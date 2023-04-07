Учи и мчи: школьникам хотят преподавать езду на электросамокатах

В школах и детских садах пора ввести курс безопасной езды на электросамокатах — с таким предложением Минтранс обратился к Минпросвещения. Показатели аварийности растут — в прошлом году произошло около тысячи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в них погибли 19 человек, подсчитали в МВД. Эксперты полагают, что сначала надо разобраться с вступившими в силу с 1 марта 2023 года новыми правилами дорожного движения для электросамокатов, определить механизмы контроля за пользованием этими транспортными средствами и только потом вводить новые образовательные программы.

Школьники в пути

Школьников и дошкольников необходимо учить безопасной езде на электросамокатах, заявил директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Сергей Семенов. Соответствующие предложения для Минпросвещения уже подготовлены, сообщил он на Международной отраслевой конференции микромобильности.

«Мы считаем, что очень важно школьникам, дошкольникам прививать правильные навыки владения средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Они должны изучать основы безопасного движения, учиться правильно выбирать скорость безопасного движения, определять место на дороге, знать безопасный маршрут», — сказал он.

Сергей Семенов не уточнил, каким образом дети должны изучать правила безопасной езды, но выразил надежду, что Минпросвещения «имплементирует предложения в образовательные программы, факультативы».

«Важно, чтобы до детей эта информация была доведена», — пояснил он.

Обучение детей безопасному поведению на дорогах уже проводится в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов, заявили «Известиям» в пресс-службе Минпросвещения, но не уточнили позицию ведомства по отношению к инициативе Минтранса.

«Более чем в 7 тыс. образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования реализуются дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы по БДД для детей, — говорится в ответе. — В каждом регионе созданы ресурсные центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, на базе которых организованы тренировочные площадки для отработки детьми практических навыков безопасного поведения на проезжей части».

Также в регионы направлены рекомендации по работе с родителями и рабочие тетради, в содержание которых включены темы безопасного передвижения детей на вело- и мототранспорте, средствах индивидуальной мобильности.

Уже сейчас в школах проводятся занятия по безопасной езде — их организовали операторы проката электросамокатов. Так, в Москве обучение ПДД на средствах индивидуальной мобильности прошли более тысячи школьников, сообщила на конференции pr-директор сервиса по аренде «Юрент» Алена Сухаревская.

«В прошлом году с подачи Центра организации дорожного движения правительства Москвы мы пошли в школы. Это была спорная история, нам говорили: «Они же несовершеннолетние». Но я ходила сама, наверное, на десять уроков, и старшеклассники прекрасно знали стоимость подписки, что говорит о том, что они прекрасно знают, как пользоваться сервисами», — пояснила она.

Прогнозный рост

Сейчас на российском рынке работает около 40 компаний, предоставляющих в аренду электросамокаты, подсчитали эксперты проекта «Трушеринг.ру». Эти данные озвучил на конференции издатель проекта Юрий Николаев.

Общее количество самокатов к концу прошлого сезона составило 192 тыс. штук. Сервисами кикшеринга (аренды электросамокатов) в России в 2022 году пользовалось порядка 15,5 млн человек, за год они совершили около 103,5 млн поездок.

Перед началом этого сезона крупнейшие игроки рынка рассказали «Известиям» о росте числа прокатных электросамокатов. Так, сервис Whoosh приобрел 45 тыс. новых самокатов, что эквивалентно расширению парка на 55%. В «Юрент» заявили, что увеличат свой парк на 40 тыс. самокатов — на 47%.

В ближайшие годы эксперты «Трушеринг.ру» прогнозируют дальнейший рост рынка — за счет увеличения количества пользователей, частоты их поездок, а также за счет выхода в новые города, сообщил Юрий Николаев.

«К 2025 году общий парк кикшеринговых сервисов составит 439 тыс. самокатов. Клиентская база увеличится до 32,5 млн пользователей, которые совершат около 337 млн поездок», — сказал он.

Аварийная езда

Количество ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности продолжает расти в последние четыре года, рассказал на конференции начальник Национального центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

Он напомнил, что с 1 марта в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения — средства индивидуальной мобильности теперь официально считаются транспортными средствами. С этого же дня водителям электросамокатов начисляют штрафы за несоблюдение ПДД.

«МВД России, как ни странно, занимает, наверное, максимально лояльную позицию по отношению к пользователям средств индивидуальной мобильности. Развитие микромобильности — это все-таки один из путей повышения безопасности дорожного движения», — пояснил Дмитрий Митрошин.

В 2022 году случилось 976 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в них пострадал 941 человек и погибли 19, сообщил он. В 2021 году таких случаев было 704 (672 пострадавших и 20 погибших).

Самые распространенные места, на которых происходят аварии, это выезды с прилегающих территорий, перекрестки, пешеходные переходы.

«Три четверти ДТП с участием СИМ регистрируются в светлое время суток, и только менее четверти — в темное время суток, — добавил он. — Почти в трети ДТП участвовали арендованные средства индивидуальной мобильности».

Сложно будет привлечь кого-то к ответственности, пока нет механизмов контроля, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. Возможность взять на один аккаунт несколько самокатов делает невозможными возрастные ограничения, поскольку родитель всегда может взять самокат для ребенка, отметил он.

«Мы в СПЧ давно предлагаем разрешить электросамокатам передвигаться только по велодорожкам, самокат должен стать полноправным участником дорожного движения. Нужны жесткие ограничения по возрасту: не 14 лет, а больше. И я категорически против их движения в пешеходной зоне», — рассказал он.

Сначала, по его словам, необходимо детально проработать правила, ограничения и механизмы контроля, а потом уже кому-либо их преподавать.