Реклама
Прямой эфир
Общество
В МВД предложили ввести в школах уроки езды на электросамокатах
Экономика
IKEA грозит суд из-за нарушения прав покупателей
Мир
Байден сообщил об отставке директора Секретной службы США
Мир
В ЛНР предупредили о возможных агентах СБУ среди вернувшихся граждан
Общество
В России празднуют День семьи, любви и верности
Армия
Минобороны РФ запустило проект об освобождении Одессы в годы ВОВ
Мир
Стал известен один из претендентов на пост премьер-министра Британии
Мир
В США выразили готовность обсуждать вопрос продажи F-16 Турции
Мир
Еврокомиссия отказалась выдать Украине кредит на €1,5 млрд
Мир
Теннисист Надаль снялся с Уимблдона из-за травмы
Мир
МИД Украины заявил, что ни один россиянин не подал документы на украинскую визу

В МВД предложили ввести в школах уроки езды на электросамокатах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В школьную программу необходимо включить занятия по обучению езде на электросамокатах, предложил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин.

Колесо с фортуной: число аварий с электросамокатами выросло на 35%
Борьбе с лихачами мешает несовершенство ПДД и отсутствие сертификации популярных средств передвижения

При этом Митрошин уточнил, что такого рода вопросы должны решаться на государственном уровне.

«Если [разработать] соответствующую примерную программу подготовки, если в ней будут предусмотрены соответствующие часы, ну почему бы и нет. Никаких сомнений в том, что это нужно, на самом деле нет», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Для включения в школьный курс уроков по пользованию электросамокатами нужно выделить дополнительные часы, отметил Митрошин.

«Обычно такие вещи происходят очень непросто, потому что если мы час отведем управлению электросамокатами, то вопрос — у кого этот час отобрать? У физики, у химии, русского языка?» — заметил он.

Собеседник радио «Комсомольская правда» напомнил, что в прошлом году была подготовлена лекция для средних образовательных школ по безопасному использованию средств индивидуальной мобильности и соответствующая памятка.

Ранее, 30 июня, начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в пресс-центре «Известий» анонсировал новые нормы пользования электросамокатами к концу 2022 года. По его словам, скорость таких средств становится агрессивной: фиксируется уже более 100 км/час. При этом допустимой является скорость не более 25 км/час, а в отдельных людных зонах действует ограничение в 15 км/час.

28 июня в МВД России сообщили «Известиям», что в январе—мае 2022 года количество аварий с электросамокатами и другими подобными средствами передвижения выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022