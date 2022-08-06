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Биться стали меньше: в ГИБДД подвели итоги первого полугодия

С начала года на дорогах России произошло 53,5 тыс. аварий
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В России продолжает снижаться количество ДТП: за первые шесть месяцев число происшествий на дорогах уменьшилось на 7,2%. Снижение аварийности связано с улучшением дорожной инфраструктуры, ужесточением наказаний за нарушения ПДД и более ответственным поведением водителей и пешеходов. Однако пробелы в законодательстве и неурегулированные вопросы с электросамокатами и другими «средствами индивидуальной мобильности» привели к росту числа ДТП с их участием. В статистике аварийности разбирались «Известия».

По всем направлениям

За первое полугодие в России произошло 53 537 ДТП, что на 7,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Жертвами аварий стал 5 651 человек (–3,9%) и 67,7 тыс. получили травмы (–7,5%). Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета, подготовленного специалистами Научного центра безопасности дорожного МВД РФ (НЦ БДД). Согласно этому документу, с начала года отмечается снижение практически всех показателей аварийности.

Например, число аварий с участием водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения уменьшилось почти на 20% — 5 295 инцидентов с начала года. Столь заметное снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей стало результатом комплексного подхода к проблеме пьянства за рулем, отмечают в Госавтоинспекции России. Например, с начала года сотрудниками ГИБДД было проведено более 22 тыс. операций «Нетрезвый водитель».

Биться стали меньше
пьянство руль
Фото: Global Look Press/Joko

Всё чаще участники дорожного движения и активисты, увидевшие на дороге нетрезвого водителя на дороге, сообщают об этом в полицию.

Вопреки заявлениям скептиков, прогнозировавших рост аварийности после фактической отмены техосмотра, ДТП, которые произошли из-за неисправных автомобилей, за первое полугодие стало меньше на 21,2%. Также на 3,4% стало меньше ДТП с участием детей (8 516 происшествий), на 27% уменьшилось число ДТП на железнодорожных переездах (73 эпизода). Виновниками 243 аварий стали водители каршеринга (–9,3%), чуть более 1 тыс. происшествий произошло по вине таксистов (снижение на 8,9%).

Виновниками подавляющего числа аварий (87,6% от общего числа всех ДТП) являются водители, нарушившие ПДД. В частности, из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков и несоответствия выбранной скорости условиям движения с начала года произошло почти 40% всех аварий. Выезд на встречную полосу стал причиной почти 4,8 тыс. ДТП, а несоблюдение дистанции привело к 5,2 тыс. происшествий.

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Электросамокаты требуют регулировки

Несмотря на общее снижение числа ДТП, а также погибших и пострадавших, в ряде регионов эти показатели, наоборот, выросли. Так, в Мордовии по итогам полугодия количество аварий увеличилось сразу на 28,3%, в Карачаево-Черкесии и Якутии дорожных происшествий стало больше на 13,1% и 12,5%. На 3–9% выросло число ДТП на Камчатке, в Красноярском и Приморском краях, а также в Тамбовской области.

Кроме того, в целом по России сразу в 2,7 раза увеличилось количество инцидентов с участием электросамокатов, моноколес и других «средств индивидуальной мобильности» (СИМ). Если за первые шесть месяцев прошлого года было зафиксировано 135 таких происшествий, то в этом году их число выросло до 370.

В ГИБДД увеличение числа аварий с СИМ объясняют ростом популярности таких средств. Кроме того, ДТП с ними происходят чаще из-за постоянного развития технических характеристик. Как отметил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, если несколько лет назад электросамокаты не разгонялись быстрее 15–20 км/ч, то сейчас нередко такие устройства способны развивать скорость до 100 км/ч и более.

Глава российской Госавтоинспекции отметил, что сейчас ГИБДД совместно с Минтрансом разрабатывает ряд документов, которые урегулируют использование СИМ. Не исключено, что мощные электросамокаты будут приравнены к мопедам и для их управления необходимо будет водительское удостоверение. По словам Черникова, вопрос с СИМами может быть решен до конца года.

Биться стали меньше
электросамокат парковка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Поправки в ПДД и КоАП, регулирующие вопросы, связанные с СИМ, необходимы были еще несколько лет назад, когда на них начался резкий рост спроса у граждан, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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— Сейчас, я боюсь, этот джинн выпущен из бутылки и без жесткого регулирования со стороны МВД решить проблему со средствами индивидуальной мобильности вряд ли получится, — полагает он.

Отсутствие четких правил, регламентирующих использование СИМов, а также неприспособленность к ним российских городов является основной причиной ДТП с электросамокатами, подчеркивает эксперт.

— В результате мы видим картину, когда самокаты, способные ехать 80 и даже 100 км/ч, присутствуют на тротуарах и в парках, а маломощные детские игрушки и прокатные самокаты с ограничением скорости — на дорогах общего пользования, — заявил «Известиям» Шапарин.

Комплексный подход

Тенденция к снижению числа ДТП наметилась около десяти лет назад, отмечают эксперты. По словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, сокращению аварийности способствовал комплексный подход к этой проблеме.

— Свою роль здесь сыграли и установка разделительных барьеров на ряде трасс, и появление новой яркой разметки, и планомерное ужесточение ответственности за нарушения ПДД, и увеличение числа камер на дорогах с расширением их функционала. Важным фактором стала пропаганда безопасного поведения на дороге: появились ролики социальной рекламы, различные образовательные программы для детей, — заявил он.

Биться стали меньше
скорость автомобили дорога
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В перспективе темпы снижения аварийности на российских дорогах могут упасть, а тяжесть последствий ДТП вырасти, считает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Этому будет способствовать появление на дорогах «упрощенных» автомобилей, полагает он.

— Риск, что автомобиль, лишенный ABS, попадет в ДТП, гораздо выше. А отсутствие в нем подушек безопасности приведет к более тяжелым травмам водителя и пассажиров, — подчеркнул Похмелкин.

Эксперт Моржаретто, напротив, считает, что «упрощенные» автомобили не окажут заметного влияния на показатели аварийности.

— С учетом 55-миллионного российского автопарка, в котором значительную долю занимают автомобили без ABS, ESP и подушек безопасности, дополнительные несколько тысяч новых машин без этих систем вряд ли как-то скажутся на показателях аварийности, — заявил он.

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