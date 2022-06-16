Начались продажи «упрощенной» Lada Granta: цена и особенности

АвтоВАЗ начал продажи «антикризисной» Lada Granta, самого доступного автомобиля на российском рынке. Машина лишена подушек безопасности, кондиционера и ABS, но получила опции, которые ранее были доступны в дорогих комплектациях. Кто купит такую упрощенную машину и есть ли у нее перспективы, разбирались «Известия».

«АвтоВАЗ» начал продажи самой доступной на российском рынке легковой машины, «Гранты» в версии Classic’22. Цены начинаются от 678 300 рублей за автомобиль в кузове универсал. Также в «антикризисной» комплектации будут доступны лифтбек и универсал — они дороже на 20 и 27 тыс. рублей соответственно. Плюс за сдачу автомобиля в трейд-ин положена скидка в 20 тыс. рублей.

Дитя дефицита

«В текущем состоянии автомобильного рынка это позволяет Granta быть уникальным предложением не только среди новых легковых транспортных средств, но и быть конкурентом подержанным автомобилям», — отметил и.о. исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Виталий Осипов. По его словам, версия Classic’22 оптимально сочетает цену и оснащение, а среди ее сильных сторон — 3-летняя заводская гарантия, доступный сервис и запасные части.

Что касается оснащения, то Classic’22 — первый из так называемых «упрощенных» автомобилей, выпуск которых разрешен в условиях кризисной ситуации с компонентами. Фактически «АвтоВАЗ» вследствие нехватки комплектующих, вызванной глобальным дефицитом микрочипов и нарушением логистических цепочек, может собирать только такие «Гранты». Линии семейств Niva и B0 в Тольятти и «Весты» в Ижевске по-прежнему простаивают.

Что убрали и что добавили в новой Lada Granta

Новая «классика» лишена сложных опций — иммобилайзера, подушек безопасности, ABS, кондиционера, последний раньше можно было установить за доплату. Отсутствует и система «ЭРАС-ГЛОНАСС», хотя кнопка ее вызова сохранилась на потолке. Бортовой компьютер больше не подсказывает, когда следует переключить передачу в «механике».

Двигатель единственный, 8-клапанный (90 л.с.) с новым блоком управления и сертифицирован под менее жесткие экологические нормы. Динамика и расход остались прежними, хотя машину разрешают заправлять 95-м бензином.

При этом машине добавили опций, ранее предлагавшихся для более дорогих версий. Это электропривод и поворот зеркал, четыре динамика, расщедрились и на зеркало в противосолнечном козырьке переднего пассажира. Корпуса боковых зеркал, молдингов дверей и дверных ручек теперь окрашены в цвет кузова. Странно, что в официальном прайс-листе отсутствует запаска, однако представители «АвтоВАЗа» заверили, что в подполье есть 14-дюймовое стальное колесо.

Лишившись опций, Сlassic 22-го года подешевел примерно на 80 тыс рублей в сравнении с прежним «Классиком».

Точно такая же, но выглядит лучше

Дополнительно теперь можно заказать только легкосплавные 15-дюймовые диски. Они обуты в шины Pirelli, тогда как базовые 14-дюймовые колеса идут с шинами «Кама». В нынешних условиях это важная опция, считает главный редактор Максим Кадаков, уже поездивший на упрощенной «Гранте».

«Это точно такая же Гранта, как и была. Выглядит лучше, чем предыдущий Classic, потому что внешне поприличнее. Если ехать посуху и по асфальту, то на машине без ABS тормозной путь будет примерно таким же как и с ABS. Все будет зависеть скорее от шероховатости асфальта и от шин. Другое дело — наступит осень, потом зима и станет сложнее. У нас выросло целое поколение, которое не ездило без ABS. Но я думаю, что человек, который боится ездить на машине без антиблокировочной системы тормозов, ее и не купит, а купят машину совершенно другие люди», — отметил Кадаков. Он также развеял миф о том, что смягчение экологических норм сделало «упрощенную» Гранту динамичнее.

«Там другой блок управления двигателя стоит, остался и нейтрализатор, и лямбда-зонд. Я разгонялся и не смог показать паспортные данные», — рассказал Кадаков. Он допустил, что машину проще было сертифицировать по стандарту Евро-2, а на самом деле ее экологический класс выше.

Что еще будет выпускать завод

В версии Classic’22 появится и «спортивная» Granta Drive Active, сообщает неофициальный паблик «АвтоВАЗа» Avtograd News. Несколько кузовов уже отгружено с основной площадки на предприятие LADA Sport. Машину оснастят тем же 8-клапанным мотором, а главным отличием станет кондиционер.

По словам Максима Кадакова, завод может выпустить еще более простую версию «Гранты».

«Расширение будет идти в пользу дорогих версий. Принципиальный момент — это кондиционер. Но если ситуация останется такой же, то придется делать еще более простые и дешевые машины», — считает он и выражает уверенность, что спрос на такие «Гранты» будет, особенно в регионах.

«Много людей пишут: нам даже ваши электростеклоподъемники не нужны, мы даже без электроусилителя руля справимся как-нибудь. Дайте нам простую машину, как можно более дешевую, потому что мы ездим из деревни в райцентр, автобанов у нас нет. Вопрос именно в цене. Потому что при средней медианной зарплате 35 тыс. руб сложно потянуть автомобиль, а кредиты подорожали», — отметил Кадаков. Тем не менее наличие подушек безопасности и ABS эксперт считает принципиальными пунктами, влияющими на безопасность.

Как ожидается, в будущем упрощенные версии появятся и у других моделей «АвтоВАЗа»: «Нивы», «Ларгуса» и «Весты».

Без дилерской наценки

Автоэксперт Игорь Моржаретто, считает, что у машины хорошие перспективы: стоит недорого и едет шустро. При условии, что дилеры будут продавать «Классику» по заявленной цене. А это зависит от тиража автомобиля и возможной договоренности завода и дилерских компаний. Источник, знакомый с ситуацией рассказал, что дилерам нет смысла продавать Classic’22 дороже, так как машин будет достаточно. Кроме того, он уточнил, что сейчас на складах достаточно «Грант» в более дорогих комплектациях.

Невыездная?

Согласно недавним изменениям в техрегламент, выпуск в обращение автомобилей, произведенных по «национальным» требованиям, будет разрешен только на территории страны, где они были собраны. Поэтому владеть, пользоваться и перепродавать Сlassic’22 можно только по территории России. Что касается других членов Евразийского экономического союза, то зеленый свет «Гранте» может дать только законодательство этих государств.

«Это все страшилки — считает Игорь Моржаретто, — Пока непонятно как это все будет прописано Сейчас можно отправиться в путешествие в другую страну и на машине 10 -, 15-летней давности. Возможно, упрощенную „Гранту“ нельзя поставить там на учет и продавать, а путешествовать на ней можно».