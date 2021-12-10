Эксперимент по переходу на электронные СТС признали успешным

Минцифры и МВД России обсудили ход проведенного эксперимента по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и признали его успешным. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

«Минцифры и МВД России обсудили ход проведенного эксперимента и признали его в целом успешным», — сообщили ТАСС в министерстве.

В начале сентября стало известно, что СТС стало доступно в приложении «Госуслуги.Авто» — его можно предъявлять сотрудникам ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне. Также до конца года на сервисе будет доступно обжалование штрафов за нарушение ПДД, в перспективе там будет возможно и хранение цифрового полиса ОСАГО.

22 марта член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил, что покупка и продажа автомобилей через портал госуслуг исключит ошибки при составлении договоров купли-продажи. Благодаря изменениям пользователи смогут подписывать документы с помощью электронной подписи и отправлять документы на регистрацию в ГИБДД онлайн.