В ГИБДД рассказали о планах по запуску электронного водительского удостоверения

До конца 2022 года в России планируется запуск электронных водительских удостоверений. Над этим Госавтоинспекция РФ работает совместно с Минцифры, сообщил 30 июня начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

«В этом году мы, я надеюсь, вместе с Минцифры доработаем до конца, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет использоваться большинством наших участников дорожного движения — водителями транспортных средств», — заявил он в ходе конференции в пресс-центре «Известий».

Кроме того, Черников рассказал о разработке электронных свидетельств регистрации транспортного средства (СТС). По его словам, это не означает, что СТС в бумажном виде не будут оформляться при сделках. Однако планируется, что граждане смогут составить договор, а затем перевести его в электронный формат.

Он уточнил, что сейчас эта система находится в режиме тестирования и уже в первый месяц сервис показал высокую востребованность среди пользователей: к нему присоединилось около 1,2 млн человек.