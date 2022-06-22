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Работать исправно: ищем сломанные автомобили на столичных дорогах

«Известия» приняли участие в патрулировании улиц с технадзором ГИБДД
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В прошлом году, по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, технические неисправности стали основной или сопутствующей причиной почти 6% ДТП. Для контроля за состоянием машин в ГИБДД существуют подразделения технического надзора. «Известия» приняли участие в патрулировании столичных улиц с инспекторами этого подразделения.

Ограничимся предупреждением

Не успели автоинспекторы заступить на дежурство, как в их поле зрения попадает первый «герой» — самосвал с разбитой фарой.

— На стройке тесновато было, вот и зацепил бетонный блок. Доеду до базы, поменяю фару, — клятвенно обещает водитель грузовика, которому инспекторы сообщили о неисправности.

Работать исправно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Судя по слою грязи, световой прибор разбит был точно не сегодня и даже не вчера. Однако автоинспекторам приходится верить обещанию водителя на слово. Согласно ПДД, с такой неисправностью разрешается продолжать движение до места стоянки или ремонта. Поэтому, ограничившись устным замечанием, инспекторы желают водителю счастливого пути.

По словам начальника отделения технического надзора ОГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД РФ по городу Москве Евгения Колотыгина, данное нарушение считается малозначительным. Поэтому, с учетом указания ГИБДД России, предписывающего сотрудникам автоинспекции не выписывать штрафы за незначительные проступки, водитель самосвала и отделался лишь устным предупреждением.

Мелочей не бывает

Внимание инспекторов технадзора привлекает потрепанный грузовик, натужно пытающийся одолеть небольшой подъем. Машине явно «нездоровится», поэтому к проверке ее технического состояния сотрудники ГИБДД подходят с особой тщательностью. Они просят водителя понажимать педаль тормоза, а сами следят, как срабатывают тормозные механизмы на всех колесах. Затем инспектор забирается в кабину и дергает баранку» проверяя люфт в рулевом управлении.

— На дороге мы можем выявить ту или иную неисправность только визуально. Если будут обнаружены неполадки в тормозной или рулевой системе, то дальнейшая эксплуатация такого автомобиля запрещается, — отметил Евгений Колотыгин.

Работать исправно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Явных неисправностей тормозов и рулевого управления у остановленного грузовика инспекторы не обнаружили, а вот за отсутствующий брызговик водитель предупреждение всё же получил. Несмотря на кажущуюся мелочь, к подобному недочету автоинспекторы относятся достаточно внимательно.

— Представьте, каково ехать за таким грузовиком с подобной «мелочью» в дождь, когда из-под колес в разные стороны летит фонтан брызг! То же самое и с подтекающим из двигателя или трансмиссии маслом: казалось бы, пустяк, но из-за этого на дороге образуется масляная пленка. В результате покрытие, особенно в сырую погоду, становится очень скользким, — подчеркнул начальник отделения технадзора ГИБДД ВАО.

Внимание — газ!

На особом контроле у ГИБДД автомобили, переоборудованные для работы на газовом топливе. Оснащение машины газобаллонным оборудованием считается внесением изменений в конструкцию транспортного средства и требует заключения экспертов и соответствующего оформления.

Чаще всего газовыми баллонами оснащают свои машины водители «Газелей», а также таксисты, отмечают автоинспекторы. Поэтому к проверке таких машин они подходят особенно тщательно.

Работать исправно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Остановив автомобиль с шашечками на крыше, инспектор отделения технадзора не ленится заглянуть в багажник и даже под его обшивку: нередко таксисты устанавливают газовое оборудование в нишу под запасное колесо. Не обнаружив там баллона, сотрудник ГИБДД желает водителю счастливого пути. И тут же останавливает «Газель» с характерной красной емкостью для газа под кузовом.

Газобаллонное оборудование установлено и оформлено по всем правилам, документы на него в порядке, поэтому и «газелисту» инспектор так же желает счастливого пути.

За несколько часов инспекторы остановили пару десятков «Газелей» и таксистов. Ни к одному водителю автомобиля, переоборудованного для работе на газе, у инспекторов претензий не возникло. По словам Евгения Колотыгина, в последнее время нарушений, связанных с оснащением машин газобаллонным оборудованием, стало заметно меньше.

Работать исправно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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— Многие водители, ранее управлявшие машиной с незарегистрированным газовым оборудованием, решили его оформить по всем правилам. Поэтому сейчас автомобили с «нелегальным» газом встречаются всё реже, — отметил он.

Из-за резкого роста цен на газомоторное топливо в прошлом году часть автовладельцев могла просто демонтировать неузаконенное газовое оборудование, полагают эксперты. Использование газа в качестве топлива сейчас менее выгодно, чем пару лет назад, и, чтобы не сталкиваться с пристальным вниманием со стороны ГИБДД, они могли просто убрать баллоны из машин, отмечают они.

Автобусы под контролем

Остановив междугородний автобус, инспектор заметно дольше общается с водителем, проверяя все документы и показания тахографа. Несколько раз обойдя автобус по кругу, он пристально изучает состояние шин и светотехники, проверяет работу тормозов. Зайдя в салон, сотрудник подразделения технадзора не поленился выборочно проверить работоспособность ремней безопасности на пассажирских местах.

Работать исправно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Некоторые пассажиры начинают роптать, мол, что вы тут придираетесь и задерживаете нас. В ответ автоинспектор объясняет, что от этих проверок, возможно, зависит их жизнь, и обещает, что через пару минут автобус сможет продолжить движение.

Тысяча нарушений

За пару часов, проведенных с инспекторами технадзора, автомобили с серьезными техническими неисправностями нам так и не попались. Однако это не означает, что все машины находятся в идеальном состоянии.

Так, с начала года только в Восточном округе Москвы было зафиксировано более 1 тыс. различных нарушений, связанных с неполадками транспортных средств. Например, свыше 80 раз инспекторы выявляли автомобили с превышением норм дымности (ст 8.22 КоАП РФ).

Работать исправно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Также были остановлены более 100 грузовиков и автобусов с отсутствовавшими или не работавшими тахографами. Это устройство контролирует соблюдение водителям режима труда и отдыха. Почти 200 машин ездили с неисправностями, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. В 25 случаях любителем тюнинга и переделов инспекторы технадзора выдали предписание на устранение изменений, внесенных в конструкцию автомобиля. Пять автовладельцев эти предписания в отведенные законом 10 суток не выполнили, поэтому теперь им грозит аннулирование регистрации транспортного средства.

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