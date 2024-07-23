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Продвижение и наказание: кикшеринговые компании запустили внутренние аналоги ГАИ

Пользователи самокатов уже получают штрафы за нарушение ПДД
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Кикшеринговые компании запустили внутренние аналоги ГАИ для фиксации нарушений пользователей самокатов. Сотрудники организаций организовали патрули в Москве, Санкт-Петербурге и других городах и уже выписывают штрафы, рассказали «Известиям» в компаниях. Так, наказание за неспешивание на переходе составляет 1 тыс. рублей, за езду вдвоем — 5 тыс. и так далее. Эксперты считают, что такие меры смогут снизить число ДТП.

Передача сданных

В самокатном сезоне 2024 года кикшеринговые компании начали привлекать внештатных сотрудников, выписывающих клиентам штрафы за нарушения правил пользования электросамокатами и ПДД. Об этом «Известиям» сообщили их представители.

С весны в «МТС Юрент» этим занимаются 2,5 тыс. человек в 30 городах России, отметили в прокатной компании. Они работают в самых популярных местах — в парках, на набережных, возле станций метро.

— Консультанты выявляют распространенные нарушения ПДД и правила сервиса: езду вдвоем, неспешивание на пешеходных переходах и неправильную парковку. Всего с начала сезона 2024 года по всей России было выписано порядка 150 тыс. штрафов. При этом треть из них оформлена с помощью консультантов по безопасности, — говорят в компании.

По словам ее представителя, взыскание за езду в нетрезвом виде составляет 100 тыс. рублей, за езду вдвоем — 5 тыс., передача самоката ребенку — 10 тыс., неспешивание на пешеходных переходах — 1 тыс. рублей. По ряду нарушений добавляется и блокировка аккаунта — она может быть пожизненной или сезонной.

Также представитель кикшерингового сервиса утверждает, что первый штраф за нетрезвое вождение уже выписан — правда, информацию о нарушении в компанию передали сотрудники ГАИ.

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

— Катающийся на электросамокате сбил ребенка в пешеходной зоне, это произошло 9 июня в Южном федеральном округе. Водителя задержали сотрудники ГАИ и по итогам медосвидетельствования оказалось, что он управлял самокатом в нетрезвом виде. Госавтоинспекция передала всю необходимую информацию в компанию, по официальному запросу водитель был заблокирован в сервисе и оштрафован на 100 тыс. рублей, — рассказали «Известиям» в кикшеринговой компании.

«Известия» направили запросы в МВД и Минтранс.

О начале патрулирования улиц Москвы и Петербурга сотрудниками, штрафующими за нарушения ПДД и правил сервиса, на прошлой неделе сообщил и «Яндекс Go».

— Служба поддержки проверяет данные и выписывает штраф — за неправильную парковку придется заплатить 500 рублей. За первую неделю в Некрасовке выписали уже 300 таких взысканий, — отметили в компании. Там добавили, что за езду вдвоем на одном самокате сервис штрафует на 3 тыс.

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Whoosh придерживается принципа нулевой терпимости к нарушениям, подчеркнул его представитель.

— Как правило, о нарушениях нам сообщают горожане, которые присылают фото и видео в поддержку, соцсети или общий чат-бот Ассоциации операторов микромобильности, — отметил он.

Информацию передают и собственные сотрудники сервисных служб, которые заряжают и переставляют самокаты в городе. Whoosh также использует данные с городских камер в Москве, которые с начала сезона определяют некоторые нарушения (например, когда пользователь не спешился на пешеходном переходе), добавили в компании.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Наиболее часто мы штрафуем за неправильную парковку — на 500 рублей. Более дорогие взыскания — за передачу управления несовершеннолетнему (10 тыс. и блокировка аккаунта) и езду вдвоем (5 тыс.) — мы тоже регулярно выписываем, — рассказали «Известиям» в кикшеринговом сервисе.

Также, по словам его представителя, Whoosh разработал тест-реакцию пользователей, который будет выборочно включаться на разных парковках Москвы. С помощью него оператор планирует проверять быстроту реакции пользователей, которая в пьяном состоянии, состоянии стресса и крайней усталости замедляется. Скорость самокатов у тех, кто не прошел тест или отказался от него, будет снижаться.

Штраф списывается с банковской карты, привязанной к аккаунту, объяснил представитель одного из кикшеринговых сервисов. Если денег на карте недостаточно — это повод для взыскания средств в судебном порядке, добавил он.

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Правила безопасности

Наем людей, которые контролируют соблюдение правил использования электросамокатов и ПДД, — не первая в этом году инициатива кикшеринговых компаний, связанная с усилением контроля за использованием их услуг. В начале июня стало известно, что прокатчики начали ограничивать доступ к самокатам подростков. Так, в конце мая блокировать аккаунты людям младше 18 лет начала «МТС Юрент». За две недели был закрыт доступ к около 4 тыс. учетных записей. В Woosh прорабатывают вопрос о более точном отслеживании несовершеннолетних нарушителей, заявляли в компании.

Количество ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 2023-м выросло в три раза, сообщал ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) МВД России Дмитрий Митрошин. По его данным, в прошлом году в РФ произошло 3,1 тыс. дорожных происшествий, в которых погибли 43 человека, в 2022-м — чуть более 940 ДТП с участием СИМ.

Компании — операторы кикшеринга в России сейчас находятся под постоянным давлением СМИ, федеральных и муниципальных чиновников и той части общества, которой самокаты на улицах города не нравятся, отметил издатель сайта «Трушеринг» Юрий Николаев. Несмотря на то что в федеральном законодательстве за самокатами уже закреплен статус СИМ и четко прописаны правила, согласно которым самокаты могут двигаться по тротуарам и проезжей части, значимая часть горожан по-прежнему относится к ним с опаской, признает он.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Часть пользователей не понимают базовых правил безопасности и продолжают передвигаться на самокатах вдвоем, совершать опасные маневры и бросать самокаты вне зон парковки. Сейчас мы находимся в моменте, когда индустрия шеринговых самокатов значительно выросла, но инфраструктура и администрации городов оказались к этому не очень готовы. В интересах бизнеса и администраций сделать так, чтобы сервис был безопасен, не вызывал недовольства, решал транспортные задачи и приносил прибыль компаниям, — считает эксперт.

Городские власти вместе с компаниями уже проделали большой объем работы в этом направлении, однако всех этих мер не всегда достаточно, а сотрудники полиции и ГАИ не всегда справляются со своевременной фиксацией нарушений, продолжил эксперт. Люди, которые следят за соблюдением правил, — это хоть и дорогой с точки зрения бизнеса инструмент, но уже достаточно эффективный, полагает он. Со временем полноценно заработают штрафы с камер наблюдения, а пользователи поймут, что это транспорт повышенной опасности, и будут пользоваться им соответственно, добавил Юрий Николаев.

У общественности, государственных и муниципальных структур возникает всё больше вопросов, связанных с ростом числа ДТП с электросамокатами — привлечение специальных контролеров, штрафующих их пользователей за нарушение элементарных правил поездок на этих транспортных средствах, позволит поднять дисциплину и снизить количество аварий, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Это может избавить кикшеринговый бизнес от претензий и чрезмерно жесткого регулирования со стороны государства и муниципалитетов, полагает он. Привлечение корпоративных контролеров действительно может привести к снижению количества ДТП, заключил он.

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