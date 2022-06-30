Цифровой жезл: ГИБДД переходит на электронный формат

ГИБДД России намерено до конца года внедрить электронные водительские удостоверения. В дальнейших планах Госавтоинспекции — перевести в цифровой формат и другие документы, которые автомобилисты должны предъявлять по требованию инспекторов ДПС. Кроме того, в ГИБДД выступают за увеличение максимальной разрешенной скорости на ряде трасс. Об этих и других новшествах, которые ожидают водителей — в материале «Известий».

Документы в приложении

До конца года ГИБДД планирует запустить электронные водительские удостоверения, которые будут иметь ту же силу, что и традиционные пластиковые и бумажные права. Об этом рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников в пресс-центре «Известий».

— Я надеюсь, что до конца года мы с Минцифрой доработаем этот вопрос и запустим электронное водительское удостоверение, которое будет использоваться большинством участников дорожного движения, — заявил глава Госавтоинспекции России.

Он отметил, что экзаменационные подразделения ГИБДД по-прежнему будут выдавать «бумажные» права. Однако водители смогут загрузить их цифровую копию в приложение «Госуслуги. Авто» и предъявлять в таком формате сотрудникам полиции. Глава Госавтоинпекции подчеркнул, что программное обеспечение служебных планшетов инспекторов ДПС позволяет не только распознать водительское удостоверение по QR-коду, но проверить его подлинность.

Михаил Черников напомнил, что с осени прошлого года в качестве эксперимента водители, использующие приложение «Госуслуги. Авто», могут предъявлять в электронном виде свидетельство о регистрации транспортного средства. По его словам, такой возможностью уже воспользовались несколько миллионов автомобилистов.

Цифровой жезл Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В дальнейших планах Госавтоинснспекции перевести в электронный вид и другие «водительские» документы. Например, полис ОСАГО, а также договор купли-продажи автомобиля. Таким образом, весь пакет документов будет в одном телефоне, отметил Черников.

При этом, он подчеркнул, что сейчас использование электронных документов работает в экспериментальном режиме. Полноценное введение цифровых копий прав, СТС, ОСАГО потребует изменения Правил дорожного движения, поскольку действующая редакция ПДД обязывает водителей иметь при себе эти документы.

— У нас законодательно сегодня принят именно экспериментальный режим. Конечно, поправки будут нужны, — заявил Черников.

Повысить скорость до 150 км/ч

Максимальная разрешенная скорость на ряде участков трасс, прежде всего, платных может быть увеличена в обозримом будущем. По словам руководителя Госавтоинпекции России, сейчас этот вопрос обсуждается с собственниками дорог. Он напомнил, что несколько лет назад по инициативе МВД лимит скорости уже был увеличен до 130 км/ч на ряде отрезков дорог. При этом пропускная способность таких трасс выросла, а показатели аварийности не увеличились.

— Надо разогнать дороги, безопасно разогнать скорость. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Из качества и обустройства элементов дорожной сети мы сейчас видим, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать, — заявил глава ГИБДД РФ.

По его словам, изменение логистических цепочек и запрет на полеты в ряд аэропортов на юге страны повысили нагрузку на дорожную сеть. В связи с этим ГИБДД изменило места дислокации экипажей ДПС, усилив патрулирование на наиболее сложных участках трасс.

Цифровой жезл Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Самокаты замедлят

Особую обеспокоенность у Госавтоинспекции вызывает резкий рост количества электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), и, как следствие, рост числа происшествий с их участием. По словам Михаила Черникова, такая техника постоянно прогрессирует: если раньше СИМы не разгонялись быстрее 15-20 км/ч, то сейчас всё чаще встречаются случаи, когда люди на мощных электросамокатах двигаются по дорогам со скоростью 100 км/ч и более.

— Такие скоростные средства необходимо переводить в категорию мопедов и мотоциклов (Для управления необходимы права соответствующей категории. — Ред.), или вообще их изымать. Они опасны для всех участников дорожного движения. Больше 25 км/час самокат вообще не должен развивать, — заявил начальник российской Госавтоинпекции.

По его словам, ГИБДД совместно с Министерством транспорта разрабатывают ряд документов, которые урегулируют использование СИМ. Глава ГИБДД надеется, что до конца года вопрос с СИМ будет решен.

Мигалка выпишет штраф

Уже на следующей неделе начнется тестовая эксплуатация патрульных автомобилей ДПС со световой балкой, оборудованной видеокамерами, заявил глава ГИБДД. Они позволяют вычислять в потоке транспорта машины, которые находятся в розыске, а также фиксировать нарушения ПДД, в том числе и «опасное вождение», подчеркнул он.

— Если машина в угоне, в розыске, то камера фиксирует ее и подает сигнал инспекторам. Также балка снимает на видео все признаки последовательных грубых нарушений. Камеры всё зафиксируют, что позволит администрировать опасное вождение, — отметил Михаил Черников.

Цифровой жезл Фото: Технологии Распознавания

В течение примерно трех месяцев сотрудники ГИБДД будут тестировать эти устройства, выявлять возможные ошибки при работе системы, определять, какие функции комплекса необходимы в дальнейшем. Если в этот период камеры, встроенные в световую балку на крыше патрульного автомобиля, зафиксируют какое-то нарушение ПДД, то штрафы на основе этих данных выписываться не будут, заверил Черников. При этом, если разыскиваемое транспортное средство попадет в объектив «мигалки», сотрудники ГИБДД остановят его для дальнейшей проверки, подчеркнул он.

В тестовом режиме такие автомобили начнут патрулировать дороги Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, рассказал Михаил Черников: по одному в каждом регионе. Если испытания пройдут успешно, то в следующем году ГИБДД начнет массовые закупки световых балок с камерами.