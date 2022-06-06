Карта битого: спасателей научат резать пострадавшие в ДТП машины

В России появятся так называемые карты спасения, которые позволят быстрее и эффективнее эвакуировать пострадавших в ДТП из разбитых машин. В них будет указано, где и как можно резать поврежденный автомобиль, в каком месте у него расположены аккумуляторы, подушки безопасности и т.д. Спасатели отмечают, что подобные инструкции станут хорошим подспорьем в их работе. Они будут актуальны прежде всего для гибридных моделей и электрокаров, полагают эксперты. Что даст появление «карт спасения», разбирались «Известия».

Схема «разделки»

В России утвержден национальный стандарт ГОСТ «Карта спасения для транспортного средства», говорится на официальном сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ. Эта организация занималась разработкой данного документа.

ГОСТ, который вступает в силу с 1 февраля 2023 года, предусматривает создание так называемых карт спасения — схем того или иного автомобиля, на которых будут отмечены места усиления кузова, рекомендованные области его вскрытия и резки, расположение и количество топливных баков и аккумуляторных батарей, газогенераторов, подушек безопасности и т.д. Эта информация позволит сотрудникам оперативных служб, прибывшим на место ДТП, получить полные данные об особенностях поврежденных в аварии машин и учитывать их в ходе эвакуации потерпевших. Обладая этими данными, они «смогут избежать возможных рисков при работе с аварийными транспортными средствами, работающими в том числе на альтернативных источниках энергии».

Карта битого Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— «Карта спасения» дает максимальное представление об автомобиле. Это особенно актуально при ДТП, когда, получив полную информацию об авто, спасатели могут оперативнее оказать помощь пострадавшим и успеть это сделать в течение «золотого часа». При этом полученная информация позволяет проводить работы таким образом, чтобы обезопасить и самих спасателей, — отметил заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков.

QR-код поможет

Карты в добровольном порядке будут разрабатывать производители автомобиля по единому стандарту и правилам, подчеркивают разработчики нового ГОСТа.

«Каждое транспортное средство, находящееся в эксплуатации на территории Российской Федерации, на которое разработана «карта спасения», будет иметь индивидуальный код маркировки в машиночитаемом виде. Он позволит идентифицировать транспортное средство и осуществить переадресацию на сторонний ресурс (ссылку), содержащий информационную базу по картам спасения транспортных средств», — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

Предполагается, что информация будет зашифрована в виде QR-кода, нанесенного в определенной части кузова машины. Отсканировав его, спасатели получат доступ непосредственно к самой схеме машины, отмечают разработчики нового документа.

Обеспечат безопасность

Новый ГОСТ станет хорошим подспорьем при работе по ликвидации последствий ДТП, отмечают спасатели. По словам экс-руководителя нерюнгринского поисково-спасательного отряда Анатолия Гежи, успех спасательной операции, а также безопасность и спасателей, и пострадавших, во многом зависит от полноты информации, которую получают сотрудники ПСО на месте происшествия.

— При авариях со старыми моделями проблем обычно не возникает: их конструкция давно известна, в каком месте следует разрезать кузов, чтобы эвакуировать зажатых пострадавших, мы хорошо знаем. Сложности иногда возникают с новыми моделями, — заявил он «Известиям».

Карта битого Фото: агентство городских новостей «Москва»

Кроме того, из-за отсутствия информации об особенностях конструкции транспортного средства, работая на месте ДТП, спасатель нередко рискует своей жизнью и здоровьем. В качестве примера Анатолий Гежа привел случай, когда, вызволяя из салона перевернувшегося автомобиля человека, он и его коллеги чуть не получили сильнейшие химические ожоги.

— Шел дождь, и мы не заметили, что из разбитого аккумулятора машины, расположенного в нестандартном месте, вытекает кислота. От ожогов спасла только спецодежда, — поделился он воспоминаниями.

По словам Анатолия Гежи, для спасателей будет крайне полезной информация о местах расположения топливных баков, типе топлива, на котором работает автомобиль (бензин, дизельное топливо, газ), а в случае с гибридами и электромобилями — данные о местах расположения электродвигателей аккумуляторных батарей, их форме и типе (кислотные, никель-кадмиевые, литий-ионные и т.д.).

Электромобили в зоне риска

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что в первую очередь «карты спасения» будут полезны спасателями при работе с поврежденными электрокарами. По словам главного редактора автомобильного журнала «За рулем» Максима Кадакова, конструкция автомобилей с обычным двигателем внутреннего сгорания по сути одинакова: усилители кузова, подушки безопасности, топливные баки у разных моделей находятся примерно в одних местах.

— Другое дело — электрокары и гибриды. У одной модели батарея может находиться под полом, у другой — в багажнике, у третьей — в центральном тоннеле. Возможно, зная об этих особенностях, спасателям будет проще ликвидировать последствия ДТП с участием электромобилей. Во всяком случае от появления «карт спасения» хуже точно не станет, — полагает он.

Карта битого Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С ним согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его мнению, такие карты станут своеобразными учебными пособиями для спасателей.

— При ДТП с участим электромобиля информация о том, где у него расположена батарея, как ее следует тушить в случае возгорания, может отказаться весьма полезной для спасателей, — подчеркнул он.

При этом эксперты обращают внимание на добровольный характер нового ГОСТа. Разработка самих карты для каждой модели, маркировка машин, создание и поддержание в работоспособном состоянии соответствующих электронных ресурсов потребуют от автопроизводителей дополнительных финансовых, людских и административных ресурсов, подчеркивают они.

Запад уже страдает

В США и Европе, где электромобилей на дорогах заметно больше, чем в России, спасатели уже столкнулись с трудностями при ликвидации последствий различных ЧП с участием машин этого типа.

Например, прошлой весной в окрестностях Хьюстона пожарным пришлось израсходовать более 100 т воды, чтобы потушить загоревшуюся после ДТП Tesla S: им долгое время не удавалось сбить пламя с батареи автомобиля. Спустя несколько месяцев похожий инцидент произошел в Филадельфии. Там на тушение вспыхнувшей Tesla у спасателей ушло больше трех часов. В Копенгагене для тушения таких машин пожарные даже создали специальный герметичный контейнер, куда помещают вспыхнувший электромобиль.

Фото: соцсети Сгоревший автомобиль Tesla, Хьюстон, США

Согласно отчету Национального совета по безопасности на транспорте США (HTSB), инструкции производителей таких автомобилей часто «не содержат необходимых, специфичных деталей по подавлению таких пожаров». Кроме того, в HTSB отмечают, что «спасателям, как правило, не хватает понимания того, как тушить пожары, которые могут возникнуть в результате таких аварий».