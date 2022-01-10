В РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей

С понедельника, 10 января, в России вводится уголовная ответственность для лихачей за регулярные нарушения правил дорожного движения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующий указ 30 декабря подписал президент России Владимир Путин.

Под агрессивным вождением понимается выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений, а также превышение допустимого скоростного режима движения от 60 км/ч и более.

Согласно тексту закона, помимо тюремного срока предусмотрен штраф за агрессивное вождение от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

Вместе с тем максимальное наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Соответствующий закон 22 декабря в третьем, окончательном чтении приняла Госдума. Спустя два дня его одобрил Совет Федерации. Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы РФ.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в тот же день заявил, что водители, выезжая на встречную полосу на большой скорости, рискуют своей жизнью, а также жизнями других участников дорожного движения. По его словам, к закону он относится положительно.

Вопрос об ужесточении наказания для водителей-лихачей был поднят вскоре после резонансного ДТП, произошедшего в Москве 20 ноября. В тот день на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли. Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.