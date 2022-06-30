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Глава ГИБДД Черников анонсировал новые нормы пользования электросамокатами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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К концу 2022 года в России должны появиться новые меры по регулированию средств индивидуальной мобильности на дорогах. Об этом 30 июня сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в пресс-центре «Известий».

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По его словам, скорость таких средств становится агрессивной — фиксируется уже более 100 км/час. При этом допустимой является скорость не более 25 км/час, а в отдельных людных зонах действует ограничение в 15 км/час.

Черников уточнил, что сейчас Госавтоинспекция совместно с Минтрансом разрабатывает положения, которые будут регулировать использование таких средств в России.

«До конца года разберемся с этой категорией и максимально упорядочим их», — сказал глава ГИБДД.

Он подчеркнул, что такие скоростные средства крайне опасны для всех участников движения. Вместе с тем за ними сложно следить при помощи средств фото и видео фиксации, а в регионах зачастую нет необходимой инфраструктуры для обеспечения безопасного движения на таких устройствах.

28 июня в МВД России сообщили «Известиям», что в январе-мае 2022 года количество аварий с электросамокатами и другими подобными средствами передвижения выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарегистрировано 158 ДТП, в них погиб один человек и 164 получили травмы. При этом за пять месяцев 2021 года таких ДТП было 117 (погибли два человека и 126 были травмированы).

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