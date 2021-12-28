Экономь класс: к концу января цены на отдых упадут на 40%

Раздувшиеся под Новый год цены на путешествия начнут снижаться с середины января, а к февралю упадут уже на 30–40% по сравнению с праздничными, сообщили «Известиям» турагенты. Разницу особенно почувствуют те, кто выбирает дорогие направления вроде Доминиканы. Но и в случае с Египтом и Турцией экономия будет заметной. Эксперты советуют не упускать этот момент, потому что в феврале цены вновь начнут расти. Почему так происходит, они объяснили «Известиям».

Январь или февраль?

После новогодних праздников произойдет значительное снижение цен на отдых — на 30–40%, сообщил «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

— Подешевеют как авиабилеты, так и гостиницы. Это произойдет не сразу: цены начнут постепенно падать с 15 января и достигнут минимума к 1 февраля. Особенно разница будет заметна на дальнемагистральных направлениях — Доминикане, Кубе, Мексике. Если туры на Новый год на двоих туда продаются за 300 тыс. рублей, то к 1 февраля будут стоить уже 200 тыс. Экономия значительная, — отметил он.

Заметят разницу и туристы, которые выберут Египет или Турцию, добавил он. Так, средний чек за отдых в Турции на Новый год составляет 140–150 тыс. рублей за неделю в отеле «пять звезд» с питанием «ультра всё включено» на двоих. К 1 февраля этот же тур в тот же самый отель обойдется уже в 90 тыс. , рассказал Алексан Мкртчян.

— Если говорить про самое популярное направление января — а это Египет, — то на Новый год отдых там дешевле, чем в Турции. В среднем неделя обходится в 120 тыс. Соответственно, после пиковых дат мы увидим цены в районе 70–80 тыс. за двоих на неделю, — отметил эксперт.

До 40% после Нового года снизятся цены и на горнолыжный отдых в Красной Поляне, уверен Алексан Мкртчян.

Дешевле путешествовать будет сразу после новогодних праздников, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора TUI Россия.

— Уже после 12 января цены на отдых падают на 10–30% в зависимости от направления. В некоторых случаях скидки начинаются 8–9 числа, поскольку многие туристы в это время уже стремятся улететь домой , — отметили там.

По сравнению с новогодними заездами стоимость отдыха в конце января — начале февраля ниже практически в два раза, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора Tez Tour.

Так, цены на недельные туры в Египет с проживанием в отеле «три звезды» с питанием «всё включено» стартует от 19,1 тыс. рублей на человека. В Турции в «трешке» на «всё включено» можно отдохнуть и вовсе за 8,6 тыс. рублей. А неделя в ОАЭ с завтраками обойдется от 25,8 тыс. рублей с человека.

О заметной разнице в ценах сообщили и в «Интуристе». Так, новогодняя неделя в «трешке» в Египте с питанием «всё включено» обойдется минимум в 41,8 тыс. на двоих — а в конце января – начале февраля — уже в 32 тыс. В Стамбуле в отеле «три звезды» без питания можно поселиться на праздники за 29,2 тыс., а в феврале — за 16,7 тыс. на двоих. В Доминикане разница цен на Новый год и в конце января составит 192,7 тыс. и 136,2 тыс. соответственно («четыре звезды», «всё включено»).

А вот в феврале падения цен ждать не стоит. Поэтому зачастую именно вторая половина января — лучший период для тех, кто хочет максимально сэкономить , отметили в пресс-службе TUI Россия.

— Есть ошибочное мнение, что февраль — более дешевый месяц, чем январь. Это не совсем так: по сравнению с новогодними праздниками отдых в феврале действительно дешевле на 10–20%, но дороже, чем во второй половине января , — заметили там.

Почему так? Во-первых, в Юго-Восточной Азии в феврале празднуют Восточный Новый год — и цены взлетают. Кроме того, этот месяц одним из лучших для катания считают горнолыжники, сказали в TUI.

Египет или Вьетнам?

Выбором большинства россиян, которые решили отдохнуть в январе, стал Египет — это направление оттянуло на себя более половины путешественников, рассказали «Известиям» туроператоры.

Так, в компании TUI на долю этого направления приходится 63% от всех проданных путевок. В Tez Tour Египет выбрали 65% путешественников, в «Интуристе» — более 45%.

— Эта понятно, поскольку Египет предлагает оптимальное соотношение цены и качества. Также из его преимуществ — комфортный климат, короткий перелет, система «всё включено», разнообразные развлекательные программы и наличие детской анимации, — пояснили в Tez Tour.

Любовь к Турции у россиян не утихает даже зимой. Это направление — на втором месте по популярности у туроператоров Tez Tour и «Интурист» с долей примерно в 20% . А вот у TUI Россия на туры в Анталью и Стамбул приходится лишь 7% январских заездов.

Экономь-класс Фото: Global Look Press/Wang Dongzhen

Как и год назад, востребованы январские путешествия в ОАЭ: на эту страну приходится около 10-15% от всех проданных путевок туроператоров. Следом за Эмиратами идут дальнемагистральные направления — Доминикана, Куба, Мальдивы и Таиланд (остров Пхукет). Некоторые туристы выбирают горнолыжный отдых в Болгарии, а кто-то не прочь съездить зимой в Абхазию, куда не требуется тест ПЦР и можно попасть по внутреннему паспорту.

В геометрической прогрессии растет спрос на туры во Вьетнам, туда летят чартеры из Москвы , добавили в «Интуристе». Операторы ожидают, что к концу января эта страна войдет в топ-10 популярных направлений. Новогодняя неделя там обойдется в сумму от 110,1 тыс. на двоих в отель «четыре звезды» «всё включено».

Востребованы и путешествия по России — в первую очередь в Сочи, отмечают туроператоры. У «Интуриста» такие поездки приобрели около 20% туристов, у TUI — 11%, притом что в прошлом году на долю внутренних поездок пришлось 54% январских продаж.

— На Сочи приходится около 50% от всех «российских» туров в январе — причем, это не только горнолыжка, но и прибрежный кластер, — рассказали в TUI.