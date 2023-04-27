СИМ повелеваем: рассматривается вопрос регистрации электросамокатов

Владельцы средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут обязаны ставить электросамокаты на учет и получать на них номера. Кроме того, за нарушения ПДД водителям СИМ будут грозить серьезные санкции. Соответствующие поправки в законодательство разработаны депутатами Госдумы. Эксперты и юристы неоднозначно оценили эти инициативы. Подробности — в материале «Известий».

Встать на учет

Депутаты Государственной думы разработали поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации» (закон о регистрации ТС), которые предусматривают постановку на учет СИМ и получение на эту технику регистрационных знаков. Также парламентарии подготовили изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предполагающие ужесточение ответственности за нарушения ПДД водителями СИМ. Соответствующие законопроекты (тексты имеются в распоряжении «Известий») направлены на получение отзыва в правительство.

С 1 марта 2023 году вступило в силу постановление правительства РФ, которое определило правовой статус СИМ и их водителей. В соответствии с этим документом средствами индивидуальной мобильности являются электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Согласно поправкам в закон о регистрации ТС, предполагается, что владелец СИМ в течение десяти дней после его приобретения должен будет поставить его на учет «посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг». Авторы документа подчеркивают, что этот процесс будет происходить в онлайн-режиме без предоставления СИМ в подразделения Госавтоинспекции. Сам порядок регистрации предполагается установить отдельным постановлением правительства.

«После регистрации СИМ присваивается государственный регистрационный номер, владелец СИМ обязан разместить на СИМ государственный регистрационный знак, соответствующий действующим стандартам. Если конструкция СИМ не позволяет этого сделать, то эксплуатация такого СИМ на дорогах общего пользования, пешеходных зонах не допускается», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Трудности распознавания

Регистрация средств индивидуальной мобильности позволит идентифицировать участника дорожного движения, управляющего этой техникой, подчеркивает автор поправок, зампред председателя комитета Госдумы по экономический политике Михаил Делягин. Кроме того, установка на СИМ регистрационных знаков позволит осуществлять фотовидеофиксацацию нарушений ПДД водителями этой техники, отмечает он.

— Практика показывает, что в случае ДТП или нарушения ПДД установить водителя, управляющего средством индивидуальной мобильности, бывает достаточно сложно. С прокатными электросамокатами и курьерами ситуация чуть проще: эти данные есть в компаниях кикшеринга и доставки. Что касается водителей, управляющих личными СИМ, то сделать это практически невозможно. Поскольку многие из них используют шлемы, система распознавания лиц в данном случае бессильна, — заявил «Известиям» Михаил Делягин.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

Нередки случаи, когда водители СИМ, пользуясь безнаказанностью, в случае ДТП покидают место происшествия, отмечает парламентарий. Он подчеркивает, что число аварий с участием средств индивидуальной мобильности только растет.

— В прошлом году, по данным МВД, произошло 941 такое ДТП, в которых погибли 19 человек. В 2021 году аварий с участием СИМ было 672, в 2020 году — 410, а в 2019-м — 142. Очевидно, что эта тенденция требует соответствующего реагирования, — подчеркнул парламентарий.

Нарушения и наказания

Другой законопроект, также подготовленный Михаилом Делягиным, предусматривает ужесточение ответственности для водителей СИМ за нарушения ПДД. «Автомобильную» главу КоАП намечено дополнить статьями, которые касаются исключительно лиц, управляющих такой техникой.

Например, предполагается, что за управление незарегистрированным СИМ водителю будет грозит штраф в размере 500–800 рублей, а при повторном нарушении он составит уже 5 тыс. рублей. Такую же сумму, как ожидается, придется заплатить водителю электросамоката или сегвея за оставление места ДТП, а также за управление этой техникой в состоянии опьянения. А при повторном случае управления СИМ в нетрезвом виде ему может грозить уже арест на срок 10–15 суток. Езда по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам в нарушение ПДД, а также там, где это запрещено соответствующими дорожными знаками, обойдется в 2 тыс. рублей. Проезд на красный свет — в 1 тыс. рублей (при повторном нарушении штраф состоит 5 тыс. рублей). Водителей СИМ, которые в нарушение ПДД не предоставили преимущество в движении пешеходам или велосипедистам, намечено штрафовать на 1,5–2,5 тыс. рублей.

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

Действующая редакция КоАП фактически не учитывает характер и степень общественной опасности правонарушения, допущенного водителями СИМ, считает Михаил Делягин. Кроме того, с учетом вступивших в силу в марте поправок в ПДД, в законодательстве возник правовой пробел, подчеркивает он.

— В ПДД средства индивидуальной мобильности и их водителей теперь выделены в отдельную категорию. При этом ст. 12.29 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушения ПДД, допущенные «лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения. Таким образом, водители СИМ в КоАП никак не прописаны, — отметил депутат в беседе с «Известиями».

В свою очередь, в МВД РФ «Известиям» сообщили, что в действующей редакции ПДД применяется термин «лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности», который не является идентичным термину «водитель».

— Пользователи средств индивидуальной мобильности в случае нарушения ими требований правил подлежат ответственности по ч. 2 ст. 12.29 и ст. 12.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — подчеркнули в УОС МВД России.

Регистрировать или нет

В компаниях по прокату электросамокатов инициативу о регистрации СИМ называют преждевременной. На данном этапе развития использования средств индивидуальной мобильности существуют более актуальные проблемы, считают в сервисе Whoosh. В качестве примера в компании отмечают, что на данный момент так и не установлен порядок размещения СИМ на территориях общего пользования. Также не унифицирован стандарт образовательной программы, направленной на повышение культуры и этики эксплуатации СИМ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

— В вопросе правового регулирования СИМ нужно двигаться, не создавая дополнительных неясностей и неточностей. Сначала решить наиболее актуальные и принципиальные проблемы в области, — заявили «Известиям» в пресс-службе Whoosh.

В компании также отмечают, что у всех операторов проката на электросамокатах уже имеются идентификационные номера. Однако механика выявления нарушений при эксплуатации СИМ с использованием этих номеров пока не определена. Кроме того, «не разработана и не апробирована методология по фиксированию этих номеров какими-либо программно-аппаратными средствами» (комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. — «Известия»), отметили в сервисе Whoosh.

За и против

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, также принимавшего участие в подготовке поправок, регистрация СИМ — единственный способ обеспечить соблюдение ПДД их водителями.

— К сожалению, поправки в ПДД о СИМ были приняты, по сути, для галочки. Реально контролировать таких водителей не получится без привлечения ГИБДД и системы фотовидеофиксации, которая не может работать без присвоения СИМ читаемых номеров. Мы попытались сделать процедуру регистрации максимально простой, штрафы органично встроить в правовую систему соразмерно тяжести правонарушения, — заявил он «Известиям».

По словам эксперта, без изменения законодательства, касающегося средств индивидуальной мобильности, в зоне риска оказываются и водители, и пешеходы, и даже сервисы кикшеринга. Если не принять адекватного регулирования, после очередного резонансного ДТП они вполне могут попасть под запрет, считает Антон Шапарин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Предложение о регистрации средств индивидуальной мобильности и получение на них номеров — избыточно, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

— При таком подходе можно дойти до регистрации велосипедов и детских колясок. У автомобилей и мотоциклов есть ПТС, на основании которого транспортное средстве и ставится на учет в ГИБДД, их можно идентифицировать по VIN-номеру. Непонятно, на основании каких документов будет производиться процедура регистрации СИМ. Возникают и чисто технические вопросы: на автомобилях и мотоциклах конструкцией предусмотрены специальные места для крепления номеров, а у СИМ их нет. Непонятно, где надо будет размещать регистрационный знак на электросамокате, — заявил он «Известиям».

При этом юрист считает разумной идею о введении отдельной ответственности для водителей СИМ. Он согласен с депутатом Михаилом Делягиным в том, что сейчас в отношении средств индивидуальной мобильности существует своеобразный правовой вакуум. По мнению Сергея Радько, при желании водителю СИМ не составит особого труда оспорить выписанный ему штраф за нарушение ПДД по ч. 2 ст. 12.29, на том основании, что теперь он уже не является «иным участником дорожного движения» .

Ошибки неизбежны

Водители СИМ, которым разрешено передвигаться по дорогам общего пользования, а в определенных случаях — по тротуарам и пешеходным дорожкам, являются полноценными участниками дорожного движения, подчеркивает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Поэтому они должны нести ответственность за нарушения ПДД наравне с водителями автомобилей и мотоциклов, считает он.

— Наряду с регистрацией электросамокатов и установлением для их водителей отдельных штрафов имеет смысл также ввести для них обязательное оформление полиса ОСАГО. Ведь ДТП с их участием, к сожалению, не редкость. Страховка для СИМ позволит снять вопросы с компенсацией ущерба пострадавшим в авариях по вине водителей этой техники, — заявил «Известиям» Виктор Похмелкин.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

Регистрация СИМ необходима в первую очередь для точного определения виновника ДТП, считает автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. Он отмечает, что нередко люди используют чужой аккаунт, чтобы взять электросамокат в аренду, а попав в аварию, просто выбрасывают его, сбегая с места происшествия.

— Принятые поправки в ПДД — это здорово, но пока они выглядят очень сумбурными и непродуманными, поскольку нет четких градаций, по которым будут штрафовать владельцев СИМ. Именно для этого и необходимы изменения в КоАП, уточняющие ответственность для водителей, управляющих этой техникой, — заявил он.

В любом случае, как минимум год потребуется для своего рода обкатки и уже вступивших в силу поправок в ПДД, и предложенных санкций за их нарушения для водителей СИМ, полагает Виктор Кондрашин. Он допускает, что в этот период возможны определенные ошибки, несправедливые штрафы, судебные прецеденты.

— Пока они в какой-то мере простительны. Но в следующем году спрос будет выше и каждая мелочь должно быть учтена, — подчеркнул эксперт.