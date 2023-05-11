Приключения электрических: водителей СИМ заставляют соблюдать ПДД

Столичная Госавтоинспекция проводит рейд по профилактике и пресечению нарушений ПДД водителями средств индивидуальной мобильности и велосипедистами. С инспекторами ДПС Восточного округа в нем принял участие корреспондент «Известий».

СИМ в законе

С 1 марта вступили в силу поправки к ПДД, которые определили правовой статус электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, моноколес и другой подобной техники. Теперь они официально считаются «средствами индивидуальной мобильности» (СИМ). Также эти поправки ввели для их водителей определенные запреты и ограничения. Например, на СИМ можно ехать по тротуару, пешеходной зоне или велодорожке не быстрее 25 км/ч, и только если нет обычной дороги. Если она есть, то водители такой техники должны передвигаться по правому краю проезжей части. Исключение сделано лишь для лиц моложе 14 лет, а также тех, кто их сопровождает: им следует ехать только по тротуарам и велодорожкам. Впрочем, как показал рейд, несмотря на то, что о новых правилах для СИМ неоднократно писали в прессе и в интернете, рассказывали по радио и телеканалам, многие водители электросамокатов и элетровелосипедов имеют о них весьма поверхностное представление.

Мотоциклисты против самокатчиков

Из подразделения Госавтоинспекции выезжаем на патрульном автомобиле в сопровождении двух инспекторов ДПС на мотоциклах. Это своего рода подстраховка на случай возможного неадекватного поведения электросамокатчиков, поясняет старший инспектор отдела Госавтоинспекции УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве майор полиции Евгений Орлов.

— Если водитель СИМ вдруг решить скрыться, догнать его на патрульном автомобиле будет проблематично. Инспекторы на мотоциклах более мобильны, шансов задержать такого водителя у них больше, — отмечает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Не успеваем отъехать от подразделения ГИБДД, как замечаем первого нарушителя. Курьер одного из сервисов доставки еды на прокатном электросамокате лихо мчится по тротуару, лавируя между пешеходами. Автоинспекторы догоняют его и требует остановиться.

Доставщик искренне не понимает, чем вызван интерес полицейских к его персоне и почему его задерживают. Между тем в начале мая такой же мчавшийся по тротуару водитель электросамоката сбил двухлетнего ребенка, гулявшего с мамой.

— Меня люди ждут, мне заказ им доставить надо! — возмутился курьер, когда патрульный потребовал у него документы для составления протокола. Только после того как инспекторы ДПС зачитали ему изменения в ПДД, касающиеся СИМ, водитель признал свою вину и согласился с нарушением.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Выписав штраф в размере 800 рублей по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, автоинспекторы пояснили нарушителю, что он должен оплатить его в течение двух месяцев. А если не будет затягивать и сделает это в течение 20 дней, то ему, согласно действующему законодательству, положена скидка 50% — заплатить придется всего 400 рублей. Попутно полицейские провели с ним и профилактическую беседу, подробно рассказав об изменениях в ПДД, которые недавно вступили в силу.

Пока сотрудники Госавтоинспекции оформляют протокол и беседуют с нарушителем, в поле зрения попадет еще один водитель СИМ, также несущийся по тротуару. Завидев издалека полицейских, он съезжает на проезжую часть и с непринужденным видом пытается проехать мимо. Однако патрульные замечают этот маневр и взмахами жезлов заставляют электросамокатчика остановиться. Отпираться от очевидного нарушения он не стал.

— Да я знаю, что по тротуару ехать нельзя! Ну вот так получилось, — развел он руками. Ему также выписали штраф и прочитали мини-лекцию о правилах езды на СИМ.

На самокате по «зебре»

Спустя какое-то время автоинспекторы замечают водителя электровелосипеда, который, не сбавляя скорости, пересек улицу по пешеходному переходу. При этом ПДД предписывают и велосипедистам, и водителям СИМ спешиваться на «зебрах» и переходить их пешком, ведя технику рядом. Для электровелосипедиста это стало новостью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Честно, не знал! Простите, больше так не буду! — пообещал нарушитель, когда полицейские показали ему соответствующий пункт правил. Пока один инспектор ДПС оформлял протокол, его коллегам пришлось провести «углубленный» ликбез по ПДД для водителя СИМ.

Другой электросамокатчик явно собирался пересечь ту же «зебру» на колесах, но, завидев патрульные машины и мотоциклы, резко затормозил перед переходом и перешел улицу как предписывают ПДД. Хотя факта нарушения не было, избежать профилактической беседы с автоинспекторами ему не удалось.

За час патрулирования сотрудники полиции оформили на нарушителей-электросамокатчиков целую пачку протоколов по ч. 2 ст. 12.29 «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Несмотря на различный характер нарушений, штраф для них предусмотрен один — 800 рублей (1,5 тыс. рублей, если нарушение было совершено лицом в состоянии опьянения). Не исключено, что в перспективе водителям СИМ будет грозить более серьезная ответственность: депутаты Госдумы разработали поправки в КоАП, ужесточающие санкции за нарушения ПДД, совершенные этой категорией участников дорожного движения.

Это не игрушка

Под особым вниманием у сотрудников Госавтоинспекции находятся дети, управляющие СИМ. По словам Евгения Орлова, на занятиях по ПДД в школах инспекторы постоянно рассказывают ребятам о том, как надо себя вести, управляя этой техникой. Такие же беседы полицейские проводят и на школьных родительских собраниях, постоянно напоминая родителям подростков, что электросамокаты, сегвеи и моноколеса — это не детские игрушки. Поэтому прежде чем покупать ребенку такой подарок, с ним нужно обязательно изучить ПДД, рассказать, где и как можно ездить на СИМ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— К сожалению, далеко не все родители осознают, какую опасность представляет подаренный ребенку СИМ, многие упорно считают их просто дорогой игрушкой. Некоторые родители не покупают эту технику, а поддавшись на уговоры, дают ребенку свой аккаунт, при помощи которого дети берут прокатный электросамокат в аренду — подобные случаи, к сожалению, не редкость, — рассказал «Известиям» майор полиции.