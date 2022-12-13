Своим подходом: в России приняли ГОСТ для электросамокатов и моноколес

Электросамокаты, гироскутеры и моноколеса не должны развивать скорость выше 25 км/ч, при этом устройства необходимо оснастить системами автоматического замедления в парках . Такие требования предусмотрены в новом ГОСТе для этих видов транспорта. Документ уже утвержден, он вступит в силу с 1 февраля 2023 года, рассказали «Известиям» в Росстандарте. В Минпромторге отметили, что мера должна повысить безопасность использования таких транспортных средств. Однако соответствующие ГОСТу устройства могут оказаться значительно дороже представленных на рынке сегодня, отметили эксперты. В крупнейших кикшеринговых сервисах заявили, что их электросамокаты уже отвечают требованиям принятого стандарта.

Высокие стандарты

Утвержденный новый ГОСТ Р 70514-2022 для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ) вступит в силу с 1 февраля 2023 года , рассказали «Известиям» в Росстандарте. Требования документа не будут обязательными, но соблюдающие их компании смогут указать, что продукция соответствует стандарту.

Под ЭСИМ имеются в виду электросамокаты, моноколеса и гироскутеры.

— ГОСТ вводит требования на ограничение максимальной скорости в 25 км/ч с возможностью определения местоположения ЭСИМ , что позволит существенно повысить безопасность граждан. Стандарт гармонизирован с международным стандартом EN 17128-2020, — сказал «Известиям» замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

С тем, что стандарт повысит уровень безопасности, согласен и заместитель генерального директора Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Аникеев.

Своим подходом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Также ГОСТ предусмотрит функцию автоматического замедления в парках , следует из документа, с которым ознакомились «Известия». Стандарт предписывает, что электросамокат, а также батареи или аккумуляторы должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения.

— Новый стандарт послужит эффективным инструментом повышения безопасности и комфорта как водителей средств, так и окружающих людей, — сказал «Известиям» глава Росстандарта Антон Шалаев.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2022 года произошло 838 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых погибли 19 человек и 870 получили ранения . Показатели невысокие, но существенно выросли — вдвое по сравнению с тем же периодом 2021-го, писали СМИ.

Своим подходом Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Ранее правительство уже внесло изменения в правила дорожного движения, ограничив скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в 25 км/ч . Эта норма заработает с 1 марта 2023-го. Как сказали «Известиям» в пресс-службе МВД, нарушителей будут штрафовать на 800 рублей, а при езде в состоянии алкогольного опьянения — на 1–1,5 тыс . Если гражданин на самокате или моноколесе будет мешать дорожному движению или собьет человека, причинив вред его здоровью легкой или средней тяжести, санкция составит до 1,5 тыс. Если вред окажется тяжким или пострадавший погибнет, виновного накажут уже по Уголовному кодексу.

Приведенные выше штрафы будут применять в случае, если мощность двигателя ЭСИМ меньше 250 Вт, уточнили в МВД. Если же больше, то электросамокат можно приравнять к мопедам и мотоциклам, для управления которыми уже нужны водительские права.

Зона безопасности

Сейчас ГОСТ носит рекомендательный характер, но он может стать первой ступенью к формированию обязательного технического межгосударственного регламента , отметили в пресс-службе сервиса кикшеринга Urent.

Также стандарты используют при госзакупках — заказчики должны ссылаться на ГОСТ, если он существует , сказали «Известиям» в Российском институте стандартизации. Например, за девять месяцев этого года заказчики применили ссылки на ГОСТы в 68% закупок, в 2021-м — в 62%, отметили там.

Своим подходом Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

Кроме того, соответствие ГОСТу будет своего рода знаком качества товара , считает заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев. С другой стороны, установка GSM/GPS-устройств автоматического снижения скорости с SIM-картой может сделать электросамокаты ощутимо дороже , отметил руководитель Центра индивидуальной мобильности Михаил Денисов.

Дополнительно властям придется позаботиться об обозначении зон, где ЭСИМ должны начинать ехать медленнее , указал эксперт. По его словам, такие системы уже есть в Москве и Санкт-Петербурге, но к ним подключены только прокатные самокаты.

«Известия» направили запросы дистрибьютору производителя электротранспорта Ninebot в России, а также производителю ЭСИМ — компании OKAI.