Сенатор Башкин предложил обложить электросамокаты транспортным налогом

Владельцев электросамокатов определенной категории необходимо обязать ставить такую технику на учет в ГИБДД и платить транспортный налог, заявил сегодня сенатор Александр Башкин агентству «РИА Новости».

Делать это парламентарий предлагает исходя из технических характеристик электросамокатов — полной массы, емкости батареи, мощности двигателя и скоростных показателей средства индивидуальной мобильности (СИМ).

К такому выводу политик пришел, проанализировав статистику травматизма с участием электросамокатов. По его данным, в 2021 году в стране было зарегистрировано 672 таких случая, причем 20 из них — с летальным исходом.

«Об этом придется говорить всё время, пока проблема с быстро растущим травматизмом в происшествиях с самокатами не будет решена», — заключил Башкин.

Для снижения доли травматизма с участием СИМ сенатор предложил ГИБДД не только заняться регистрацией такой технику, но обязать владельцев электросамокатов покупать полис обязательно страховки ОСАГО, как это сейчас делают автомобилисты.

29 июня «Известия» сообщали о том, что средства индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, нуждаются в стандартизации и упорядочению. Об этом заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин, выступая на заседании комиссии по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы СПЧ на тему «Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности».