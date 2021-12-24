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Автоэксперт оценил закон об уголовной ответственности для лихачей

Автоэксперт Канаев оценил закон об уголовной ответственности для лихачей
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Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с «Известиями» оценил одобренный Советом Федерации (СФ) закон об уголовной ответственности за лихачество на дорогах.

По словам эксперта, к закону он относится положительно.

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«Федерация автомобилистов России его начала продвигать еще пять лет назад. Потому что наши водители без тормозов — их не ограничивают штрафы пять, десять и даже 100 тыс. рублей. Сейчас предусмотрено наказание за превышение скорости — 1,5 тыс. рублей и лишение прав на полгода, за выезд на встречную полосу — 5 тыс. рублей и лишение прав на полгода», — отметил он в пятницу, 24 декабря.

Канаев подчеркнул, что водители, выезжая на встречную полосу на большой скорости, рискуют своей жизнью, а также жизнями других участников дорожного движения. Он также добавил, что важно, чтобы закон оказывал эффективное действие.

«Возникает вопрос, а кто будет фиксировать эти нарушения? Невозможность зафиксировать превышение скорости приводит к тому, что его на практике применять будет проблематично. Если мы хотим, чтобы этот закон работал, то нужна пропаганда и неотвратимость наказания», — добавил он.

Глава Федерации автовладельцев привел пример подобного закона в Германии, который был принят около трех лет назад. Согласно ему за превышение скорости автомобилисты наказываются исправительными работами. Однако оказалось, что на практике его эффективность не выше 25%, и местная федерация автомобилистов предложила проходить курсы специальной психологической подготовки.

«Водителя, который совершает такие нарушения, приводят и показывают ему видео аварии с доказательством того, что к ней привело именно лихачество. Их также приводят на место аварии. В конце водитель должен сдать тест на психологическую устойчивость, только после этого его допускают к вождению машины. В итоге эффективность закона возросла на 50%. Я бы предложил и у нас эту практику распространить», — заключил Канаев.

Об одобрении СФ закона об агрессивном вождении стало известно ранее в этот день. Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный и в Уголовный кодекс РФ.

Под агрессивным вождением понимается выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений, а также превышение допустимого скоростного режима движения от 60 и более км/ч в час.

Наказание за данное нарушение составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью сроком до шести лет.

Соответствующий закон 22 декабря в третьем, окончательном чтении приняла Госдума. Отмечалось, что помимо тюремного срока законом предусмотрен штраф за агрессивное вождение от 300 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

Вопрос об ужесточении наказания для водителей-лихачей был поднят вскоре после резонансного ДТП, произошедшего в Москве 20 ноября. В тот день на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли. Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.

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