То яма, то канава: как работает дорожный надзор ГИБДД

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, неудовлетворительное состояние дорог стало основной или сопутствующей причиной более трети всех ДТП, зафиксированных в России за первое полугодие. Количество таких происшествий по сравнению с прошлым годом снизилось почти на 22%. Во многом это произошло благодаря сотрудникам подразделений дорожного надзора ГИБДД, которые следят за состоянием улиц и дорожной инфраструктуры. Корреспондент «Известий» принял участие в обследовании столичных улиц с инспекторами этого подразделения.

По рейке

Выезжая на патрулирование, мы рассчитывали увидеть какой-то автомобиль, напичканный датчиками и приборами, контролирующими состояние дороги. На деле все оказалось гораздо проще: перед нами обычный автомобиль ДПС, в багажнике которого лежит массивная металлическая рейка, очень похожая на строительный уровень.

— По сути, это он и есть. «Рейка дорожная, трехметровая» — это наш основной инструмент, позволяющий зафиксировать подавляющее большинство недостатков на дороге. Собственно, при помощи точно таких же приборов происходит и приемка дороги после ее строительства или ремонта, — поясняет госинспектор дорожного надзора ОГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД РФ по г. Москве Андрей Екимов.

По его словам, одни из самых распространенных дефектов — это просевшие или, наоборот, выступающие над поверхностью крышки люков смотровых колодцев и решетки водостока. Согласно ГОСТ 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», они не могут быть выше или ниже асфальта более чем на 1 см.

Аналогичные требования распространяются также на рельсы на железнодорожных переездах и на пересечения дорог с трамвайными путями. Однако далеко не всегда люки и решетки на дороге укладываются в этот норматив.

— Чаще всего приходится сталкиваться с их проседанием. После сильного дождя или во время оттепели вода подмывает асфальт вокруг них, и они уходят ниже, — поделился наблюдениями госинспектор.

Пошла просадка

В подтверждение слов сотрудника полиции замечаем провалившуюся решетку дождеприемника. Полицейский включает на патрульном автомобиле проблесковые маячки, выставляет сигнальные конусы и приступает к замерам. Собрав трехметровую рейку, он размещает ее над решеткой, при помощи линейки фиксирует уровень просадки и фотографирует результат. Оказалось, что один угол ливневки ушел ниже асфальта почти на 4 см. Сообщив об обнаруженном недостатке в эксплуатирующую организацию, госинспектор собирает оборудование и продолжает дальнейшее обследование.

Согласно упомянутому ГОСТу, не позднее чем через два часа ремонтники должны оградить просевшую ливневую решетку и не позже чем через двое суток устранить дефект. По словам Андрея Екимова, на практике все происходит гораздо быстрее.

— Думаю, что максимум через час эта просадка будет огорожена. Скорее всего, ремонтная бригада сразу и приступит к работе. Загородку и временные знаки видите на противоположной стороне? — показывает он огороженную часть дороги. — Вчера здесь тоже просел люк, а сегодня уже все сделано.

Превентивные меры

Свернув на одну из улиц, инспектор дорнадзора замечает знак «Пешеходный переход», частично закрытый ветками. Сфотографировав его, он также отправляет заявку коммунальным службам.

— В принципе, знак заметен. Однако, когда деревья разрастутся, он полностью будет скрыт ветками. Зачем ждать, когда водители его не увидят? Пусть коммунальщики заранее подрежут зелень, — комментирует он свое решение. В качестве профилактики в ходе обследования сотрудники дорожного надзора инспектируют места, где проводятся дорожные и ремонтные работы, а также строительные площадки, в частности контролируют правильность установки временных предупреждающих знаков, наличие ограждений.

Кроме того, они проверяют, не загрязняют ли грузовики, выезжающие со стройки, проезжую часть. С инспектором дорнадзора мы проехали несколько строительных площадок. Ни к одной из них претензий у него не возникало: знаки и ограждения на месте, колеса машин чистые.

«Полицейские» лежат по ГОСТу

В обязанности инспекторов дорожного надзора входит контроль за состоянием искусственных неровностей. Согласно ГОСТу, на «лежачих полицейских» не должно быть отсутствующих элементов и торчащего крепежа, эти недостатки должны быть устранены в сроки от трех до десяти суток с момента их обнаружения в зависимости от категории дороги. По нашей просьбе госинспектор почти час кружил по улицам Восточного округа, но так и не нашел ни одного «лежачего полицейского» с недостатками.

— Обычно проблемы с ними возникают зимой, когда снегоуборочная техника задевает искусственные неровности своими отвалами. Как правило, они расположены перед пешеходными переходами вблизи школ, детских садов, больниц и поликлиник. А перед началом учебного года все переходы проходили дополнительную проверку. Если были какие-то недостатки, в том числе и «лежачих полицейских», то их уже устранили, — заявил инспектор дорнадзора.

Сложная колея

Далеко не все нарушения, связанные с содержанием дорог, можно устранить оперативно. Наибольшие сложности связаны с колеей, которая, к сожалению, не редкость на улицах. Если на участке полосы движения протяженностью 100 м колея превышает по глубине 2 – 3 см и по длине 7 – 9 м, то в зависимости от категории дороги на ее устранение отводится от 5 до 14 суток. В случае если колея глубиной более 5 см, то требуется полная замена асфальта.

— Если образовалась такая колея, то до проведения работ по капитальному ремонту дорог и улиц на этом участке дороги вводится временное ограничение скорости и устанавливаются предупреждающие знаки «Неровная дорога», — отметил старший госинспектор дорожного надзора ОГИБДД по ВАО ГУ МВД РФ по городу Москве, майор полиции Сергей Данилов.

Без напоминаний

Ситуация с состоянием дорог в столице постепенно улучшается, признают сотрудники Госавтоинспекции. По словам Сергея Данилова, последние несколько лет организации, отвечающие за эксплуатацию столичных дорог и коммунальные службы, стали гораздо оперативнее реагировать на претензии сотрудников ГИБДД. Прежде приходилось неоднократно напоминать им о тех или иных недостатках в содержании дорог, выписывать штрафы за несоблюдение сроков по их устранению, отметил он.

— Дорожные и коммунальные службы заинтересованы в том, чтобы улицы были в нормальном состоянии, ведь недостатки в содержании дорог могут стать причиной ДТП, нанести вред как автомобилям, так и жизни и здоровью участникам дорожного движения. Кроме того, за несвоевременное устранение дефектов, эксплуатирующим организациям приходится платить штрафы, судиться с потерпевшими, если из-за плохого состояния улицы произошло ДТП, — заявил «Известиям» Сергей Данилов.

По его словам, компании, эксплуатирующие и ремонтирующие дороги, стали более ответственно подходить к своей работе. Они сами обнаруживают и устраняют те или иные нарушения, не дожидаясь, пока им о них сообщат сотрудники ГИБДД, отметил он.

Впрочем, говорить об идеальном состоянии дорог, пока преждевременно. За восемь месяцев этого года только на территории Восточного округа госинспекторами было выявлено 1040 нарушений, из которых 556 связаны с содержанием и эксплуатацией дорог. Целых 380 раз претензии инспекторов дорожного надзора были вызваны нарушениями в установке дорожных знаков и работе светофоров. В 104 случаях недостатки были обнаружены в местах проведения ремонтных и строительных работ.