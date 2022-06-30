Глава ГИБДД рассказал о планах ввести электронный формат СТС

ГИБДД совместно с Минцифры в будущем планирует повсеместно вводить электронные Свидетельства регистрации транспортного средства (СТС). Об этом 30 июня рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в пресс-центре «Известий».

По его словам, это не означает, что СТС в бумажном виде не будут оформляться при сделках. Однако планируется, что граждане смогут составить договор, а затем перевести его в электронный формат.

«Когда не нужно будет приходить и записываться», — сказал Черников.

Он уточнил, что сейчас эта система находится в режиме тестирования, и уже в первый месяц сервис показал высокую востребованность среди пользователей : к нему присоединились около 1,2 млн человек.

Как отметил Черников, электронные СТС будут подчеркивать законность сделки.

В сентябре прошлого года СТС стало доступно в приложении «Госуслуги.Авто» — его можно предъявлять сотрудникам ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне. В декабре в Минцифры и МВД признали успешным ход проведенного эксперимента по использованию цифровой копии СТС.

Как отмечал в марте член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, покупка и продажа автомобилей через портал госуслуг исключит ошибки при составлении договоров купли-продажи. Благодаря изменениям пользователи смогут подписывать документы с помощью электронной подписи и отправлять документы на регистрацию в ГИБДД онлайн.