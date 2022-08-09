Наездили на миллиарды: в России выросло число нарушений ПДД

В России продолжает расти количество штрафов, выписанных за нарушения ПДД: с начала года этот показатель увеличился почти на 20%. Подавляющее большинство постановлений оформлены на основе данных с комплексов фото- и видеофиксации. При этом число административных материалов, составленных автоинспекторами, сокращается. Рост связан с увеличением количества камер на дорогах и расширением их функционала, уверены эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Штрафов становится всё больше

За первое полугодие в России было возбуждено более 90,2 млн административных дел в сфере безопасности дорожного движения. Это на 19,6% больше, чем за шесть месяцев 2021 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета, подготовленного специалистами Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД). Согласно документу, число зафиксированных нарушений ПДД увеличивается на протяжении последних четырех лет.

Так, в первом полугодии 2019 года было возбуждено почти 63,6 млн административных дел, а за аналогичный период «пандемийного» 2020-го было зафиксировано уже более 71,3 млн правонарушений. В январе–июне прошлого года их количество выросло почти до 75,4 млн.

Наездили на миллиарды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Общая сумма штрафов, выписанных нарушителям, составила 61,9 млрд рублей. С начала года лихачи, оплатив почти 70 млн квитанций, с учетом предусмотренной законом скидки в 50% перечислили в бюджет 29,4 млрд рублей. Подавляющее количество нарушений было выявлено комплексами фото- и видеофиксации: на основе данных с камер были оформлены почти 79,6 млн штрафов. По сравнению с первым полугодием 2021 года их число увеличилось на 24,4%.

Одновременно на 7,1% снизилось количество постановлений о назначении штрафа, выписанных непосредственно сотрудниками Госавтоинспекции: с начала года инспекторы ДПС оформили около 10,6 млн штрафов.

Сразу на 23,8% (до 357 тыс. штук) снизилось количество постановлений за нарушения ПДД, которые были назначены по решению суда. Кроме того, в первом полугодии на 2,8% стало меньше автомобилистов, которые суд лишил прав: за шесть месяцев пешеходами стали 150,5 тыс. водителей.

Наркотики вместо алкоголя

В Научном центре безопасности дорожного движения МВД РФ отмечают снижение числа водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Административных дел, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом виде, за первое полугодие стало меньше на 4,2%. Всего с начала года автоинспекторы задержали почти 148,9 тыс. пьяных водителей. Как сообщалось ранее, количество аварий с их участием уменьшилось на 20%.

Кроме того, на 2,5% снизилось число автомобилистов, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования по требованию сотрудников ГИБДД: в наркодиспансер не захотели ехать 88,2 тыс. человек.

Наездили на миллиарды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Настораживает тенденция к росту числа водителей, которые управляют машиной под воздействием наркотических и психотропных средств. С начала года автоинспекторы задержали 10,3 тыс. автомобилистов в состоянии наркотического опьянения. Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше камер, а не нарушений

Рост числа штрафов говорит не о том, что российские водители стали хуже соблюдать ПДД, а том, что эти нарушения стали фиксироваться, уверены специалисты. Комплексов фото- и видеофиксации на дорогах становится всё больше, функционал камер расширяется, отмечает автоэксперт Игорь Моржаретто.

— Если несколько лет назад они фактически штрафовали только за превышение скорости, то теперь с их помощью фиксируются и другие нарушения ПДД: проезд на красный свет, движение по выделенной полосе для общественного транспорта и обочине, контроль за соблюдением разметки и масса других нарушений. Не так давно камеры научились распознавать непристегнутый ремень безопасности, водителей, разговаривающих за рулем по телефону и не включивших фары. Эти нарушения были и раньше, но чаще всего их «не замечали», — заявил «Известиям» Моржаретто.

Наездили на миллиарды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным ГИБДД РФ, сейчас на российских дорогах работает более 23,4 тыс. передвижных и стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. На участках трасс, которые контролируются камерами, отмечается снижение общего количества ДТП и тяжести их последствий. Ежегодно благодаря применению этих систем на дорогах ликвидируются около 1,5 тыс. аварийно-опасных участков, подчеркивают в Госавтоинспекции.

Лихачи на двух колесах

По сравнению с шестью месяцами прошлого года почти в три раза (почти до 34 тыс.) выросло количество штрафов, выписанных сотрудниками ГИБДД велосипедистам, скутеристам и другим водителям «средств индивидуальной мобильности» (СИМ). Эксперты объясняют тенденцию резким увеличением числа ДТП с участием такой техники: с начала года произошло 370 таких аварий.

— Госавтоинспекция взялась за проблему с СИМами и теперь внимательно следит за этими участники дорожного движения. Пристальный контроль за ними можно только приветствовать: вопрос даже не в том, чтобы наказать велосипедиста или самокатчика, нарушившего ПДД. Осознав, что их проступки не окажутся безнаказанными, водители СИМов, возможно, задумаются о соблюдении ПДД, — заявил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Наездили на миллиарды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Штрафом не отделаться

По данным НЦ БДД МД РФ, за первые шесть месяцев в отношении автомобилистов были возбуждены 8643 уголовных дела по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Кроме того, в начале января вступили в силу поправки, предусматривающие уголовное наказание для водителей, которые были лишены прав и вновь нарушили ПДД.

В первом полугодии по новой статье УК РФ 264.1 («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами») к ответственности были привлечены 23 автомобилиста: шесть в Краснодарском крае, по два — в Мурманской и Пензенской областях. По одному эпизоду зафиксировали в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Удмуртии, Калмыкии, Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, а также в Кемеровской, Ленинградской, Московской, Нижегородской областях и в Москве.