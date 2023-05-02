В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка

В Москве 24-летний мужчина на электросамокате сбил ребенка 2021 года рождения, гулявшего в сопровождении мамы. Об этом 2 мая сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

По данным прокуратуры, все произошло около одного из домов на улице Профсоюзной. Ребенок находился на тротуаре вместе с мамой. В какой-то момент ребенок отошел от нее и тут же оказался под колесами электросамоката, ехавшего на большой скорости.

Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

Отмечается, что прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты административного расследования.

Ранее, 20 апреля, на Вешняковской улице в Москве 18-летний молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку. На момент случившегося девочка ехала на самокате в сопровождении бабушки. После столкновения ребенка госпитализировали.

17 апреля сообщалось, что Минтранс планирует осенью скорректировать действующие с марта правила дорожного движения для пользователей электросамокатов. Речь идет о пересмотре скорости езды по тротуарам. По действующим ПДД для электросамокатов, сигвеев, гироскутеров и других аналогичных видов транспорта был установлен порог скорости в 25 км/ч. Ряд экспертов указывает, что при столкновении с человеком на такой скорости взрослому наносятся серьезные травмы, а для ребенка или пенсионера авария может закончиться летальным исходом.