Здоровый интерес: вакцинные туры в Турцию обойдутся от 46 тыс. рублей

Прививку одобренными ВОЗ вакцинами Pfizer и Sinovac теперь можно сделать и в Турции. На этом фоне спрос на вакцинные туры за границу вырастет в ближайшей перспективе на 40% , сообщили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Турция войдет в топ-5 направлений для вакцинного туризма наравне с Арменией, но добраться туда недорого получится только самостоятельно — в этом случае поездка за прививкой обойдется менее чем в 20 тыс. рублей, узнали «Известия». За тур придется заплатить как минимум вдвое больше.

Всё включено

Иностранные граждане, не проживающие и не имеющие вида на жительство в Турции, могут прививаться доступными в этой стране вакцинами против COVID-19, следует из письма Министерства здравоохранения Турции. Оно опубликовано на сайте Ассоциации частных больниц и организаций здравоохранения (OHSAD). «Известия» направили запрос в посольство Турции в Москве.

Информацию через своих турецких партнеров подтвердила Ассоциация туроператоров России (АТОР): российских туристов готовы прививать клиники Стамбула, Антальи, Аланьи, Каша и других городов. Можно привиться двухкомпонентными вакцинами Pfizer/BionTech и Sinovac. В некоторых клиниках будут доступны «бустеры» Pfizer — эту возможность нужно уточнять заранее.

Здоровый интерес_3 Фото: Global Look Press/Tunahan Turhan

Стоимость прививки — 400 лир (2,3 тыс. рублей). По результатам путешественник получит бумажный и цифровой сертификат, совместимый с европейской системой Green Pass. А это — пропуск в Европу и множество других стран мира , которые пока не признали российские вакцины.

Сейчас россияне летят за вакциной, чтобы летом отдохнуть в Европе. Причем, значительная часть туристов делает именно «бустер» после полноценной вакцинации «Спутником V» — помимо Турции, его можно получить в Греции и Хорватии, рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

— В 2021 году за границу выехали 7,7 млн организованных туристов из РФ. Вакцинные туры появились в сентябре и стали резко набирать популярность в октябре-ноябре. Их доля в общей массе невелика — сейчас в такие туры отправляются по 5 тыс. россиян в месяц. После того как появилась возможность прививаться в Турции, число подобных поездок вырастет на 40% — до 7 тыс. в месяц , — рассказал он.

На данный момент крупные туроператоры — Anex Tour, «Интурист», TUI, Pegas и другие — вакцинные туры продавать не планируют, уточнил эксперт.

Здоровый интерес_2 Фото: Global Look Press/Mustafa Kaya

— Дело в том, что медицинским туризмом, к которому, безусловно, относятся поездки за прививкой от COVID-19, занимаются специализированные компании. Это «Русский экспресс» (уже подтвердил, что займется организацией вакцинных туров в Турцию. — «Известия»), PAC Group, ПАКС, «Веди Групп» и некоторые другие, — пояснил он.

Можно и самостоятельно

Турция и Армения обгонят все страны, куда прежде организовывались вакцинные туры, — Сербию, Хорватию, Грецию и другие, уверен гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

— Доступность и цена очень важны. В Турцию летают самолеты из множества российских городов, билеты стоят недорого и проживание тоже. Армения, в свою очередь, — серьезный конкурент Турции, потому что туда и вовсе можно добраться на автомобиле, а языкового барьера нет , — заметил эксперт.

В Армении можно привиться двухкомпонентной вакциной Astra Zeneca, поэтому приезжать придется дважды , сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Русский экспресс». Туры туда стартуют от 27,2 тыс. рублей с человека.

По мнению Дмитрия Горина, Турция уверенно войдет в топ-5 стран для вакцинного туризма, но будут ли туры туда дешевле, чем в страны Европы, — пока под вопросом. Минимальный турпакет в Стамбул на две ночи обойдется примерно в 46,4 тыс. рублей, сообщили в «Русском экспрессе». Окончательно цена установится в понедельник. В вакцинный тур в Хорватию можно поехать примерно за ту же сумму.

Между тем самостоятельно слетать в Стамбул из Москвы в конце января можно всего за 7–9 тыс. рублей , узнали «Известия». Разместиться в отеле в центре города на две ночи можно за 5–6 тыс. рублей. Таким образом, поездка «дикарем» за прививкой обойдется менее чем в 20 тыс. рублей — но в этом случае турист берет на себя все риски.

Здоровый интерес_1 Фото: Global Look Press/Tunahan Turhan

Например, трудности могут возникнуть из-за предварительной записи в клиники, языкового барьера, рассказал Дмитрий Горин. В случае недомогания после прививки самостоятельный турист будет предоставлен сам себе. А чтобы выданный Турцией сертификат начал действовать в Европе, туристу нужно его самостоятельно активировать в специальном мобильном приложении.

Не стоит забывать о сроке действия ковидных сертификатов: в России он — 12 месяцев (при этом прививка зарубежными вакцинами не признается), в Европе — 9 месяцев, в Греции и на Кипре — 7, в Израиле — 6, на Мальте — 3, напомнил эксперт.

К буму популярности вакцинных туров появление среди доступных направлений Турции всё же не приведет, уверен Дмитрий Горин. Сейчас не сезон, кроме того, россияне вынуждены выбирать между отечественной прививкой и зарубежной: в РФ пока не признаются европейские вакцинные сертификаты.

С ним согласился ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Николай Малышев.

— Те, кто принципиально не хотел прививаться, вряд ли решат сделать это в Турции. С другой стороны, «сомневающихся» это подтолкнуть может. Любой вакцинированный — это хорошо, — сказал он «Известиям».