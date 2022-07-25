Внимание! Мотор! Поехали!

Может ли звонок от любимого человека спровоцировать ДТП? Какая смертельная опасность заключена в обычном стакане кофе? И каких жертв порой требует от нас искусство? В российской Госавтоинспекции уверены: ответы на эти вопросы должен знать каждый водитель. Ведь речь идет о так называемых факторах отвлечения внимания и связанных с ними дорожных рисках. Летом эти риски особенно высоки. Просто потому, что люди чаще отправляются в автомобильные путешествия, выезжают на дачи, пикники… И чем длиннее путь, чем веселее компания, тем больше поводов отвлечься от процесса управления и контроля за дорожной ситуацией. На что обычно отвлекаются водители и к чему это приводит, вместе с Госавтоинспекцией разбирались «Известия».

Под угрозой

Нежная забота автопроизводителей об удобстве водителей порой провоцирует последних на безответственное вождение. Звучит парадоксально, но, поверьте, связь есть. Да, кресла с десятком массажных режимов на выбор, суперсовременные медиасистемы, премиальный «звук», позволяющий расслышать седьмую скрипку в оркестре, безусловно, обеспечивают водителю максимум комфорта. Но одновременно внушают ложное чувство безопасности. А ложное оно потому, что какими бы высокими технологиями ни было нафаршировано ТС, дорога по-прежнему требует от водителя предельной концентрации внимания. К тому же некоторые опции сами по себе являются факторами отвлечения.

По поводу факторов отвлечения проводилось множество исследований — и в России, и за рубежом. Исследователи выделили четыре основные группы: визуальные, аудиальные, кинетические и когнитивные. К первым относятся те, что заставляют водителя отрывать взгляд от дороги и переводить его на объект, не связанный с управлением. Скажем, на экран телефона. Вторые — это любые слуховые раздражители, снижающие концентрацию внимания. При этом раздражители не обязательно раздражают. Они могут быть даже приятными. Тем хуже! Потому что к любимому голосу прислушиваешься больше, а любимая музыка захватывает сильнее. Значит, и отвлекает активнее. К кинетическим факторам относятся любые двигательные активности, не связанные с процессом вождения: еда за рулем, поиск предметов в салоне, переписка в мессенджерах, курение и пр. Когнитивные факторы связаны с сознанием — это когда вместо того, чтобы анализировать ситуацию на дороге, мозг занят решением других вопросов. Так вот почти все сторонние действия, которые водители совершают за рулем, запускают не один, а несколько, а то и все сразу механизмы отвлечения. А значит, создают еще большую угрозу безопасности.

Разговор ценою в жизнь

Два года назад в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» Госавтоинспекция проводила масштабную кампанию «Внимание на дорогу». Соцопрос, проведенный в преддверии кампании, показал, что почти половина автомобилистов отвлекаются во время движения: на кофе, перекусы, курение, музыку, разговоры с пассажирами и даже на флирт с соседями по потоку. Но главным образом на телефон.

— Ситуация меняется к лучшему, — отмечает старший инспектор по особым поручениям ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан. — По результатам опроса, который прошел на официальном сайте Госавтоинспекции, из 40 тыс. респондентов более 50% считают опасным использование любых гаджетов за рулем. Почти 8% — сторонники усиления ответственности за этот вид нарушений. Напомню, что с 2013 года штраф за пользование телефоном без hands free за рулем составляет 1,5 тыс. рублей. И только 6% опрошенных признались, что пользуются телефоном во время движения.

Как рассказал Антон Белан, по оперативным данным, за пять месяцев 2022 года было возбуждено более 279 тыс. административных дел по факту нарушения правил пользования телефоном водителями транспортных средств. Из них 227 тыс. — в Москве.

— Рост количества возбужденных дел именно в Москве обусловлен тем, что нарушения пункта 2.7 ПДД фиксируются камерами в автоматическом режиме, — поясняет Антон Белан. — Система фотовидеофиксации становится всё более совершенной, что, безусловно, дисциплинирует водителей. Но главное — это профилактическая и разъяснительная работа со стороны Госавтоинспекции. Формы работы разные, в диапазоне от регулярных профилактических мероприятий и акций, проводимых региональными подразделениями, до масштабных социальных проектов, реализуемых на федеральном уровне. Наша цель — объяснить людям, какой опасности они подвергают себя, своих пассажиров и соседей по движению, нарушая правила пользования телефоном за рулем.

Обстановка на дороге меняется быстро, и чтобы верно оценить ее, от водителя требуется постоянное распределение и перераспределение внимания. Это сложный когнитивный процесс. И необходимость переводить взгляд с экрана на дорогу существенно снижает его результативность и соответственно повышает вероятность ДТП. Даже в пробках, когда движение замедляется настолько, что водителю кажется, будто ничего не происходит и можно спокойно смотреть на экран телефона. Опаснейшая иллюзия! Произойти может что угодно. И вы вряд ли успеете среагировать. В любых условиях, при любой интенсивности движения водитель должен максимально концентрировать внимание на дорожной ситуации и процессе управления транспортным средством. Именно поэтому даже при наличии разрешенной правилами гарнитуры hands free или системы громкой связи Госавтоинспекция настоятельно рекомендует разговор по телефону отложить до конца поездки либо остановиться в безопасном месте и поговорить по телефону.

На всю голову

К рекомендации присоединяются и психологи. По их мнению, ни hands free, ни системы CarPlay или AndroidAuto, позволяющие подключить смартфон к мультимедиа и говорить по громкой связи, не обеспечивают должной безопасности. Да, руки свободны, но голова занята — когнитивный отвлекающий фактор.

— Водителю кажется, что он полностью контролирует обстановку. На деле его внимание рассредоточено между процессом управления, анализом дорожной ситуации и разговором с собеседником. Концентрация падает, — рассказывает психолог Владислав Подоляко.

Особенно если водителю приходится решать какие-то семейные или рабочие вопросы.

— Даже простая просьба купить по дороге хлеба нагружает мозг дополнительными задачами: вспомнить, есть ли по пути магазин, открыт ли он еще и куда поехать, если закрыт… Анализ дорожной обстановки и контроль за ситуацией отходят на второй план, — поясняет психолог.

Глух и нем

Аналогичный механизм срабатывает и при общении с пассажирами. Хранить безмолвие, особенно в дальней поездке, вряд ли получится. Но хотя бы эмоциональных споров избегайте. А пассажирам неплохо бы напомнить, что ПДД запрещают отвлекать водителя во время движения.

Еще одно распространенное заблуждение касается музыки. Многие автомобилисты уверяют, что громкая музыка бодрит. Специалисты это опровергают.

— Большую часть дорожной информации водитель получает за счет зрительного канала. Если при этом звучит громкая музыка, зрительный канал замещается слуховым. Характерный пример такого замещения — услышав любимую композицию, мы автоматически прибавляем громкость. Эффективность визуального наблюдения снижается, — объясняет психолог Подоляко.

А в Госавтоинспекции отмечают, что в салоне должно быть достаточно тихо для того, чтобы слышать происходящее вокруг, например, предупреждающие сигналы соседей по движению, и внутри самого автомобиля — нехарактерные звуки двигателя.

Чтоб не пил, не курил...

Даже такие вроде незначительные действия, как курение или питье кофе. На то, чтобы достать сигарету, зажигалку и прикурить, уходит 4–5 секунд. За это время автомобиль при скорости 60 км/ч проезжает 65–80 м. На загородном шоссе, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч, это уже более 100 м. А на автомагистралях при 110 км/ч — и все 150 м. И всё это время автомобиль движется почти вслепую и на руле лежит только одна рука.

Любителям кофе будет полезно узнать, что, по данным Центра автомобильных исследований Университета Огайо, стаканчик с кофе регулярно оказывается причиной 11% ДТП, которые происходят в этом штате. Не заметив неровность на дороге, водитель, решивший сделать глоток, рискует облиться и обжечься. И тут уже ни о какой концентрации внимания нет речи.

Словом, пить кофе, удовлетворять голод, в том числе и никотиновый, наводить красоту, тыкать пальцем в телефон, выяснять отношения и решать рабочие вопросы — только во время остановки. Строго в разрешенных, а желательно в специально отведенных под ваши надобности местах. Российская Госавтоинспекция предупреждает: будьте предельно внимательны на дороге и держите ситуацию под контролем от начала пути до того момента, когда будет выключен двигатель.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».