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Цифровой жезл: ГИБДД переходит на электронный формат

В Госавтоинспекции рассказали о новшествах, которые ждут автомобилистов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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ГИБДД России намерено до конца года внедрить электронные водительские удостоверения. В дальнейших планах Госавтоинспекции — перевести в цифровой формат и другие документы, которые автомобилисты должны предъявлять по требованию инспекторов ДПС. Кроме того, в ГИБДД выступают за увеличение максимальной разрешенной скорости на ряде трасс. Об этих и других новшествах, которые ожидают водителей — в материале «Известий».

Документы в приложении

До конца года ГИБДД планирует запустить электронные водительские удостоверения, которые будут иметь ту же силу, что и традиционные пластиковые и бумажные права. Об этом рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников в пресс-центре «Известий».

— Я надеюсь, что до конца года мы с Минцифрой доработаем этот вопрос и запустим электронное водительское удостоверение, которое будет использоваться большинством участников дорожного движения, — заявил глава Госавтоинспекции России.

Он отметил, что экзаменационные подразделения ГИБДД по-прежнему будут выдавать «бумажные» права. Однако водители смогут загрузить их цифровую копию в приложение «Госуслуги. Авто» и предъявлять в таком формате сотрудникам полиции. Глава Госавтоинпекции подчеркнул, что программное обеспечение служебных планшетов инспекторов ДПС позволяет не только распознать водительское удостоверение по QR-коду, но проверить его подлинность.

Михаил Черников напомнил, что с осени прошлого года в качестве эксперимента водители, использующие приложение «Госуслуги. Авто», могут предъявлять в электронном виде свидетельство о регистрации транспортного средства. По его словам, такой возможностью уже воспользовались несколько миллионов автомобилистов.

Цифровой жезл
документы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В дальнейших планах Госавтоинснспекции перевести в электронный вид и другие «водительские» документы. Например, полис ОСАГО, а также договор купли-продажи автомобиля. Таким образом, весь пакет документов будет в одном телефоне, отметил Черников.

При этом, он подчеркнул, что сейчас использование электронных документов работает в экспериментальном режиме. Полноценное введение цифровых копий прав, СТС, ОСАГО потребует изменения Правил дорожного движения, поскольку действующая редакция ПДД обязывает водителей иметь при себе эти документы.

— У нас законодательно сегодня принят именно экспериментальный режим. Конечно, поправки будут нужны, — заявил Черников.

Повысить скорость до 150 км/ч

Максимальная разрешенная скорость на ряде участков трасс, прежде всего, платных может быть увеличена в обозримом будущем. По словам руководителя Госавтоинпекции России, сейчас этот вопрос обсуждается с собственниками дорог. Он напомнил, что несколько лет назад по инициативе МВД лимит скорости уже был увеличен до 130 км/ч на ряде отрезков дорог. При этом пропускная способность таких трасс выросла, а показатели аварийности не увеличились.

— Надо разогнать дороги, безопасно разогнать скорость. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Из качества и обустройства элементов дорожной сети мы сейчас видим, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать, — заявил глава ГИБДД РФ.

По его словам, изменение логистических цепочек и запрет на полеты в ряд аэропортов на юге страны повысили нагрузку на дорожную сеть. В связи с этим ГИБДД изменило места дислокации экипажей ДПС, усилив патрулирование на наиболее сложных участках трасс.

Цифровой жезл
самокаты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Самокаты замедлят

Особую обеспокоенность у Госавтоинспекции вызывает резкий рост количества электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), и, как следствие, рост числа происшествий с их участием. По словам Михаила Черникова, такая техника постоянно прогрессирует: если раньше СИМы не разгонялись быстрее 15-20 км/ч, то сейчас всё чаще встречаются случаи, когда люди на мощных электросамокатах двигаются по дорогам со скоростью 100 км/ч и более.

— Такие скоростные средства необходимо переводить в категорию мопедов и мотоциклов (Для управления необходимы права соответствующей категории. — Ред.), или вообще их изымать. Они опасны для всех участников дорожного движения. Больше 25 км/час самокат вообще не должен развивать, — заявил начальник российской Госавтоинпекции.

По его словам, ГИБДД совместно с Министерством транспорта разрабатывают ряд документов, которые урегулируют использование СИМ. Глава ГИБДД надеется, что до конца года вопрос с СИМ будет решен.

Мигалка выпишет штраф

Уже на следующей неделе начнется тестовая эксплуатация патрульных автомобилей ДПС со световой балкой, оборудованной видеокамерами, заявил глава ГИБДД. Они позволяют вычислять в потоке транспорта машины, которые находятся в розыске, а также фиксировать нарушения ПДД, в том числе и «опасное вождение», подчеркнул он.

— Если машина в угоне, в розыске, то камера фиксирует ее и подает сигнал инспекторам. Также балка снимает на видео все признаки последовательных грубых нарушений. Камеры всё зафиксируют, что позволит администрировать опасное вождение, — отметил Михаил Черников.

Цифровой жезл
авто
Фото: Технологии Распознавания

В течение примерно трех месяцев сотрудники ГИБДД будут тестировать эти устройства, выявлять возможные ошибки при работе системы, определять, какие функции комплекса необходимы в дальнейшем. Если в этот период камеры, встроенные в световую балку на крыше патрульного автомобиля, зафиксируют какое-то нарушение ПДД, то штрафы на основе этих данных выписываться не будут, заверил Черников. При этом, если разыскиваемое транспортное средство попадет в объектив «мигалки», сотрудники ГИБДД остановят его для дальнейшей проверки, подчеркнул он.

В тестовом режиме такие автомобили начнут патрулировать дороги Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, рассказал Михаил Черников: по одному в каждом регионе. Если испытания пройдут успешно, то в следующем году ГИБДД начнет массовые закупки световых балок с камерами.

Автор цитаты

За последние десять лет число людей, погибших в ДТП, уменьшилось почти в два раза, сообщили в ГИБДД России. Если в 2011 году жертвами почти 200 тыс. аварий стали 28 тыс. человек, то по итогам прошлого года в нашей стране зафиксировано чуть более 133 тыс. происшествий, в которых погибли 14,8 тыс. человек.

С начала года на российских дорогах произошло 41,9 тыс. ДТП, что на 8,2% меньше, чем годом ранее. В этих происшествиях погибли почти 4,5 тыс. человек (-3,1%) и более 53 тыс. человек получили ранения (- 8,5%). На 8,3% снизилось количество наездов на пешеходов (11,6 тыс. аварий), и на 3,1% — число происшествий с участием детей (5,6 тыс. эпизодов). Около 4 тыс. аварий за пять месяцев текущего года связаны с въездом на встречную полосу: количество таких аварий уменьшилось почти на 10%. На 19,7% стало меньше ДТП с участием нетрезвых водителей (3,9 тыс. происшествий).

— С начала года автоинспекторами выявлены более 250 тыс. водителей с признаками опьянения. При этом каждый десятый автомобилист задержан повторно, — привел данные статистики глава ГИБДД Михаил Черников.

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