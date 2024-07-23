По сложному следу: зачем ЕС заговорил об отмене виз с Ереваном и дал денег на армию

Евросоюз начал диалог о либерализации визового режима с Арменией, а также выделил Еревану €10 млн на поддержку вооруженных сил закавказской республики. Подобный подход очевидно будет способствовать дальнейшему охлаждению отношений Армении с Россией. Однако такой курс не означает намерения Еревана выйти из ЕАЭС, заверил «Известия» депутат парламента от правящей фракции «Гражданский договор» Алексей Сандыков. Тем не менее рано или поздно армянскому руководству придется сделать выбор, считают эксперты. Какую цель преследует ЕС в Армении и как долго Еревану будет удаваться вести двойной курс во внешней политике — в материале «Известий».

Европа впервые выделила деньги Армении на армию

Евросоюз впервые выделил Армении финансирование на поддержку вооруженных сил республики. Ереван получит €10 млн через так называемый Европейский фонд мира — через эту же структуру Брюссель выделяет часть денег для Украины.

В Европе утверждают, что тема безопасности в двусторонних отношениях ЕС – Армения становится всё более важной. «У нас есть взаимный интерес к дальнейшему расширению нашего диалога по внешней политике и политике безопасности, а также к будущему участию Армении в миссиях и операциях под руководством ЕС», — приводятся в сообщении на сайте Совета ЕС слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

В Ереване подобные внешнеполитические шаги объясняют поисками дополнительных источников безопасности. Существующие механизмы якобы не защитили Нагорный Карабах и интересы Армении в 2020 и 2023 годах, когда Азербайджан осуществил военные операции по восстановлению конституционного контроля над территориями, обозначенными в его законодательстве как Карабахский экономический район.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Армянский премьер Никол Пашинян тогда обвинял Россию, что та якобы не исполнила свои обязательства по обеспечению коллективной безопасности в рамках ОДКБ. В то же время Москва неоднократно подчеркивала, что суверенитет нагорного Карабаха не признал ни один из участников военного блока, включая саму Армению. Кроме того, в 2022 году Пашинян подписал Пражское заявление, согласно которому Ереван признавал суверенитет Баку над всей территорией бывшей Азербайджанской СССР в границах на момент распада СССР, то есть с Нагорным Карабахом в его составе. В этом контексте конфликт воспринимался РФ как внутреннее дело Азербайджана, что, соответственно, не влекло запуск механизма о коллективной безопасности.

Разумеется, подобные попытки привлечь ЕС к прямому участию в поддержке Вооруженных сил Армении вызывают очевидное раздражение в Баку. «Решение Евросоюза о направлении военной помощи Армении является крайне ошибочным и опасным шагом, служащим нагнетанию напряженности в регионе», — заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Подход Брюсселя к урегулированию в регионе Южного Кавказа воспринимается здесь исключительно как политика создания новой «разделительной линии».

Как сближение с Евросоюзом отразится на отношениях Армении с Россией

Вместе с тем сумма, обещанная Армении, не столь значительна, а потому решение о ее выделении, скорее, становится некоторым политическим ходом, направленным отнюдь не на укрепление обороноспособности республики.

— Это в первую очередь попытка вытолкнуть Россию с территории республики: страны ЕС стремятся укрепить свои позиции в ущерб нашим позициям. Такие попытки будут продолжаться и дальше, — говорит «Известиям» завкафедрой зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета Дмитрий Сидоров.

Усиление военного сотрудничества Еревана и Брюсселя, полагают эксперты, может быть направлено на то, чтобы побудить армянское руководство пересмотреть статус 102-й российской военной базы в Гюмри и Ереване, которая находится здесь с 1995 года. Однако с этим у Пашиняна могут возникнуть определенные сложности: в 2010 году на тот момент президенты РФ и Армении Дмитрий Медведев и Серж Саргсян подписали 5-й протокол, в соответствии с которым российская база будет находиться на территории республики до 2044 года. Впрочем, Дмитрий Сидоров не исключает возможность провокаций против российских военных с целью изменить отношение местного населения к присутствию военнослужащих из РФ в Армении.

Президент Армении Серж Саргсян и его российский коллега Дмитрий Медведев, Гюмри. 20 августа 2010 года Фото: REUTERS/Mikhail Klimentyev

— Если Пашинян останется у власти, то Армения может поднять вопрос о выводе базы со своей территории. Или же может встать вопрос об изменении ее статуса, о сокращении персонала и так далее, — считает эксперт.

Но даже если такие процессы начнутся, они не произойдут в один момент. Кроме того, внутри армянского общества этот вопрос отнюдь не воспринимается однозначно, да и Ереван не пойдет на подобный шаг без твердой поддержки Евросоюза. В начале 2024 года Армения уже заморозила свое членство в ОДКБ (правда, такого юридического статуса в уставных документах организации нет).

Евросоюз неоднократно заявлял об интересе к усилению отношений с Арменией, однако помимо меморандумов и соглашений в отдельных сферах, совместных военных учений и выделения грантов никаких конкретных шагов Брюссель не предпринимает. Армения же, углубляя сотрудничество со странами Запада, в том числе рассчитывает на нормализацию отношений с соседними государствами, с которыми республику связывают исторические или территориальные конфликты, сказал в разговоре с «Известиями» завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

— Конфликтные ситуации подталкивают руководство Армении к активизации на международной арене. Ереван надеется, что сближение с ЕС и НАТО, возможно, позволит ему регулировать отношения с Азербайджаном и нормализовать отношения с Турцией. Но ключевое слово — «возможно», — сказал он.

Пока же можно констатировать: попытки Еревана сблизиться с ЕС, судя по всему, не способствуют ускоренному согласованию и подписанию мирного договора с Баку.

Армения начала диалог о либерализации визового режима

Еще одним маркером сближения Еревана и Брюсселя стало решение, принятое 22 июля на том же заседании Совета ЕС, — о начале диалога по либерализации визового режима с Арменией. Глава МИД закавказской республики Арарат Мирзоян назвал это событие «очень важной вехой в углублении партнерства между Арменией и ЕС, основанного на общих ценностях и принципах».

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян Фото: REUTERS/AnadoluNo/Dursun Aydemir

После завершения этого процесса граждане Армении получат возможность наносить краткосрочные визиты в страны Шенгенской зоны без необходимости получать визы. В Евросоюзе при этом уточняют: безвизовый режим будет введен только после того, как Армения будет соответствовать определенным «критериям». В целом этот процесс тоже может оказаться небыстрым и занять несколько лет.

В армянском парламенте видят определенные сложности на этом пути. «Один из ключевых вопросов — это система биометрических паспортов, которая у нас находится не совсем в готовом состоянии, и также условие — это обязательное медицинское страхование, системы которого в Армении еще нет», — сказал «Известиям» депутат от фракции «Гражданский договор» Алексей Сандыков.

Очевидно, что смена внешнеполитического вектора Армении на кооперацию с Европой ставит логичный вопрос относительно будущего участия Еревана в структурах вместе с Россией, особенно — в ЕАЭС. Эксперты убеждены, что участие в Евразийском экономическом союзе выгодно для Армении, поэтому вряд ли Ереван будет самостоятельно предпринимать шаги, направленные на окончательный разрыв с этим объединением.

Не видят таких перспектив и в партии Пашиняна: ЕАЭС на данный момент — один из крупнейших экономических партнеров Армении, а курс на сближение с Евросоюзом на фоне охлаждения отношений с Москвой вовсе не означает выход Еревана из ЕАЭС, считает Алексей Сандыков.

— Абсолютно рано говорить о выходе из ЕАЭС. Организация — это основной рынок экспорта и импорта для Армении, в отличие от Евросоюза. А в контексте политического диалога сейчас говорится о диверсификации отношений Армении, — сказал «Известиям» армянский депутат.

Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) на саммите стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве. 8 мая 2024 года Фото: ТАСС/Александр Щербак

В парламенте этот вопрос в настоящий момент не обсуждается, подчеркнул Сандыков. Точно так же он отверг и тезис, что конечная цель Армении на данный момент — вступление в Евросоюз.

Такая ситуация, когда Ереван балансирует на грани сочетания двух противоположно направленных политических курсов — на сотрудничество с ЕС и ЕАЭС, продлится настолько долго, насколько это будет позволено, считает Вадим Муханов. «Рано или поздно произойдет определенный конфликт интересов в тех организациях или блоках, где состоит или хочет состоять Армения, и ей придется сделать политический выбор», — говорит Вадим Муханов.

Однако предпосылок к тому, что республике придется сделать такой выбор скоро, считает эксперт, пока что нет.