развивается автотуризм (именно поэтому необходимо строительство кемпингов и автокемпингов), который особенно популярен среди иностранцев. Глэмпинги размещают на территориях природных заповедников и в трудноступных местах, модульные конструкции используются для расширения крупных туркластеров, сказал он.

— В ситуации, когда внутренний туризм находится на подъеме из-за пандемии, любые меры по развитию отрасли необходимы и крайне важны, — сказал Сергей Ромашкин.

Подобные гранты нужны, чтобы улучшать экономику, давать возможность туристам отдыхать в нашей стране, а людям в регионах — зарабатывать , добавила Марина Ненарокова.

— Мы знаем немало предпринимателей, которые получили гранты в прошлом году, проекты реализуются, отрасль растет и оправляется после пандемийного удара, — отметил сооснователь и руководитель сети глэмпингов «Под небом» Сергей Петров.