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Минтранс скорректирует правила дорожного движения для электросамокатов

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Минтранс планирует осенью скорректировать действующие с марта правила дорожного движения для пользователей электросамокатов. Об этом 17 апреля сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, мнения экспертов на счет изменений ПДД для средств индивидуальной мобильности разделились. Так, некоторые уверены, что поправки необходимо внести уже сейчас, другие же считают, что необходимо дождаться конца сезона кикшеринга (аренды самокатов) и проанализировать его итоги.

Спор в основном идет о пересмотре скорости езды по тротуарам. По действующим ПДД, для электросамокатов, сигвеев, гироскутеров и других аналогичных видов транспорта был установлен порог скорости в 25 км/ч. Ряд экспертов указывают, что при столкновении с человеком на такой скорости взрослому наносятся серьезные травмы,а для ребенка или пенсионера авария может закончится летальным исходом.

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Ранее, 20 февраля, Минтранс указал на важность создания в субъектах парковок и инфраструктуры для электросамокатов, моноколес и иных средств индивидуальной мобильности путем интеграции их «в транспортную систему». В ведомстве отметили, что электросамокаты должны стать альтернативой автомобилям и общественному транспорту.

1 февраля в России вступил в силу новый национальный стандарт, устанавливающий добровольные требования к электрическим средствам индивидуальной мобильности (ЭМИС). Согласно опубликованному в базе ГОСТов документу, максимальная разрешенная скорость таких устройств ограничена 25 км/ч. Кроме того, ЭСИМ должны переключаться в «пешеходный режим», при котором скорость не превышает 8 км/.

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