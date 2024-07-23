Депутат заверил, что сближение Армении с Евросоюзом не означает ее выход из ЕАЭС
Сближение Армении с Евросоюзом (ЕС) на фоне либерализации визового режима и выделения финансирования на военные нужды страны не означает выход закавказской республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил «Известиям» депутат парламента от правящей партии «Гражданский договор» Алексей Сандыков.
«Абсолютно рано говорить о выходе из ЕАЭС. Организация — это основной рынок экспорта и импорта для Армении, в отличие от Евросоюза. А в контексте политического диалога сейчас говорится о диверсификации отношений Армении», — сказал армянский депутат.
В парламенте республики вопрос выхода Армении из организации также не обсуждается, добавил он.
Евросоюз по итогам заседания Совета Европы 22 июля принял решение впервые выделить Армении финансирование на поддержку вооруженных сил. На том же заседании Совета ЕС было принято решение о начале диалога о либерализации визового режима с Арменией.
После завершения этого процесса граждане Армении получат возможность наносить краткосрочные визиты в страны Шенгенской зоны без необходимости получать визы.
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