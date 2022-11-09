Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП

В России продолжает снижаться количество аварий. За три квартала их стало меньше на 6%. При этом аварийность на дорогах сокращается неравномерно: в ряде регионов число ДТП, напротив, выросло. По мнению экспертов, это связано со старым автопарком, отсутствием современной дорожной инфраструктуры и некоторыми другими факторами. Подробности — в материале «Известий».

Где-то минус, где-то плюс

Край ты мой опасный Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

За девять месяцев 2022 года на российских дорогах произошло 91 255 ДТП, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета, подготовленного специалистами Научного центра безопасности дорожного МВД РФ (НЦ БДД). С начала года в дорожных авариях погибли 10 078 человек (минус 4,8%) и 115,1 тыс. получили ранения (минус 6,3%).

В НЦ БДД зафиксировали снижение аварийности по большинству параметров. К примеру, число ДТП по вине нетрезвых водителей сократилось на 16,6%. Тем не менее из-за них произошла каждая десятая авария (чуть более 10 тыс. инцидентов). Жертвами пьянства за рулем стали почти 2,2 тыс. человек и более 13 тыс. получили травмы.

Реже стали попадать под колеса автомобилей пешеходы: с начала года зафиксировано чуть более 23 тыс. таких аварий, что на 5,3% меньше, чем годом ранее.

Не так страшен каршеринг

Несмотря на фактическую отмену обязательного техосмотра в начале года, количество аварий, связанных с неисправностями автомобилей (4,3 тыс.), сократилось почти на четверть. Число ДТП по вине водителей за рулем автомобилей каршеринга снизилось на 10,7%. Всего за три квартала произошло 384 таких инцидента. На 16,6% стало меньше аварий на железнодорожных переездах.

Тем не менее по некоторым направлениям с начала года отмечается рост количества ДТП. Так, на 19,6% увеличилось количество аварий, которые совершили несовершеннолетние, в принципе не имеющие водительского удостоверения и не имеющие права участвовать в дорожном движении.

На 6% стало больше ДТП по вине водителей-иностранцев, на 1,9% увеличилось число происшествий с участим автомобилей такси. В два раза — с 416 до 838 — выросло количество аварий со «средствами индивидуальной мобильности» (электросамокаты, сегвеи, моноколеса и т.д.). Причем 74% таких происшествий связаны с наездом на пешеходов.

Самые проблемные регионы

Край ты мой опасный Фото: Global Look Press/Elena Mayorova

Несмотря на общее снижение показателей аварийности, в ряде регионов отмечен рост определенных видов ДТП. Так, в Ингушетии количество аварий с участием пешеходов увеличилось сразу на 89%. Выросло количество таких аварий также в Карачаево-Черкесии, Смоленской, Рязанской, Астраханской, Волгоградской и Еврейской автономной областях, а также в Приморском крае и Дагестане. В Новосибирской и Еврейской автономной областях, а также Чукотском автономном округе увеличилось число аварий с участием нетрезвых автомобилистов.

В ряде регионов отмечается рост общего количества ДТП, а также увеличение числа погибших и пострадавших в них людей. Наиболее «проблемными» являются Карачаево-Черкесия, Мордовия, Еврейская автономная область и Алтай — здесь основные показатели аварийности увеличились на 10–17%. Чуть лучше ситуация в Якутии, Красноярском и Приморском краях, а также в Амурской области: в этих регионах показатели выросли на 1,5–2%.

Основная причина аварий

Согласно анализу НЦ БДД, львиная доля всех аварий (87,5%) происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Чаще всего к трагедиям на дороге приводят превышение скорости (17,2 тыс. аварий с начала года), несоблюдение очередности проезда перекрестков (почти 16 тыс. ДТП), нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части, выезд на встречную полосу (10,1 тыс.), а также несоблюдение дистанции (9,2 тыс.), выезд на встречную полосу (7,6 тыс.), нарушение правил проезда пешеходных переходов (7 тыс. аварий).

В ГИБДД отмечают, что количество ДТП из-за превышения скорости за три квартала 2022 года увеличилось на 4,1%, при этом число погибших и раненных в таких авариях выросло на 10,8% и 3,6% соответственно.

Местный колорит

Край ты мой опасный Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Неравномерное снижение показателей аварийности, а также рост числа ДТП в ряде краев и областей свидетельствуют об определенных проблемах с безопасностью дорожного движения в том или субъекте Федерации, считают специалисты. По мнению автомобильного эксперта Игоря Моржаретто, зачастую они связаны с региональными особенностями.

— К примеру, на Дальнем Востоке один из самых старых в стране автопарков. В республиках Северного Кавказа есть проблемы с дорожной инфраструктурой. В отдаленных регионах Севера или Сибири из-за больших расстояний между населенными пунктами зачастую сложно проконтролировать соблюдение ПДД водителями, — заявил он «Известиям».

Там, где есть сложности с дорожной инфраструктурой, увеличивается число наездов на пешеходов из-за того, что вдоль трассы нет тротуаров, а пешеходные переходы не оборудованы должным образом. В отдаленных регионах из-за отсутствия должного контроля за водителями растет число «пьяных» ДТП, считает Моржаретто.

— Исправить ситуацию поможет детальный анализ причин, которые приводят к авариям в том или ином регионе, и их устранение. Причем это задача не только органов Госавтоинспекции, но и местных властей, — подчеркнул он.

СИМы вне закона

Край ты мой опасный Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Озабоченность у экспертов вызывает и резкое увеличение количества происшествий с участием СИМ. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, это связано с тем, что до недавнего времени они были выведены за рамки закона. Поправки в ПДД, регулирующие правила для СИМ, появились совсем недавно, напомнил он.

Согласно постановлению правительства, принятому в начале октября, на СИМ разрешено ездить по правому краю проезжей части, велосипедным полосам и велодорожкам. Управлять такой техникой можно только с 14 лет, а максимальная скорость СИМ не должна превышать 25 км/ч. При этом на электросамокате обязательно должны быть исправные тормоза и световые приборы. Движение СИМ будет регулироваться специальными дорожными знаками.

— Непонятно, кто и как будет контролировать соблюдение запретов и ограничений для водителей таких «средств индивидуальной мобильности». Поэтому введение новых правил для СИМ вряд ли скажется на показателях аварийности с участием этого вида транспорта, — считает Антон Шапарин.