Неуместное собрание: почему сорвалась встреча Пашиняна и Алиева в Лондоне

Ильхам Алиев и Никол Пашинян собирались встретиться 18 июля в Лондоне, но в последний момент переговоры отменили. Стороны обвинили в случившемся друг друга. В целом согласование мирного договора между Баку и Ереваном идет тяжело, прошел почти год после азербайджанской операции в Карабахе, но перспективы до сих пор остаются туманными. «Известия» разбирались в ситуации.

В Лондоне сорвались переговоры Алиева и Пашиняна

В Лондоне 18 июля прошел четвертый саммит Европейского политического сообщества , во встрече приняли участие 45 лидеров европейских стран, а также представители НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. Главными темами стали конфликт на Украине, миграция и энергетическая безопасность.

В мероприятии также приняли участие глава армянского правительства Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Интересно, что первый специально для этого прервал свой отпуск. Второй осчастливил коллег своим присутствием после перерыва — предыдущий саммит в испанской Гранаде, прошедший в октябре, он пропустил. Считается, что Алиев избегал неприятных разговоров об азербайджанской операции в Карабахе и исходе из региона армянского населения.

Участники четвертого саммита Европейского политического сообщества Фото: REUTERS/Carl Cour

Ожидалось, что Пашинян и Алиев встретятся на полях лондонского саммита, но в последний момент переговоры отменили. Помощник Алиева Хикмет Гаджиев обвинил в этом армянскую сторону. «Великобритания выступила с инициативой, планировалось участие премьер-министра Великобритании в начале встречи, а затем она продолжилась бы в двустороннем формате. Но армянская сторона отказалась, считаем этот отказ проявлением намерения отступить от диалога и продвижения мирной повестки», — сказал он.

В свою очередь, представители Еревана обвинили азербайджанцев. «Армянская сторона предложила провести двустороннюю встречу, однако азербайджанская сторона его отклонила. Наше предложение остается в силе. Армянская сторона также подтверждает свое предложение интенсифицировать переговоры на высоком и высшем уровнях и подписать договор о мире в течение месяца», — заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. При этом близкие к армянским властям Telegram-каналы днем 18 июля писали, что Пашинян якобы готов провести встречу «прямо сейчас».

Мирные переговоры забуксовали

Армения и Азербайджан пытаются заключить мирный договор, диалог идет с переменным успехом. Так, в конце прошлого года стороны сделали заметные шаги навстречу друг другу. Например, в декабре Баку и Ереван обменялись пленными, согласовали порядок делимитации границы, а также выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили стремление к установлению мира. Армения выступила за проведение Азербайджаном климатической конференции ООН (COP29), в ответ Баку поддержал заявку Еревана на членство в бюро восточноевропейской группы COP.

Лидеры двух стран тогда выражали осторожный оптимизм. Ильхам Алиев в одном из интервью говорил, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана и ликвидации «незаконного сепаратистского режима в Карабахе» серьезных препятствий для подписания соглашения не осталось. В свою очередь, Никол Пашинян подчеркивал, что Армения готова подписать договор в самое ближайшее время.

Сотрудник пограничной службы Азербайджана Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

В новом году ситуация изменилась. С одной стороны, Азербайджан отверг ряд армянских инициатив. Например, Баку отказался подписывать соглашение о контроле за вооружениями и пакт о ненападении, выступил против зеркального отвода войск. Армения также передала соседям карты минных полей в Карабахе, но и этот шаг вызвал неудовольствие. «Указанные данные не совпадают с реальными минными полями, а координаты точек неверны и бесполезны», — говорилось в сообщении азербайджанского агентства по разминированию территорий.

Важным также стало одно из интервью Алиева, в котором тот заявил, что советская власть «подарила» Армении азербайджанские территории. « В ноябре 1920 года советское правительство вывело значительную часть Западного Зангезура из состава Азербайджана и передала Армении. Это исторический факт, есть карты начала ХХ века. Площадь, составлявшая почти 100 тыс. кв. км, — я имею в виду территорию Азербайджанской Демократической Республики — сократилась до 86,6 тыс. кв. км», — рассуждал он.

Ухудшилась также ситуация на линии соприкосновения. Так, в середине февраля произошло крупное столкновение в районе армянского села Неркин-Анд Сюникской области. В Баку тогда сообщили, что азербайджанские пограничники подверглись обстрелу, в ответ «полностью разгромили» армянский пост. В Ереване версию соседей назвали фейковой. Известно, что в итоге один азербайджанский военнослужащий получил ранения, четверо армянских погибли.

Весной произошло знаковое событие — Армения и Азербайджан впервые делимитировали участок границы, в результате Баку получил четыре села в Тавушской области, Еревану также пришлось отдать кусок трассы, которая связывает республику с Грузией. После этого по Армении прокатилась волна протестных выступлений. Движение «Тавуш во имя родины» сначала проводило акции около линии соприкосновения, затем смогло собрать несколько многотысячных митингов в столице, процесс делимитации на этом пока остановился.

Фото: ТАСС/Александр Патрин

По остальным вопросам заметного прогресса не наблюдается. Дипломаты продолжают пересылать друг другу версии мирного договора. Известно, что в конце июня Азербайджан отправил соседям 10-й вариант документа. Личные встречи представителей двух стран тоже не приносят видимого результата. Так, в середине мая в Алма-Ате побеседовали главы МИД Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян. В итоговом заявлении отмечалось, что стороны договорились продолжить диалог по открытым вопросам, то есть буквально договорились договариваться.

При этом со стороны Анкары и Баку поступают тревожные сигналы. В середине июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Анкара ждет от Армении открытия Зангезурского коридора — дороги, которая свяжет основную территорию Азербайджана с его эксклавом, Нахичеванской Автономной Республикой, а через него и с Турцией. В армянских СМИ также пишут, что министерство обороны Азербайджана на своем брифинге представило карту, на которой этот коридор уже прочерчен. В свою очередь, депутат армянского парламента Тигран Абрамян заявил, что Баку в секретном режиме закупает оружие большими партиями.

Что говорят эксперты

Политолог Андрей Арешев считает, что не стоит преувеличивать значение лондонского саммита.

— Возможно, встреча Алиева и Пашиняна не состоялась по каким-то техническим причинам. Вряд ли этот срыв отразится на общем ходе переговоров, которые имеют свою собственную, не всегда публичную логику. Диалог будет продолжен, мы это видим из различных заявлений и намеков, — утверждает он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева направо) Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Собеседник добавляет, что общий переговорный сюжет состоит в том, что Азербайджан пытается добиться от соседа максимальных уступок, тот находится в более слабой позиции, поэтому пытается заручиться поддержкой других стран, в первую очередь западных. Этот подход не устраивает уже Баку, вопрос об участии в переговорах Вашингтона и Брюсселя и является главным камнем преткновения.

Кавказовед Артур Атаев говорит, что речь идет не о случайном срыве переговоров Алиева и Пашиняна, а о масштабном кризисе.