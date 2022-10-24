Автоинспектор во всеоружии

С 2019 по 2022 год в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в региональные подразделения Госавтоинспекции поступило 13 тыс. новых патрульных автомобилей, 12,5 тыс. укладок для оказания первой помощи и тысячи различных приборов для контроля над качеством дорог и техническим состоянием транспортных средств. В этом году процесс продолжается. Что дает оснащение подразделений Госавтоинспекции современной техникой и для чего нужны эти приборы, выясняли «Известия».

Всё идет по плану

По данным ГУОБДД МВД России, все плановые значения показателей, предусмотренные федеральным проектом «Безопасность дорожного движения», в III квартале полностью достигнуты. Более того, они оказались даже лучше прогнозных. Так, в рамках реализации федерального проекта по итогам девяти месяцев значение транспортного риска (число погибших в ДТП на 10 тыс. автомобилей) составило 1,68 при прогнозе 1,8, а социальный риск (число погибших на 100 тыс. жителей) — 6,92 при прогнозе 7.

По данным официальной статистики аварийности, количество ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог за полгода снизилось почти на 22%. И во многом это заслуга инспекторов дорожного надзора, отмечают в Госавтоинспекции.

— Отделы дорожного надзора есть в каждом территориальном подразделении Госавтоинспекции. Основная задача сотрудников этих отделов — контроль над эксплуатационным состоянием дорог, — рассказали «Известиям» в ГУОБДД МВД России.

В Госавтоинспекции отметили, что с начала года эти подразделения получили 4583 специальных прибора, при помощи которых инспекторы дорожного надзора могут проверить, отвечают те или иные показатели трассы установленным нормативам.

Гори, гори ясно

Представить себе трассу без дорожных знаков просто невозможно. Знаки информируют водителя о скоростном режиме, о приближении к пешеходному переходу или железнодорожному переезду, подсказывают автомобилисту, имеет ли он преимущество на перекрестке или должен уступить дорогу другим участникам движения. Они же предупреждают об опасных участках дороги: впереди крутой поворот, затяжной спуск, сужение, ремонтные работы и т.д.

Поэтому очень важно, чтобы дорожные знаки были установлены в соответствии с действующими нормативами и были заметны водителям и пешеходам даже в условиях плохой видимости — в темное время суток и при любой погоде, подчеркивают в российской Госавтоинспекции. В соответствии с ГОСТ 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» они покрываются специальной световозвращающей пленкой, которая делает их более заметными в свете фар. Со временем ультрафиолет, пыль и влага заметно снижают свойства пленки. Поэтому в целях безопасности дорожного движения автоинспекторы регулярно проверяют способность дорожных знаков отражать свет.

Делают они это с помощью специальных приборов — ретрорефлектометров, позволяющих оценить, насколько заметны дорожные знаки и указатели в темное время суток и соответствует ли их световозвращающая способность установленным требованиям. Если показания, зафиксированные ретрорефлектометром не укладываются в нормативы, автоинспекторы выдают предписание дорожным службам заменить знак-«невидимку».

Всем выйти из сумрака!

Согласно действующему законодательству, в темное время суток обязательно должны быть освещены пешеходные переходы, железнодорожные переезды, перекрестки, остановки общественного транспорта и ряд других участков трасс.

При этом освещение должно отвечать установленным требованиям. Для измерения уровня освещенности сотрудники дорнадзора используют люксметры. Прибор работает по принципу фотоэлектрического эффекта. Лампы освещают дорогу и имитируют лучи стандартных автомобильных фар. Фотоприемник улавливает отраженный свет, а датчики фиксируют это значение. Если трасса освещена плохо, автоинспекторы предписывают дорожникам установить дополнительные фонари или увеличить мощность тех, что уже установлены.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции используют люксметры для оценки качества дорожной разметки. В частности, проверяют ее способность отражать свет не только в сухую погоду, но и во время дождя. Ведь покрывающий асфальт слой воды преломляет свет, поэтому разметка, хорошо различимая на сухой дороге, может стать невидимой во время ненастья. Если в ходе замеров выяснится, что световозвращающая способность дорожной разметки не отвечает установленным нормативам, автоинспекторы выдадут предписание эксплуатирующей организации на ее замену.

Команда «Равняйсь»

Следят инспекторы дорнадзора и за качеством самого дорожного полотна. Выбоины, колея, выступающие рельсы на железнодорожных переездах и другие недостатки нередко являются сопутствующей, а то и основной причиной ДТП, отмечают в российской Госавтоинспекции.

Соответствие дорожного полотна установленным стандартам проверяют при помощи специальной трехметровой рейки. Она позволяет измерить глубину колеи в асфальте, определить величину просадки колодезного люка или канализационной решетки, зафиксировать размеры ямы на дороге.

С наступлением зимы работы у инспекторов дорожного надзора ожидаемо прибавляется. Безопасность движения в холодное время года напрямую зависит от такого показателя, как коэффициент сцепления с дорогой. В арсенале сотрудников Госавтоинспекции есть приборы, способные измерить и этот параметр. Устройство имитирует движения заблокированного автомобильного колеса по дороге, а датчики фиксируют возникающие при этом нагрузки.

Прозрачные намерения

Вместе с сотрудниками дорнадзора в подразделениях Госавтоинспекции служат инспекторы технадзора. В их обязанности входит контроль над техническим состоянием транспортных средств. По данным ГУОБДД МВД России, с начала года эти подразделения получили 1254 прибора, позволяющих выявлять те или иные неисправности, влияющие на безопасность дорожного движения.

Например, тауметры, определяющие уровень светопропускания стекол, то есть тонировки. Если показатели ниже установленных нормативов (менее 70% для ветрового и боковых передних стекол), эксплуатация автомобиля запрещена.

Также на вооружении инспекторов технадзора есть приборы для измерения уровня дымности отработанных газов — дымометры. С их помощью полицейские выявляют чадящие машины. Кстати, смог из выхлопной трубы ухудшает не только экологию, но и видимость на дороге. Особенно при минусовых температурах. Клубы дыма «прижимаются» к дороге и образуют довольно плотную завесу. А это уже прямое нарушение требований безопасности.

В случае необходимости сотрудники технадзора могут проверить и качество шин ТС. Например, замерить специальными приборами остаточную глубину протектора шины. Напомним, что, согласно действующим нормативам, минимальная глубина летних шин для легковых автомобилей составляет 1,6 мм, а для зимних — 4 мм.

Помощь придет

Очень часто на место ДТП первыми из оперативных служб прибывают инспекторы дорожно-патрульной службы. В оснащение патрульных автомобилей входят специальные медицинские укладки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. В отличие от обычных автомобильных аптечек, которые есть или, согласно ПДД, должны быть в любом транспортном средстве, укладка укомплектована куда серьезнее и позволяет оказать раненым помощь при неотложных состояниях.

Так, например, в нее обязательно входит мешок Амбу — механическое ручное приспособление для искусственной вентиляции легких, воротники для фиксации шейного отдела, в том числе и детских размеров, несколько комплектов шин для конечностей и кровоостанавливающих жгутов. Ну и разного перевязочного материала больше: бинты, стерильные салфетки, гемостатические губки...

Выступая в Казани на X международной выставке-форуме «Дорога-2022», заместитель руководителя ГУОБДД МВД России полковник полиции Ленар Габдурахманов сообщил, что за период с 2019 по 2022 год в региональные подразделения Госавтоинспекции поступило 12,5 тыс. укладок для оказания первой помощи.

Всего в 2022 году в подразделения Госавтоинспекции поступит более 3,3 тыс. таких укладок.

Разумеется, инспекторский состав проходит обучение по программам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Остановить кровотечение, наложить шину, провести неотложные реанимационные мероприятия — всё это важные профессиональные компетенции, подчеркивают в ГУОБДД МВД России. Бывают ситуации, когда счет идет буквально на минуты и жизнь пострадавшего напрямую зависит от того, насколько быстро и грамотно действуют прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции.

Так, по словам Ленара Габдурахманова, в прошлом году было зарегистрировано порядка 1,2 тыс. фактов оказания помощи пострадавшим в ДТП сотрудниками Госавтоинспекции и практически в каждом случае использовались медицинские укладки. Также он рассказал, что обучение по специализированным программам уже завершили 9 тыс. автоинспекторов, еще 30 тыс. инспекторов ДПС должны получить необходимый набор навыков.

Укрепление материально-технической базы Госавтоинспекции ведется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Главная цель проекта — поэтапное сокращение смертности на дорогах с перспективой выхода на нулевой уровень. Понятно, что это очень непростая задача, решение которой зависит от множества факторов и привходящих условий. В том числе и от процесса технического переоснащения подразделений Госавтоинспекции. В 2022 году процесс идет по плану. И статистика закономерно демонстрирует снижение смертности по всем показателям риска.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».