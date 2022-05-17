Гостиничный блок: помогут ли внутреннему туризму модульные отели

В 19 регионах России построят быстровозводимые отели на 2,5 тыс. номеров, чтобы разместить больше отдыхающих в этом курортном сезоне. На эти цели уже выделили 4 млрд рублей. Что такое быстровозводимый отель, комфортно ли там отдыхать и смогут ли они заменить привычные гостиницы — в материале «Известий».

Кому выделят деньги на отели

О программе помощи по строительству быстровозводимых отелей напомнила на заседании комитетов Госдумы по контролю и туризму глава Ростуризма Зарина Догузова. Она сообщила, что в этом году благодаря быстровозводимым отелям появится дополнительно 2,5 тыс. номеров.

Распоряжение о выделении 4 млрд рублей на быстровозводимые отели подписал в апреле премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги выделили из резервного фонда правительства и распределили между 19 регионами.

Больше всего средств направили в Краснодарский край — 500 млн рублей, 450 млн рублей — в Крым и Севастополь, 350 млн рублей выделят Тверской области, а Приморье и Бурятия получат по 300 млн рублей. Среди получателей также: Алтай, Дагестан, Карелия, Северная Осетия, Татарстан, Удмуртия, Камчатка, Иркутская, Мурманская, Тульская, Ярославская, Кемеровская области. Меньше всего на быстровозводимые отели получит Калмыкия — 70 млн рублей.

гостиничный блок Фото: Global Look press/Nikolay Gyngazov

Мишустин на заседании правительства говорил, что поддержка местных инициатив по созданию быстровозводимых гостиниц позволит не только увеличить номерной фонд, но и создать новые рабочие места. Указывалось, что уже есть представители бизнеса, готовые вложить в такие проекты еще более 4,5 млрд рублей.

В подписанном распоряжении говорится, что деньги выделяются под софинансирование расходных обязательств регионов «на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения». Ростуризм должен заключить соглашения о предоставлении бюджетам регионов субсидий, а доклад об использовании этих средств представить в правительство до 15 февраля 2023 года.

Что такое быстровозводимые отели

«Известия» направили запросы в регионы, получившие субсидии на быстровозводимые отели, в том числе в Краснодарский край, Тверскую область, Приморье. Ответили на запрос только в Бурятии. И.о. министра туризма Республики Туяна Дугарова рассказала, что в регионе запланировано ввести в эксплуатацию не менее 15 модульных некапитальных отелей с номерным фондом порядка 200 мест до конца года.

— Отель должен включать в себя не менее 10 модулей, каждый номер должен быть оборудован всем необходимым, в том числе отделкой с мебелью, санузлом и инженерными коммуникациями , — рассказала она «Известиям». — Создание таких номеров субсидируется на 50% из средств федерального и республиканского бюджетов. Будет организован отбор среди предпринимателей, у которых имеются в распоряжении земельные участки в собственности или долгосрочной аренде в наиболее популярных у туристов местах. В первую очередь на побережье озера Байкал.

гостиничный блок Фото: Global Look press/Yuliia Ovsiannikova Ukrinform

В пресс-службе Ростуризма пояснили «Известиям», что условием субсидирования является пригодность номерного фонда для круглогодичной долгосрочной эксплуатации, его комфортность и современность.

— Такой номерной фонд относится к некапитальным объектам, что позволяет избежать долгих процедур согласования и сократить строительный процесс, — пояснили в ведомстве. — По нашим данным, у нас в стране более 60 производителей таких модулей разного формата, и они готовы включиться в этот проект.

Подчеркивается, что размещение объектов будет производиться с учетом всех требований, в том числе экологических.

Ростуризм также указывает, что уже в этом году — по большей части этим летом — будет создано не менее 2,5 тыс. гостиничных номеров со всей сопутствующей инфраструктурой, а отдохнуть в них смогут не менее 100 тыс. человек в 2022 году и более 300 тыс. человек в 2023-м.

— Особенно удобны такие технологические решения с использованием модульных конструкций на природных направлениях и на курортных территориях, — указывают в Ростуризме. — Технологически модульные номерные блоки могут быть как полностью готовыми и независимыми, включая использование солнечных батарей, так и быть адаптированными для подключения к сетям (если таковые имеются в наличии на участке).

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин замечает, что тему развития быстровозводимых отелей в России поднимали уже давно, но раньше масштабно эта тема не развивалась.

— Эти модульные отели собираются как кубики, все внутренние инженерные коммуникации там уже есть, остается их только соединить и подключить к каким-то источникам извне , — пояснил он «Известиям». — Там, где нет подведенной электроэнергии, можно использовать разные источники — начиная с дизель-генератора, заканчивая солнечными батареями. Там, где инженерные коммуникации уже есть, — всё еще проще. Это может быть очень востребовано, например, вдоль автомобильных трасс, где могут ставить такие строения в качестве небольших мотелей.

По его словам, такие некапитальные строения позволяют отдыхать комфортно даже в холодное время года. Ламшин рассказывает, что сам испробовал зимой глэмпинг, и назвал такой вид размещения «комфортным, хотя и дороговатым».

— Быстровозводимые гостиницы могут быть очень достойными. Конечно, они не попадут под категории в четыре или пять звезд, но классификация до трех звезд вполне возможна , — говорит Ламшин. — Разницу в качестве с обычными отелями туристы могут и не почувствовать. Другое дело, что всё зависит от того, кто выпускает эти модульные здания, какой уровень комфорта достигается.

Что касается цены номера в такой гостинице, то, полагает Ламшин, всё зависит от местоположения отеля и от сложности проведения коммуникаций. Среди дикой природы, куда и добраться тяжело, и провести свет/воду непросто, цены могут быть выше, чем в обычных городских гостиницах.

Зампред комитета по туризму «Деловой России», гендиректор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич замечает, что главное преимущество быстровозводимых строений — скорость. Их собирают на участке за несколько дней с минимальным ущербом для природы.

— Они востребованы на территориях экологических маршрутов, где нецелесообразно и вредно строить капитальные строения, где существует запрет на вырубку деревьев, охранные заповедные зоны , — сказал он «Известиям». — В основном их производят из природных материалов, и они сливаются с природой, сохраняя ощущение ее первозданности. По стоимости такие дома мало отличаются от капитальных строений, так как всё равно необходимо тратиться на инженерную инфраструктуру и создавать комфорт для туристов: оборудовать пляжи, тропы, санитарные зоны.

Правильно ли выбраны регионы

На первый взгляд, 19 выбранных регионов выглядят логично — это наиболее ассоциирующиеся с туризмом субъекты РФ. Однако довольны не все: представитель туристско-рекреационного кластера Свердловской области Леонид Гункевич замечает, что его региона в списке нет.

— Очень важно понимать, что меры поддержки туротрасли будут эффективными только в тех регионах, где есть развитая диверсифицированная экономика. Тогда мультипликативный эффект не заставит себя ждать, — заявил он. — В регионах, где экономика слабая, сколько ни вкладывай бюджетных денег — эффект будет незначительным.

Гункевич подчеркивает, что Свердловская область с мощной экономикой могла бы получить дополнительную возможность для развития за счет этой меры поддержки.

— Представьте, девушка Маша приехала покататься на лыжах на ГЛК «Гора Белая», — говорит он. — Она остановилась в гостинице, построенной из уральского цемента и уральских металлов. На завтрак заказала омлет, приготовленный из яиц Свердловской птицефабрики с молоком Ирбитского завода. Птицефабрика использует комбикорм Богдановического комбикормового завода. Богдановический завод получает все исходники зерна от свердловских предприятий. Всё взаимосвязано и всё производится на территории региона. Каждый рубль, вложенный в туризм на Урале, — это рубль, который будет питать все отрасли региона.

гостиничный блок Фото: РИА Новости

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов замечает, что в списке нет Московской и Ленинградской областей. По его словам, именно в этих регионах появление дополнительных быстровозводимых номеров было бы наиболее реализуемо.

— Делать же какой-то новый проект в чистом поле — достаточно спорная идея, потому что рядом нужны точки питания, развлечения, коммуникации , — сказал он «Известиям». — На мой взгляд, это история скорее про расширение номерного фонда некоторых действующих объектов, где уже есть земельный участок и понятный статус.

Прасов полагает, что новые быстровозводимые отели не успеют появиться к курортному сезону — за исключением тех, кто начал свои проекты еще до появления программы поддержки. С нуля до запуска такой проект может занять от двух до трех месяцев, говорит он.

В пресс-службе Ростуризма пояснили, что в этом году мера поддержки применяется в пилотном режиме, а 19 субъектов выбраны потому, что они «оперативно подтвердили готовность реализовать номерной фонд такого формата, а также наличие земель и инвесторов».

Будут ли востребованы такие отели

Руководитель отдела исследований и консалтинга, партнер IPG.Estate Валерий Трушин замечает, что видит риски в том, что люди просто не будут в этом году путешествовать в необходимом объеме, чтобы загрузить и имеющиеся мощности по размещению, и новые проекты.

— Также не думаю, что практика будет повсеместной, — сказал он «Известиям». — Скорее, это будут точечные проекты в регионах, в которых недостаточно привычных гостиниц — это ключевой момент. Во-первых, если быстровозводимые отели получат повсеместное распространение, то гостиничный сегмент (и без того серьезно раненый в пандемию и не до конца оправившийся) рискует погибнуть. Во-вторых, раздувать предложение на фоне невысокого спроса — неразумно.

гостиничный блок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Однако Геннадий Ламшин считает, что конкуренция с привычными гостиницами, хотя и появится, не будет настолько сильной, чтобы помешать стандартным местам размещения туристов.

— Они займут свою нишу в основном там, где действительно не хватает номерного фонда , — говорит он. — Могу привести в пример Смоленск, который, правда, не попал в программу поддержки. Это город у западной границы России, где номерного фонда мало, хотя через него проезжает очень много туристов.

По его словам, в этом городе мало кто останавливается как раз из-за нехватки номерного фонда: гостиницы либо старые, либо маленькие. Ламшин полагает, что там модульные отели могли бы улучшить ситуацию.

— А ведь город уникальный, там объектов показа для туристов очень много — туда приезжают в том числе и люди из западной Европы, у которых погибли и похоронены там родственники в разное время, — говорит президент РГА. — Сейчас же там смотрят только несколько объектов, обедают и уезжают дальше. Такие отели помогли бы задержать там людей хотя бы на два-три дня.

Вице-президент Национального туристического союза, сопредседатель отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров Инна Пехова подтверждает, что в стране ощущается «острая нехватка качественного номерного фонда».

— Такие меры очень необходимы сейчас, как и иные меры поддержки туристической отрасли , — сказала она «Известиям». — Такие отельные модули будут востребованы в развитии экологического туризма, автотуризма, то есть местах, где сложно организовать фундаментальное строительство: около заповедников, национальных парков, прибрежной зоны, недалеко от трасс при путешествии автотранспортом. Иногда это может быть единственным решением для нахождения туристов в таких зонах.

Пехова полагает, что они будут востребованы «при качественном системном управлении профессиональными специалистами». Однако важно «предусмотреть стандарты сервиса, уметь грамотно составить маркетинговый план и знать все технические и операционные особенности управления». При этом, подчеркивает она, такие отели не станут заменой стандартным гостиничным объектам.

Плюсы модульных отелей еще и в том, что они не только быстровозводимые, но еще и быстро разбираемые — их можно перевозить в другие места, говорит Ламшин.

— А это удобно для населенных пунктов, где намечается проведение мероприятий: фестивалей, конгрессов и прочего , — сказал он. — Там неоправданно дорого строить большое количество гостиниц с номерным фондом, которые потом будут простаивать, и такие быстровозводимые здания можно будет просто перевозить в другой регион.

гостиничный блок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам Ламшина, для подобных гостиниц не нужно собирать много разрешительной документации, что тоже сильно упрощает процесс.

К слову, с юридической точки зрения есть и некие проблемы. Законодателям еще только предстоит заняться ими при разработке нового закона о туризме, над которым сейчас ведется работа. В частности , пока быстровозводимые объекты нельзя фактически назвать гостиницами. Партнер адвокатского бюро Nordic Star Арина Довженко замечает, что по общему правилу для оказания гостиничных услуг отель должен пройти классификацию и получить категорию. При этом, согласно 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», гостиница — это «средство размещения», то есть «имущественный комплекс, включающий в себя здание или часть здания...». А по российским законам, здание — это объект капитального строительства.

— Строго формально гостиница, должна представлять собой капитальное сооружение для получения свидетельства о присвоении определенной категории , — сказала она «Известиям». — А вот кемпинги не подлежат классификации и могут иметь некапитальные, мобильные и переносные, каркасные объекты для размещения туристов. Таким образом, быстровозводимая гостиница больше подпадает под определение кемпинга, приведенное в действующем законодательстве.

Тем не менее, в программу поддержки модульных отелей Довженко верит, замечая, что сейчас наблюдается серьезный рост интереса инвесторов к гостиничной индустрии внутри страны, а законодательство в сфере туризма, гостеприимства и гостиничной деятельности активно развивается.